北京囤货太多市民直呼“后悔”：有的菜都蔫儿了……

来源：北京日报

作者：徐英波、张雪

近日，北京疫情反复，出现了一些市民囤货和集中采购的现象。然而，随着物资供应越来越充足，一开始囤货的市民发现，现在每天都能买到新鲜菜，米面粮油也有保障，渐渐感觉自己之前的行为“大可不必”，直呼“很后悔”。

菠菜炒鸡蛋、凉拌菠菜、菠菜面、菠菜汁……家住丰台区的孟先生最近因为各种花式吃菠菜，感觉自己已经有些“面如菜色”。“还不是因为之前囤多了，现在菜都蔫儿了……”上周末，受到某些抢购情绪的影响，孟先生也赶忙跑到超市里准备囤一波货。“当时就看菠菜和蒜薹比较多，也没多想，赶紧拿了几把，菠菜买得最多，得有4、5斤。”孟先生说。结果，之后顿顿吃菠菜的他发现，吃的速度根本赶不上菜烂掉的速度。而一去楼下的超市，每天各种新鲜菜供应充足，价格也不贵，“囤这么多菜真是‘大可不必’，自己吃着难受还浪费。”孟先生无奈地说。

后悔的不止孟先生。这周一，看到北京出现确诊病例的消息，家住东城区的市民韩女士也坐不住了。“很多社区都封闭了，虽然我们家没有，但家里没点粮食心里不踏实。”她连忙和家人到附近的商场购物，一进超市，见到大家都大包小包地往购物车里加东西，韩女士更是被带动起来，很快加入了囤货“大军”。6.08L的葵花籽油、5L的花生油、5kg的雪花粉……50斤的五得利小麦粉一买就是两大袋。“这些都是生活必需品，万一到时出不了门，这些东西也放得住。”然而“激情购物”后回到家，韩女士才意识到家里腾不出这么多地方放东西，光是纯净水、雪花粉和方便面就占据了一整个橱柜，她只好求助邻居帮忙，将部分面粉、食用油放到了邻居家。

“这两天超市里的商品供应和以前一样，什么都没有断货，早知道就不跟风囤东西了，面粉买太多，这两天不是蒸花卷就是蒸馒头，孩子一直嚷嚷着不想再吃面食了。”韩女士懊恼地说。