“高考经济”不能跑偏变味

来源：上游新闻

2022年中国高考临近，预计今年参加高考的人数仍将超过千万。考生和家长紧张备考的同时，市场也迎来火热销售期。围绕学子衣食住行，商家动足脑筋，深挖“高考经济”。（4月24日《沧州晚报》）

虽然距离2022年高考还有一个多月的时间，但敏锐的商家已经提前开始行动，希望借助“高考经济”好好赚上一笔。在商言商，客观来说，届时全国超过千万的考生参加高考，衣食住行各方面的消费，确实很有市场潜力可挖。从某种角度来说，商家围绕“高考经济”做文章，也是从市场经济的角度为高考服务的一种表现。

但是不得不说，一些商家围绕“高考经济”所做的文章，已经明显“超纲”，甚至是“跑题”了。比如某博物馆和文创公司合作，于近期推出了2022年《金榜题名》考神能量套装，售价149元（人民币，31新元），打开一看，分别是一根“一鸣惊人”转运手绳、一支“状元及第”墨笔、两枚“金榜题名”和“逢考必过”的胸章。可是这些商品，既看不出和高考有任何的关系，也看不出对考生考试会有什么帮助，完全就是强行“蹭热点”，瞄准家长的钱包。

客观而言，现在人们对“高考经济”的态度是越来越宽容了，比如以前对“高考房”就存在很大的争议，但是现在赞同的声音占据了多数，认为酒店推出“高考房”有利于考生的休息和备考。再比如，对于一些家长在考场外穿旗袍，寓意“旗开得胜”的做法，多数人也表示了宽容和理解。这些现象，对于考生的高考即便无法带来切实的帮助，但至少也没有明显的妨碍，属于无伤大雅一类，但是另外一些“高考经济”，则可能会给考生帮倒忙。

一些商家把几套普通的高考模拟试卷，冠之以“押题”“密卷”的名号，然后高价卖给考生和家长，让一些家长和考生信以为真，以为做了他们的试卷，就不用再辛苦复习了，结果考试结束才发现上当受骗。更离谱者，每年高考前夕，一些所谓能“提升专注力”的“聪明药”就开始在一些家长和考生中隐秘传播。而据中国裁判文书网披露的多起走私、贩卖毒品罪显示，“聪明药”其实就是一些专注达等中枢神经系统兴奋剂，属于一类管制精神类药品。健康人服用初期会感到精力旺盛，但很快会出现恶心、失眠、头疼等副作用，还可能形成药物依赖。

“高考经济”没有原罪，但是不能跑偏变味，否则不但割了一些家长的“韭菜”，还可能给考生帮倒忙。为此，需要教育部门、学校和老师给予必要的宣教和引导，同时也需要广大考生和家长擦亮眼睛，克服高考焦虑，以正常的心态来迎考。而市场监管部门，也要提前行动，对于市场上的“高考周边”依法加强监管，不能任由其招摇过市“割韭菜”。