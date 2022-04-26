年轻民宿创业者的入局和破局

来源：中国青年报

90后姑娘徐婷穿梭在包厢间，忙着给各地的客人上菜。下午两点，她匆匆吃了几口饭，再继续盯着民宿的预定和运营业务。

她所在的“陋室·邂逅”民宿坐落在安徽省潜山市茶庄村，是安徽一家旅游发展公司投资新建的旅游项目。公司租用闲置老旧民房，在保留原有土墙和皖西南民居特色的基础上改建，满足人们回归田园生活的愿望。

两年前还在江浙地区从事物流行业的徐婷，如今返乡踏入性质不同的行业。像她这样的年轻人还有很多。

潜山属于革命老区，有着丰富的生态优势，除绿色富硒、富锌土壤外，核心景区天柱山森林覆盖率达98%。近年来，潜山坚持做新业态链，依托天柱山等景区打造全域旅游。

受新冠肺炎疫情影响，周边游成为人们出行休闲首选，乡村民宿占比快速增加。潜山市赶上民宿经济发展的热潮，环天柱山民宿集群应运而生，不少年轻人返乡创业。

有想法的年轻人回乡搞民宿

徐婷在民宿担任店长，负责运营和人员分工。她之前一直在江苏从事汽车物流行业，2020年，想着应该回来陪陪家人，加上对旅游、民宿感兴趣，便应聘走上民宿创业之路，“没想到天天这么忙。但在家乡的绿水青山间工作，很有获得感”。

25岁的茶庄村团支部书记涂水清也是民宿业的跨界工作者。2018年大学毕业后，涂水清在苏州一家投资公司工作，2019年，他返乡加入文旅公司负责天柱山景区民宿的市场营销。对他来说，回到家乡做民宿行业，完全是从陌生的领域做起。

起初，涂水清在当地的海心谷、天鹅堡民宿做接待与管理服务，闲暇之余他常常拿手机拍摄身边美景并分享到抖音。云卷云舒的苍茫云海、田边地头的瓜果蔬菜、游客与村民的日常交流……这些小细节都被他记录在镜头里。

小涂的父亲涂维理从2005年开始在半山腰承包茶园，每天起早贪黑打理经营，山上的基础设施都是父亲自己修缮、改建的。在父亲身上，小涂看到了创业者的勤劳，这也让建设和改变家乡面貌的种子在小涂心里埋下，“我不后悔回来，因为家乡的归属感给了我动力和方向”。

近年来，潜山市政府出台了一系列加大对民宿发展支持的政策，对精品民宿按经营面积进行分级补贴，设立“民宿贷”，解决民宿创业者融资难问题。当地还成立民宿发展协会，推动民宿产业集群发展。

办民宿难的是如何吸引人来

80后张家国来自安徽合肥，从事民宿创业6年，目前还任潜山市民宿协会会长。

2016年，张家国来天柱山找好友，在半山腰看见了涂维理家的老宅，张家国心里冒出一个大胆的想法，能不能将半山腰的房子租下来，以后偶尔来住住。

当地旅游局一位领导提议，“你干脆就在这投资做个民宿吧”。恰好张家国的朋友认识涂维理，几人一拍即合，开始宅基地购买、民宿审批等流程。

那时，民宿在潜山还是一个新潮的词。建设过程中，山上没有水电，中午，张家国和工人都得去山下吃饭。“这个地方太偏了，不会有客流，你开个民宿，住一晚上要一两千元，简直就是吹牛！”村民们对张家国说。

2018年6月，民宿开业前，张家国带着团队正式为住宿定价——每晚1000多元到3000元不等。但是开业第一周，参观的人多，选择消费入住的人少得可怜，游客基本就是来看看热闹。

一周以后，张家国才陆续接到订单，他开始创业“三部曲”规划。

开业后的前半年，张家国都在潜心调查客户需求。他最想了解的是：游客通过什么渠道知道自家民宿，入住体验如何。他的调查方式比较“特殊”——在屋外平台上泡一壶茶，和来往的旅客“座谈”，有时能畅聊大半天。

心里有了数，他迈出第二步，定位目标群体为中高端消费人群，加大民宿营销宣传。他逼着自己和团队天天写文章、拍图、做视频，在线上与游客互动。生意好了，民宿客房不够了，他开始第三步规划——拓展市场，在山脚下投资打造具有异域风情的天鹅堡民宿。

和张家国这个外来户不同，创业青年丁大为就出生在天柱山镇，返乡前他一直在江苏扬州从事旅游创业。2018年年底，他瞄准家乡旅游发展的机遇，返乡开民宿。他接连遇到难题，第一大挑战就是选址，他跑遍天柱山周边乡镇，没有找到合适的地方。最后，在天柱山镇政府和村“两委”支持下，丁大为将一块荒废的宅基地买下改造，并修缮道路方便交通。

开业后，丁大为又开始为客源发愁，在观察到消费者对民宿安全、品质和体验感更为重视后，他重塑经营理念和客户渠道。

他的民宿设计了一层可以远眺的大阳台，让忙碌的城市年轻人在此放松，甚至是发发呆。房间的屋顶装上了电动遮阳帘，游客可以在这里晒太阳、看星空，开窗见景，推门见山。目前，他将发力点集中在武汉、南京、合肥等地的短途游、周边游，或是省内商务会议、团建的生意。周边十几位村民在他的民宿厨房、后勤等岗位工作。

盖好房子，并不是民宿创业的起点

作为新生事物，民宿发展为创业者带来机遇，同样也带来挑战和困惑。如何更好地打造天柱山民宿集群，创业者们有自己的想法。

目前，在天柱山镇就有高端民宿10家。在张家国看来，抱团发展、做大体量是必要的。他举例，之前提到浙江莫干山，大家最先想到的是景区，现在他再和客户聊天时，对方首先想到的是莫干山的民宿产业，“景区反而成了民宿的配套。由此可见，规模产生效益”。

据记者了解，目前，中国民宿行业还缺乏具体明细的行业标准和规范。潜山市也在探索，做法之一是给检验合格的民宿发特种行业许可证，相当于为民宿办理合法的“身份证”。

“有了政府扶持，品牌效应也得跟上。”张家国说，政府部门正打造统一的民宿宣传品牌，让近百位民宿创业者不再“各自为战”。

这些年来，张家国也见证了一些年轻民宿创业者的失败。“创业思路要清晰，只花钱盖好房子，并不是民宿的起点，正式开业的那一刻才是。”他建议，创业者要讲好民宿故事，否则，即使房间装修得再精致漂亮，游客看厌了，也会变成“走马观花”。张家国就为天鹅堡民宿配上了一个唯美的爱情故事，有5对上海老夫妻就是冲着这个故事而来的。

涂水清也认为，年轻创业者应该深度挖掘家乡的山文化、水居文化、乡村文化、茶文化，并和新时代乡村发展实际结合，在民宿设计、建设及配套产品打造过程中加以体现。

丁大为提到，打造民宿配套产业链也很重要，“能留住游客，实现持续消费，而不是‘一锤子买卖’，才是我们创业的目标，这也是整个行业的同仁要解决的”。