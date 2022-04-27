体育变主课，“加时”还要“加料”

来源：广州日报

作者：胡俊

中国教育部4月21日召开新闻发布会，介绍义务教育课程方案和课程标准修订情况，其中，《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》的发布因被部分媒体解读为“体育上升为第三主课”，引发了广泛关注和讨论。

部分媒体如此解读，从表面上看，是因为体育课时的占比。按照《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》，全国九年义务教育学校各年级均开设体育与健康课，占总课时比例10%-11%。这意味着，体育与健康课所占的总课时比例，仅次于语文、数学，而高于外语，排名第三。不过，往深里看，还是因为体育的重要性日益凸显。近年来，不少地方都提高了体育中考分值，而“体育素养在高校招生中的使用研究”也已启动。

体育升格为主课，“加时”只是第一步。据报道，早在2011年版课标中，体育的课时占比就已经达到10%-11%。然而，因为“体育老师被生病”等现象的存在，体育课时常为其他“主课”挤占。因此，体育“主课”地位要名副其实，必须将对体育的重视落实于行动之中。

首先，要将体育课开齐开足。其次，要在上好“标准”体育课的基础上，为学生提供更多的体育运动选择，利用好课后服务等机会，培养学生的体育兴趣。最后，还要广开源、深挖掘，解决好体育师资问题。数据显示，目前，依照中等水平配置要求，全国义务教育阶段体育教师缺额约15万名。而体育课能否开好，校园体育活动能否丰富多彩，老师是关键。对此，不少学校都进行了有益探索：有的学校与本地体育院校合作，推动教育与体育资源互融互通；有的学校尝试引入社会力量来补冰雪运动等短板；有的学校则热情邀请优秀运动员进校园，让这些“高配”师资在训练之余或退役之后向学生传授专业运动技能，带学生领悟拼搏奋进的体育精神……

发展校园体育，不能仅将眼光局限于校园之中，而要将其置于全民健身的大框架下。将体育升级为主课，不光是为了让每个学生都拿出一份漂亮的体育成绩单，而是为了“从娃娃抓起”，培养良好运动习惯，让体育成为每个人生活的一部分。当校园体育与全民健身相互促进、实现良性循环，体育好手遍地开花，又何愁体育师资呢？