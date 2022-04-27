别让职场人被“隐形加班”绑架

来源：中国青年报

作者：马小龙

近来，随着有关方面针对“996工作制”等脱离法律范畴行为的逐步规范，一些企业开始出台相关规定，要求员工不得在公司加班，并相继取消诸如“大小周”等明文加班制度。但是，“996工作制”真的离我们远去了吗？

前几天，有机构发布《职场人加班现状调查报告2022》，或许可以为我们提供一个参考。这份报告显示，91.6%的职场人或多或少需要加班，近六成职场人平均每天加班超过一小时；84.7%的职场人在下班后，仍会关注工作相关信息，“隐形加班”成困扰……这样的结论符合许多职场人的现实观感。

事实上，虽然一些企业取消了明面上的加班规定，但在移动互联情境下，“隐形加班”依旧如幽灵一般，依附在职场人的身上：工作量没有变化，却要求在更短的时间内完成，在公司做不完就回家继续；即便在单位完成了工作量，下班后依旧要随时关注工作群里的消息，有的时候半夜还要接领导的“夺命连环call”。这种隐形的绑架机制，让普通员工在休闲时间内难以从工作中解脱出来，使生活和工作的边界被打破，令人身心俱疲。

那么，“隐形加班”现象如此普遍，其问题根源是什么？

首先，“隐形加班”现象的频繁与反复，与长期以来形成的加班文化密切相关。虽说此前人们在极力声讨“996工作制”，但长期以来形成的加班文化，其实已经根深蒂固地存在于很多职场人的观念深处。尤其对于很多在职场上掌控权力的人而言，其观念并未发生根本性的转变——“加班等于努力工作”这样陈旧、落后的观念一般难以清除。很多时候，企业的决策者只是迫于舆论或者监管压力，才不得已取消了明面上的加班制度，但在企业内部，鼓励加班的文化和氛围依然存在。

其次，虽然劳动法明确了相关规定，人们也都知道“隐形加班”不合理，但迫于现实压力，大多数职场人还是不得不为之。一些时候，对其进行“反抗”，不仅问题得不到解决，还会被扣上诸如“刺头”之类的帽子，更有甚者会被逐步边缘化。

“隐形加班”的普遍存在，其实压缩了职场人身为独立个体的意义，让人们的生活过多依附于工作，而这长期来看是不可持续的。只有搭建更为健全的制度体系，倡导更可持续的企业文化，才能让普通职工可以在休息时间内理所应当地享有“断网”的权利。