新能源车险的挑战与机遇

来源：中国银行保险报

作者：王发福、龚磊

2021年12月，新能源专属车险产品正式在中国统一上线。所有新保和续保的新能源汽车，统一适用《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，不再适用原来的商业车险示范条款。对于保险行业来说，这是历史性的一刻，业界期待多年的新能源汽车商业保险专属条款终于落地，在车险综改的背景下，车险改革逐渐进入另一个不同的阶段。

1. 新能源车险与传统车险差异大

新能源车险专属产品与传统燃油车险不同的是，新能源车险明确了新能源车的核心部分——三电系统（电池、机电、电控）属于车损险的保险责任，在使用层面全面覆盖行驶、停放、充电及作业的场景。并且针对新能源车特有风险，增加了自用充电桩损失、外部电网故障损失等附加风险保障。这是车险首次承保车外固定辅助设备，是一次创新和探索。

2. 定损及维修方式具有特殊性

新能源汽车核心零部件的变化导致汽车出险以后维修模式发生变化，在理赔过程中产生新的赔付特征。例如，电动汽车出险若涉及“三电”，一般会按照厂商要求到指定门店维修，目前厂商指定门店较少，工时费用偏高；动力电池在内的多数零部件损坏或出现问题后，按照厂商维修指引一般采取更换处理，动力电池占整车价值比例高，维修成本提高；而电动汽车部件远少于传统汽车上万零部件的规模，使得普通零件维修成本低于传统汽车。

3. 产品质量和残值风险存在不确定性

新能源汽车技术的发展时间较短，所以整车的可靠性仍需经过进一步观察和数据积累。新能源汽车电池质量问题突出，电池故障、充电故障较常见。新能源汽车相比传统汽车的残值通常更低，给用户带来经济损失。主要原因有以下两个方面：一是电池衰减。车辆的续航里程、性能表现都可能出现劣化，进而带来车辆价值的下降。二是技术进步带来的贬值。由于“三电”技术发展迅速，已购汽车远远落后于当前市场平均水平，汽车价值会出现大幅下降。

4. 使用环节特殊的外部风险更大

出险事故中碰撞居多，而新能源汽车因碰撞导致的汽车核心部件的损坏率是传统机动车发动机损失事故的两至三倍。天气因素引发的车辆涉水浸水可能会引起电池起火。消费者不合理的充电行为如过度充电、过度放电和充电不足等也会损坏电池，一旦热度管理失效，很容易引起车辆自燃。

5. 新技术为创新带来新机会

新能源汽车技术的快速发展和大数据的积累又给保险行业提供了新的机会，在传统汽车无法有效利用数据去解决定价、赔付、定损、维修以及反欺诈相关问题的时候，新能源汽车电动化、智能化的属性为保险公司提供了底层的技术支持。目前通用技术中国汽研数据中心也正在积极与保险行业机构紧密合作，开展针对行业的研究课题，研究可供保险行业使用的检测设备以及模型算法，目前已经初步完成。这套解决方案能够帮助保险机构掌握所承保的新能源车的风险识别、核心风险因子评估、动态风控、电池健康度评估、驾驶行为风险评价、充电行为风险评价等核心技术能力，希望能够逐步改善新能源汽车保险发展过程中所遇到的行业难题。

相信随着技术的进步以及跨行业信息差的改善，保险公司后续会逐步降低赔付，加大自主定价的自由度，增强与主机厂等在数据资源方面的合作，通过技术发展的加持，改变当前的不利局面。