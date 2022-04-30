一季度中国GDP十强城市：广州稳居第四 武汉增速最快

来源：第一财经

2022年一季度中国GDP前十城市分别是：上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、南京和武汉。其中，六城超5000亿元（人民币，下同）。

目前，全国GDP总量排名前十的城市一季度经济数据均已发布。

梳理发现，2022年一季度GDP前十城市分别是：上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、南京和武汉。其中，六城超5000亿元。广州领先重庆354亿元，位居第四。武汉增速达到6.1%，增速在十强城市中领跑。

数据显示，一季度，上海、北京、深圳和广州四大一线城市位居前四。总量上，上海和北京这两大强一线城市稳居前两名，与其他城市拉开比较大的距离。

其中，北京以4.8%的增速在四个一线城市中位居第一，也是四大一线城市中唯一一个增速达到全国平均水平的城市。

数据显示，一季度北京全市实现地区生产总值9413.4亿元，首次一季度GDP超过9千亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，高于2020年和2021年两年平均增速0.1个百分点。

分产业看，第一产业实现增加值14.2亿元，增长6.7%；第二产业实现增加值1318.6亿元，增长6.2%；第三产业实现增加值8080.7亿元，增长4.5%。

华南的一线城市深圳一季度GDP首次超过7000亿大关，领先同省城市广州313亿元，位居第三。同时，深圳一季度2%的增速，在十大城市中位居倒数第一。

一季度，深圳历经多起复杂疫情严峻考验，在阻击本土疫情、支援香港抗疫、保障城市平稳有序运行三重任务压力之下，深圳经济克难前行，实现平稳开局。

广州市一季度实现地区生产总值为6751.84亿元，同比增长4.0%，领先重庆353亿元，继续坐稳第四位置。重庆首次一季度GDP超过了6000亿元，继续位居第五。中国（深圳）综合开发研究院院长助理郑宇劼认为，原先在四个一线城市中，广州的产业结构是偏旧偏重的，但这几年包括生物医药、新一代信息技术等新兴产业发展很快，广州的产业结构实现快速转换，产业后劲不断增强。

数据显示，一季度，广州全市规模以上工业增加值同比增长7.9%，比2020~2021年两年平均增速加快2.8个百分点。重点行业生产稳定，汽车制造业保持较快增长，实现产值同比增长16.0%，其中新能源汽车增势良好，实现产值与产量同比均增长1.4倍；电子产品制造业产值同比增长8.0%。

从增速来看，武汉今年一季度继续保持快速增长势头，增速达到6.1%，在前十城市中位居第一。值得注意的是，2021年，武汉新增人口超120.12万人，在全国各大城市中位居第一，在经济满血复活后，原先在外的人员大量回流。

