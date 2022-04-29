电影“五一档”的“撤档者”与“逆行者”

来源：中国新闻网

作者：宋宇晟

在经历多部电影纷纷撤档、延期上映后，中国今年的“五一档”即将迎来一批“逆行者”。

包括《出拳吧，妈妈》《我是真的讨厌异地恋》《坏蛋联盟》等影片将如期上映“五一档”。此外，纪录电影《珠峰队长》选择“逆行而上”，该片4月29日起开启全国大规模超前点映。

“撤档者”

从4月中下旬开始，已有多部原本电影宣布撤出“五一档”。

4月18日，动画电影《猪猪侠大电影·海洋日记》取消原定4月30日上映的计划，撤出“五一档”。

此后，电影《哥，你好》《检察风云》《您好，北京》《保你平安》《遇见你》宣布取消原定的上映计划。到了4月25日，动画电影《迷你世界之觉醒》《我是霸王龙》也相继撤档。

在不少业内人士看来，撤出“五一档”，几乎是这些影片“唯一的选择”。

影评人张小北告诉记者，从4月份开始，影院开业率就长期低于50%，非节假日的电影市场大盘也长期低于800万元（人民币，下同，167万新元）。“这样的市场表现目前看会延续到‘五一’假期。”

他认为，对于有一定市场诉求的电影来说，“五一档”的市场大盘总量已经无法满足这些电影的上映条件了。

此外，近期国内疫情多点频发，更加剧了这一担忧。

今年“五一档”怎么办？

显然，相较于2021年“五一档”总票房突破15亿元的成绩，今年“五一档”将呈现完全不同的情形。

猫眼专业版显示，截至目前，还有八部影片将上映“五一档”。

大象点映工作人员表示，“按照近期每日票房不足800万元的情况下，平均下来每个影院的收入并不多。电影行业面临空前的压力。”

张小北也向记者表达了类似的看法。他认为，当前的情况下，整个行业里电影院所面临的压力是更实际的，可这个困局并不是电影院里有多少电影能解决的。

“电影是一个依靠希望和梦想才能生存下去的行业。希望我们的观众能重新看到希望，重新开始梦想。”他说。

“逆行者”

诸多作品撤档的同时，仍有一些影片选择按原计划上映，甚至开启超前点映。

电影《出拳吧，妈妈》近日在北京举办首映礼。据媒体报道，该片导演唐晓白表示，影片选择在“五一档”上映是个非常艰难的决定。

她说，“中国电影的大盘现在非常低迷，但我们电影人不能都坐下等着，片方等着院线，院线等着发行。再难再苦，就像我们的片名‘出拳吧’，总要迈出第一步，大家都要行动起来。”

原定于5月13日的纪录电影《珠峰队长》选择“逆行而上”。记者获悉，该片从4月29日起开启全国大规模超前点映。

该片负责宣发的工作人员在接受记者采访时表示，他们很理解诸多影片撤档的决定。而在此情况下开启大规模超前点映，也是考虑到电影本身的特点。

“考虑到很多人可能‘五一’假期没办法去长途旅行，我们希望能通过这样一部讲述登顶珠峰的影片，带着大家去看看风景；也希望能给所有在困境中的人们，带去治愈和鼓舞人心的力量。”他说。