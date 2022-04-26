中国“五一”还能出游吗？专家这样建议

来源：第一财经

“五一“假期临近，原本作为全年的几大旅游旺季之一，此前的一些旅游相关搜索和预订还颇有热度，但近期随着疫情反复，且上海目前还处于封控期间，所以“五一”旅游市场情况发生变化。

根据各大旅游平台数据和专家方面分析，“五一”的跨省游市场应该会受到较大影响，防疫安全必须放在第一位，低风险地区可以适当开展本地游，中高风险地区不建议组织和参加聚集性活动。

疫情防控形势稳定是出游关键

同程旅行近期发布的“五一”假期出游趋势报告显示，全国低风险地区的本地出游较受欢迎，游客更关注各类深度玩法。旅行主题方面，博物馆成为亲子家庭游热门的选择。

同程研究院相关负责人介绍，今年“五一”假期的热门深度游目的地，需要同时满足三个条件——拥有丰富的历史或民族文化、城市及周边常住人口多、当地疫情防控形势较为稳定。尤其是疫情防控稳定是非常关键的条件。

受疫情影响，旅行半径缩短，人们对旅行的深度和广度有了新的要求，年轻游客开始回归文化，回归自然。同程旅行数据显示，人少、树多、空气好的户外空间，是人们今年“五一”出游的重要选择之一。年轻人的旅行也少不了社交媒体上的调性和“出圈”，他们从身边的城市里挖掘出一些有着独特玩法的宝藏网红打卡地。国内一些新兴小众的户外目的地，旅游关注度也快速增长，汕头的南澳岛，大同的土林，阳江的海陵岛等，都是年轻游客喜爱的新晋热门打卡地。今年“五一”假期前夕，文化相关的景点和体验深受年轻游客关注，博物馆相关旅游搜索热度环比上涨184%，“非遗”相关搜索热度环比上涨43%。

酒店价格创新低

去哪儿大数据显示，今年“五一”多城市酒店价格创5年新低，攀枝花、海口、自贡、玉溪等城市高星酒店，黔东南、成都、济南、重庆等城市的中低星酒店，其平均价格均创近五年来同期价格新低。成都、重庆、西安、杭州、三亚等城市“五一”部分豪华酒店预订价格仅需去年的一半。

据去哪儿平台显示，“五一”期间可以露营的公园门票销量同比去年涨幅超5成，部分城市露营地周边酒店预订量同比去年涨幅达1.5倍，今年露营相关产品(住宿、出游)的预订量是去年的3倍左右。

据去哪儿大数据显示，进入4月以来，平台上露营相关词汇搜索量同比去年增长2.5倍，是2020年同期的4倍，今年露营相关产品(住宿、出游)预订量是去年的3倍左右。无论是公园、山区、营地、装备还是周边住宿，都衍生出与露营相关的商品。

去哪儿旅行商城负责人任天分析，从去哪儿平台现有的产品类型上看，可供预订的露营产品分为：单门票露营、简易帐篷露营、野餐式露营、亲子乐园式露营、以及过夜住宿露营等。

铁路疫情提醒服务

与此同时，去哪儿大数据显示，截至4月21日，“五一”假期铁路省内预订出行旅客占比近8成，成都东站将为“五一”发送旅客最多的火车站。为方便旅客“五一”假期出行，去哪儿上线铁路疫情提醒服务功能。

与往年不同的是，今年“五一”铁路客票预售期临时调整为5天，许多用户临近出发时间才选择购票。但由于各地区防疫政策变化不同，去哪儿后台平均每天会接到大量订票咨询。

为方便旅客能在“五一”假期第一时间获知目的地进出政策，去哪儿平台上线了铁路疫情提醒服务功能。具体服务功能为，针对被大数据限制出行的用户，去哪儿可协助用户提交申诉，并自动帮助用户监控是否可以重新达到目的地，然后通过电话予以告知。针对因疫情线路停运无法出行的用户，平台会提醒用户关注线路动态，待线路通行后，会电话通知用户。

专家建议，安全第一

那么“五一”究竟能不能出游？不少业内人士认为，要看当地的具体情况，目前来看，跨省游会受到很大影响，本地游则视情况而定。

“目前不建议跨省游，如果是低风险地区，在防疫安全的前提下可以适当开展本地游，但在中高风险地区，不要进行任何聚集性的活动。上海目前还在封控期间，暂时还没有‘五一’的旅游安排。”春秋旅游副总经理周卫红对第一财经记者分析。

同程研究院首席研究员程超功认为，还没有出现本土疫情的省份情况会好一些，本地消费还是可以期待的，但不建议跨省游，在防疫安全的前提下，尽量在本省或当地活动，如果是中高风险地区则不建议做任何聚集性活动。“虽然会对旅游行业造成影响，但防疫安全必须是第一位的。”程超功告诉第一财经记者。

目前，北京发布“五一”假期疫情防控政策，提倡市民非必要不出京，暂不恢复进出京团队游。《关于做好2022年“五一”假期新冠肺炎疫情防控工作的通知》要求，严密防范“自驾游”，“老年团”疫情风险，提示市民群众谨慎选择目的地，合理安排出游行程，尽量不前往人员密集场所。暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。演出场所、博物馆、美术馆等室内公共场所按75%限流开放，因地制宜控制瞬时流量，防止人员拥挤。宾馆酒店、乡村民宿等严格落实测温扫码、通风消毒等疫情防控措施，做好有序排队和场内外客流疏导。在严防聚集性风险方面，北京将按照“非必要不举办”原则，严控游园会、文艺演出、展销促销等大型活动。提倡市民群众假期不聚集、不扎堆，最大限度减少感染风险。各类公园、景区、景点坚持“限量、预约、错峰”要求，严格落实限流标准。

四川省文化和旅游厅发布提示，预约错峰出行。密切关注文旅、交通、气象、卫健等部门发布的安全出行提示信息，合理规划旅行线路，不到中高风险区和潜在风险区旅游；提前预约、预订旅游目的地景区门票和住宿酒店，合理规划行程，错时错峰出行。参团旅游选择资质齐全的旅行社，自觉抵制“不合理低价游”。进入景区、公共文化场馆、博物馆、文娱场所、星级旅游饭店和旅行社等场所自觉扫码亮码、配合查验行程卡、测量体温。旅游中出现感冒、发热等症状时，应停止游览并及时到定点医院发热门诊就医。按照“入川即检”疫情防控政策，来(返)川游客须配合各查验点通过“四川天府健康通”扫“入川码”并按健康码临时弹窗要求落实防疫措施。