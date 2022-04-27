为了囤菜，冰柜火了！

来源：中国新闻网

“下楼核酸，迎面看到送货小哥，颇为震撼。”近日，一位北京网友在社交平台上晒出一张送货小哥的照片。

不过，让她吃惊的是，送货小哥送的并不是蔬果肉类，而是一箱箱冰柜。

这两天，火爆朋友圈的不仅有北京人的购物车，还有他们购买的各式冰柜。

“最近过来逛的，基本都是来看冰柜的”

“以前经常嫌弃母亲买一堆菜和肉类塞在冰箱里不吃光囤着，没想到现在自己也要开始买冰柜囤食物了。”有消费者表示。

4月26日下午，中新财经记者来到了北京市海淀区某家电门店。

门店场地中心位置设置了冰柜特惠专区，一位市民在拍摄冰柜信息。他告诉记者，“因为北京又有疫情了，想着过来看看冰柜。”

在某家用电器品牌专区，工作人员在介绍着一款冰柜，“最后两台，750元便宜卖了。”

据工作人员介绍，这款冰箱中午刚到的，是临时调的货，都要卖光了，其他门店应该也没有了，不过后续应该还能上货。

“最近过来逛的，基本都是来看冰柜的”，该工作人员说：“一天能接待20多个人，卖的话能卖7、8个吧。”

中新财经记者注意到，工作日下午的卖场内人并不多。记者碰到的三四个人均表示，来看看冰柜。

“听其他人说，在朝阳区住的人都来这里买冰柜了。”这位工作人员补充道。

小型立柜更受欢迎

“最近咨询冰柜、冰箱的人确实比较多，有一款100立升的冰柜因为体积较小，卖得特别好。”26日下午，北京某国美电器门店负责冰柜销售的工作人员告诉中新财经记者。

该工作人员表示，现在体积大的冰柜，货还能充足一些。而体积小的，像刚才介绍的这款100立升的冰柜，目前手里压了两台还没开票，因为还没入库，要到今天晚上或明天才能开票，“主要是现在冰柜入库比较紧张。”

“北京又有疫情了，想买需要赶快买。”工作人员说：“春节那会儿，因为天津疫情，我们的库房又在天津，北京这边货都进不来，冰柜都卖疯了，连我手里的样机都拿走了。”

“考虑到北京目前需求量大，现在公司把其他地区的冰柜也拉到北京来了，入北京的库房，到时候卖货就方便一点。”工作人员补充道。

冰柜现在搜索热度超过“双11”

“可以介绍一下xx号链接的冰柜吗？”

26日下午，在某品牌的直播间内，主播正在向观众介绍一款冰柜。中新财经注意到，有消费者在直播间内提问受疫情影响的地区是否可正常送货。

一名电商客服向中新财经表示，每年2-5月是家电的淡季。但天猫数据显示，进入4月份以来，天猫上“冰柜”的搜索热度已经超过2021年的“双11”，“冰柜”近一周

“昨天刚下单了一个冰柜，今天再回头看链接，发现已经没货了。”一名消费者告诉中新财经。

“单从天猫平台上来看，进入4月份，冰柜销量同期相比的增长量在200%以上，仅海尔单一品牌的冰柜一天的出货量都达到了将近200台。”海尔天猫渠道冷柜总监单悌孝表示，以往冰柜销售旺季大都在春节前，像今年3、4月份出现的需求量的激增，也是不多见。

某电商平台数据显示，从容量上来看，近一周来，500升以上大容量十字门冰箱销售同比增长超200%；从排名前五的下单城市来看，分别为杭州、上海、北京、南京、苏州。

对于冰柜的走红，单悌孝表示：“这样说明疫情或许将改变居民的消费认知和习惯，尤其是对冰柜等冷冻家电的消费将成为一种趋势。”