微博开放IP属地：阳光下说话要负责

来源：澎湃新闻

作者：陈城

4月28日，新浪微博宣布将全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能，并上线“个人主页一级页面展示IP属地”功能。

这两个举措直接表现在两个方面：一是用户在任意微博下评论将会显示对应IP属地位置；二是用户个人主页将直接展示对应IP属地位置。

的确，之前不显示IP地址，给了不少人戴上假面具，躲在手机后头“满嘴跑火车”。结果就是，“英国报姐”在山东发帖、“悉尼印象微博”在广东发帖……这些人多年用洋ID打造的人设，终于倒在真IP上。还有一些人，乐此不疲地伪装当事人或者“知情人”来造谣诽谤：“我是当地人，某某女被害人平时生活就很放荡，这事大家都知道”……

网络热点事件，往往以第一时间呈现的信息形成“先入为主”效应，事后再怎么澄清、辟谣，效果都比较差了。这使得一些鱼龙混杂的信息干扰影响了网民对一起事件的判断。

在俄乌冲突开始时，互联网上就曾出现了不少自称身处事发地的网友，传播了大量非真实信息，当时，微博就针对这一特定内容上线了展示地理位置的功能。此次微博全量开放IP属地显示，微博站方再次表达了这一操作仍旧是为了“维护健康有序的讨论氛围，保障用户第一时间获取真实有效信息的权益。”“减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为。”

目前，中央网信办正在开展“清朗·网络暴力专项治理行动”，主要聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的18家网站平台，新浪微博就在其中。中央网信办要求建立健全长效性的网暴治理机制，建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责等措施，进行反网暴的全链条治理。

从这一角度出发，展示IP属地确实能够约束非事件当事人传播一些并非事实的内容，减少网友基于错误信息理解热点事件，还会让有一些人“现出原形”。总之，站在阳光下说话，就要负责。

当然，IP属地展示只是一种技术手段，不可能一劳永逸地解决问题，甚至还要防止次生性问题。比如，如何避免一些惯常在网络上发布虚假信息者使用虚拟IP工具来绕过这一机制。公布发帖IP地址带来的另一层问题是：用户归属地隐私如何得到保护？

IP属地展示上线，让所有网民亮出明牌，还想装神弄鬼、伪装当事人蹭流量就比较难了，还想冒充海外大V鼓动人身攻击就更难了。但是，IP属地显示也仅是反网暴溯源追责的一个环节，相关互联网公司还要拿出更有力的措施。