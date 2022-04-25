“健身教练”刘畊宏火了，中国唯一健身独角兽却快“Keep不住”

来源：羊城晚报

作者：李志文

从“七天涨粉1000万”缩短到“一天涨粉1000万”，健身教练刘畊宏彻底火了。近几年由于疫情的影响，人们去线下健身房、户外锻炼的习惯逐渐被“在家跳健身操”所代替，由此推动了帕梅拉、周六野、刘畊宏等健身达人主播的不断出圈。

但与此形成鲜明对比的是，中国大陆唯一的互联网健身独角兽——北京卡路里科技有限公司（Keep 线上健身平台的运营方，以下简称Keep）却仍在持续亏损中，最近还正式向港交所递交了招股书，拟向“运动科技第一股”发起冲击，那它能借此打一个翻身仗吗？

不到一个月猛涨数千万粉丝

“动起来，别放弃，坚持下去！”这些极具感染力的语句出自最近在网络上爆火的健身视频。视频的主角刘畊宏一边卖力跳着健身操，一边呼喊屏幕前的网友跟他一起做。

刘畊宏是来自台湾的歌手、演员、主持人。此前，他更为人熟知的身份是“周杰伦的好友”，但最近凭借魔性、欢快的健身操视频，刘畊宏成功破圈，收获了一大批跟着他跳操的“刘畊宏女孩”（其粉丝的别称）。在过去短短不到一个月的时间内，刘畊宏抖音粉丝量便从几百万迅速涨到了如今的4000多万，其中还有1000万是在4月21日这天涨的，其蹿红速度由此可见一斑。

随着刘畊宏的爆火而“动”起来的还有不少是A股股民，他们纷纷在投资互动平台上向相关体育上市公司喊话“赶紧签下他！”

其中，经营家庭用健身器材的公司——创源股份对此回复道：“目前公司子公司家庭健身器材是通过亚马逊跨境电商销售，开拓国内市场还需要时间，待国内市场开拓再向刘畊宏申请是否形象代言。”

其实，刘畊宏的出圈并非偶然，除了他自身扎实的专业基础，疫情的助推也是原因之一。在疫情影响之下，出门锻炼受到诸多限制，在家就能跳的健身操逐渐受到人们的青睐，线上健身教练也借机趁势崛起。

九轮融资后仍亏损，Keep凭什么冲击第一股？

头顶中国“国内唯一互联网健身独角兽”光环的Keep于近期宣布了冲击港交所的计划，但在刘畊宏爆火的狂欢盛宴映衬下，却显得有些许落寞。

据了解，Keep App于2015年上线，致力于打破传统线下健身房的桎梏，为用户提供健身教学、跑步、骑行、交友及健身饮食指导、装备购买等一站式运动解决方案，让人们足不出户就能获得专业训练。作为国内最大的线上健身平台，Keep自诞生之初便得到了多方资本的关注。从2015年成立至今，该公司已完成9轮融资，累计获得融资金额约6.48亿美元（8亿9000万新元），投资方包括GGV资本、SVF II Calorie、五源资本等。

成立之初，Keep通过免费注册使用，吸引并积累了一定的流量。2019年时，其平均月活跃用户约为2177万。2020年，受疫情的推动，其平均月活跃用户实现了大幅增长：2020-2021年，平均月活跃用户分别为2970万、3440万，增幅超过30%；平均月度订阅会员也从2019年的77万人增至2021年的328万人。

从财务数据来看，Keep的营业收入也在逐年增加，但与此同时，净利润却年年亏损。招股书显示，2019年至2020年及2021年前三季度，Keep营业收入分别为6.63亿元（人民币，下同，1亿3900万新元）、11.07亿元、11.59亿元。尽管收入增长较快，但增速有所放缓。2021年前三个季度，Keep营收同比增长41.3%，低于2020年近67%的营收同比增速。

并且，Keep目前仍未盈利，最近两年九个月，其亏损额合计更是高达54.37亿元。具体来看，2019年及2020年，Keep分别亏损7.35亿元和22.44亿元，2020年亏损额同比扩大超2倍。截至2021年9月末，Keep亏损24.58亿元，同比扩大67.78%，亏损数额已超2020年全年。可以说，Keep如今的状态是“叫好不叫座”。

对此，华西证券研报指出，Keep高获客成本影响了盈利能力。招股书显示，Keep2019年的销售及营销费用为2.96亿元，占总收入的44.6%；进入2021年，Keep的销售及营销费用激增，截至2021年9月底，其销售及营销费用为8.18亿元，占总收入的比重高达70.6%。

但饶是如此，似乎仍难以激起用户的付费意愿。记者采访多位Keep用户后发现，他们的付费意愿普遍不高。“用Keep的原因主要是它免费方便，但付费则愿意去线下，因为有人监督和纠正动作。”一位在教培行业工作的金小姐告诉记者。

专家观点：在港上市仍难扭困境 那Keep能通过在港交所上市接着续命吗？

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅不认为上市是可行之道。“营销费用高企，对企业来说并不健康。美股市场，对于这种亏损较大的企业比较宽容，只要业绩增长，股价就可以提高。但香港二级市场对于亏损企业的总体估值并不高。”张毅告诉记者。

“营销换增长是多数互联网企业惯用的方式，核心在于能否构建起健康的盈利模式。”网经社生活服务电商分析师陈礼腾曾对媒体表示，Keep业绩增长不确定，高营收来自于高营销（投入），目前Keep未能打造盈利的商业闭环，这给它的价值增长带来挑战。

此外，健身这条赛道竞争激烈，强敌环伺：在线上，有咕咚、爱动健身、怦怦健身、野小兽等；线下有乐刻和超级猩程、光猪圈等；在智能健身硬件领域，苹果、华为、小米等硬件巨头也陆续下场加入竞争……在Keep前进的路上，仍然荆棘遍布。

记者观察：疫情带动健身企业爆发性增长

疫情的发生让越来越多人重视锻炼和健康的重要性，顺带着催生了“直播+健身”的这种新业态。

天眼查数据显示，中国目前共有超131万家企业名称或经营范围含“健身”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。同时，中国健身相关企业（全部企业状态）近10年注册总量也在稳步上涨。其中2021年，健身相关企业年度注册量超35万家，达到历史峰值。

从地域分布来看，贵州省的健身相关企业数量最多，达到近23万家，占全国总量的17.54%。其次是广东省和山东省，均拥有超过11万家相关企业，分别位列第二和第三。

另外，记者还观察到，政府对于健身产业的发展也愈发重视。以广东省为例，其去年年底印发了《广东省全民健身实施计划（2021—2025年）》，该文件提出到2025年，公共体育健身设施向自然村延伸，人均体育场地面积达到2.6平方米以上，珠三角地区实现10分钟健身圈全覆盖、其他地区优化提升15分钟健身圈，经常参加体育锻炼人数比例达到40.5%以上，每千人拥有社会体育指导员不少于2.8名，体育产业总规模超过9000亿元。

该文件也相应提出了实现全民健身场地设施供给新突破、促进青少年体育新发展、创建体育产业新格局等主要任务。

可以预见的是，中国健身市场规模将迎来新一轮增长。