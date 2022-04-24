影视剧“中女时代”迎来破局？

来源：北京日报

近日，多部以女性题材为主打的电视剧陆续登陆荧屏，前有《江照黎明》，后有《心居》，就连家庭剧《相逢时节》里最受人关注的角色，也是袁泉出演的新型精英女性。

这些都市剧的女主演，不乏海清这样的资深媳妇专业户，也有近两年再度翻红的袁泉、童瑶，尚有“小花”名号的演员马思纯，也在网剧中挑战中年女性角色。一时间，以中年女性为主角的电视剧霸屏，中年女演员也获得了更多一展才华的机会。

女演员年龄困境迎来转机

上一次集中提出中生代女演员的职业困境，源自于2019年演员海清在第13届FIRST青年电影展闭幕式上的一次振臂高呼。她与台上的姚晨、梁静、宋佳一起呼吁，为中生代女演员提供更多的职业机会，第一次将“国内影视行业女演员上了年纪就没戏演”的困境摆在了台面上。

时隔近三年，情势似乎发生了根本性的转变。

带头发声的海清持续在多部主流影视剧中刷脸，并在刚刚收官的《心居》中，与处于上升期的女演员童瑶来了一次酣畅淋漓的飙戏。姚晨在2019年凭借电视剧《都挺好》和电影《送我上青云》赢得了影视文娱的双丰收，开始跻身国产剧一线女演员行列。宋佳在这几年也以电视剧《小舍得》打开电视剧市场，今年年初与袁咏仪携手主演的时尚剧《盛装》，更是将大女主模式搬到了时代剧中，成了行走的女强人代言。她在《人世间》中塑造的周家闺女周蓉，虽然人物性格颇有争议，但是其演技还是得到了观众的认可。四人中的梁静，早已褪去演员的外衣，成功转型为制片人，推出了多部重量级作品。

以中年女性为主角的女性题材剧，似乎成为这两年市场偏爱的新类型。据不完全统计，2022年的剧集市场中，“她内容”热度有增无减。未来，除了观众较为熟悉的《欢乐颂》这一IP将推出续集外，《关于唐医生的一切》《亲爱的生命》《女人万岁》《妈妈的战争》《女士的法则》《今天的她们》等多部女性剧集也将陆续登场。

社会进步催生女性题材市场

从三年前的大倒苦水，到三年后的市场热门，中生代女演员走出困境与女性题材影视内容趋势的变化相辅相成。近两年来，女性题材剧似乎掌握了“流量密码”，从打出女性群像剧概念的《欢乐颂》，到刷新女性剧话题高度的《三十而已》，从改编经典名著的《我的前半生》，到聚焦中年婚恋的《小敏家》。大批以“30+”“40+”女性角色为主角的影视剧纷纷推出，也让刘涛、童瑶、袁泉、马伊琍、周迅、秦海璐等，成为这股风潮中被市场选中的女演员。

先后制作过《小欢喜》《小舍得》《三十而已》《小敏家》等多部女性题材剧的知名制片人、柠萌影业执行副总裁徐晓鸥在接受采访时就表示，近两年来，大众对于更为丰富的女性形象已经有了越来越高涨的呼声。经她手打造出来的作品中，海清、宋佳就受益于教育话题的“小”系列而成为全民热议的“鸡娃”母亲，《小欢喜》中女演员陶虹还凭借精彩的表演，获得了第26届白玉兰奖最佳女配角。

在徐晓鸥看来，过去围绕三四十岁中年女性的影视剧并不多见，主要是受到中国社会本身的发展程度影响，“过去，固然有40岁左右的杰出女性，但是数量级别相对小，呈零星状态，没有形成群像。我们对这些人物总体是陌生的，模糊的，所以在创作上都还是把女性形象固化在家庭身份上。而近两年来，中国社会已经出现了一代40岁上下的优秀女性，而社会大众对于影视剧中更为丰富的女性形象，也有了越来越高涨的呼声。这种天然的题材需求，也会继续为中生代女演员提供更多的职业机会。”

精进演技摆脱同质化角色

当市场需求充分提升，能不能接住这股“东风”，就要看中生代女演员“八仙过海，各显神通”了。

一个最为明显的例子，就是凭借《欢乐颂》系列而立下了精英女性固定人设的演员刘涛，她在剧中饰演的投行精英安迪的形象过于深入人心，以至于她随后塑造的多个角色都带着安迪的影子。

而曾经拥有过“国民媳妇”称号的演员海清，这次则明显在《心居》上又一次超越了自我。相比之下，与她过招的演员童瑶就多少还停留在上一个角色中，同样都是职场精英的人设，顾清俞却似乎保留了《三十而已》中顾佳的种种特质，甚至连着装风格都很接近。

这似乎也预示着中生代女演员即将走进另一个困境。当她们摆脱了无戏可拍的窘迫之后，大批集中上马的女性题材、中年婚恋题材剧，是否也存在着重复生产和无意义的同质化？一旦女演员被固定贴上某种标签，那同类题材中女演员的表演空间还剩下多少，其实不难预测。

一个更为多样化的内容环境，才能提供给演员更多的选择。在2022年的待播片单中，中生代女演员的人设不再拘泥于婆婆妈妈的家庭关系，爱情也不再占据大量篇幅，女性的职场发展成为故事重心。《女刑警队长》《关于唐医生的一切》《女人万岁》《女士的法则》等剧集中，警察、医生、幼师、律师等多种职业身份，将呈现更多元的新时代职场女性。或许，这也是中生代女演员开始进入职业发展良性循环的开始。