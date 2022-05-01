音乐APP掘金难？网易云、腾讯音乐再起纷争

来源：新京报

4月27日，网易云音乐再次叫板腾讯音乐。网易云音乐在社交媒体上发文，称已就腾讯音乐不正当竞争行为正式提起司法诉讼程序。

当日下午，腾讯音乐品牌公关负责人陈默在朋友圈回应网易云音乐，“碰瓷营销无助于行业发展”。

2021年初，音乐独家版权虽被解除，但头部音乐平台之间的版权之争仍未平息，9年来诉讼不断。新京报贝壳财经记者梳理裁判文书网数据发现，自2014年至今，头部音乐APP就版权等不正当竞争问题发生多次诉讼。

这也折射出在线音乐行业掘金不易，新京报贝壳财经记者透过财报数据为你解读，后版权时代，腾讯音乐和网易云音乐这两个头部音乐APP盈利能力如何？

1.自2014年至今

网易云音乐和腾讯音乐多次对簿公堂

4月27日，网易云音乐在官微和微信公众号发长文声明称：“长久以来，腾讯音乐娱乐集团通过非法盗播偷放无授权歌曲、批量化冒名洗歌、跟随式抄袭网易云音乐产品创新、逃避甚至对抗监管等方式侵犯网易云音乐著作权，并构成不正当竞争行为。”

当日下午，腾讯音乐品牌公关负责人陈默在朋友圈回应网易云音乐，“碰瓷营销无助于行业发展”。

事实上，自2014年以来，双方就已多次对簿公堂。2015年国家版权局颁布“最严版权令”，各网络音乐服务商纷纷下线未经授权传播的音乐作品。自此，各大音乐APP围绕版权的竞争逐渐“白热化”。

新京报贝壳财经记者在目前裁判文书网查询到双方在过去九年中存在多次纠纷，腾讯曾多次向法院申请“诉前行为保全”，称网易云音乐侵害了腾讯的权利，而腾讯也有撤回诉讼的情况出现。

2021年7月24日，国家市场监管总局：责令腾讯音乐30天内解除独家版权。自此，在线音乐平台依赖独家版权“躺赚”成过去式。

2.音乐APP“掘金”越来越难

2021年腾讯音乐净利润缩水 网易云音乐仍亏损

尽管中国音乐产业已经培养了用户为优质音乐内容付费的习惯，在线音乐行业已经进入存量竞争时代，音乐APP从用户“耳朵”中掘金越来越难。

网易云音乐短短四年半就积攒4亿用户，营收差距与腾讯音乐也越来越小。但两家上市公司的日子都不好过。腾讯音乐去年净利润相比前年大幅缩水，而网易云音乐一直处于亏损状态。

腾讯音乐和网易云音乐在此前已经发布2021全年财报，腾讯音乐首破300亿营收，云音乐营收则近70亿。2018年，腾讯音乐年营收是网易云音乐16.53倍，2021年这一数字缩小到4.46倍。

新京报贝壳财经记者梳理财报发现，近年来，腾讯音乐在线音乐服务营收增长率、净利润增长率均呈下降趋势，2021年度，公司营收增长率首次跌至个位数，为7.17%，而2017年其营收增长率为151.80%。

而尽管云音乐2021年度营收增长率为44.45%，却仍处于亏损之中——从2020年的-29.5亿元收窄至2021年的-20.6亿元。

2021年7月24日，市场监管总局要求腾讯音乐在30日内解除独家音乐版权协议、停止高额预付金等版权费用支付方式、无正当理由不得要求上游版权方给予其优于竞争对手的条件。在线音乐领域的“独家版权”时代终结，市场迅速反馈，在2021年第四季度，腾讯音乐总收入降幅为8.7%。这也是自2018年年底上市以来，营收增速首次出现季度下滑。

云音乐也于2021年8月与华纳音乐集团达成直接协议，这意味着云音乐目前与全球三大唱片公司均拥有直接数字分销合约，同时云音乐的曲库还新增了来自摩登天空、英皇娱乐集团等流行厂牌的受版权保护音乐。

新京报贝壳财经记者梳理财报发现，由于云音乐的会员订阅销售收入大幅增长，成本控制也有所改善。去年云音乐销售毛利率终于变成正数，从-12.16%升至2.04%。

3.为爱歌奔波多个音乐APP

这届年轻人听歌付费意愿更强

九年过去了，版权问题仍是音乐APP的“心头刺”。目前音乐平台仍面临版权风险、短视频平台竞争和用户流失的风险。

2018年初，在国家版权局推动下，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。

然而，基于音乐版权库的庞大，仅1%的独家版权依然是个不小的数目。

因此，当前用户仍要在不同音乐APP之间“为爱歌奔波”。

不同年龄段的用户都在用什么APP听音乐？百度指数显示，在2022.3.1-2022.3.31期间搜索QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐的人群年龄分布略有差别，在29岁以下的人群中，搜索 QQ音乐、网易云音乐占比较高；在30以上的人群中，酷狗音乐、酷我音乐用户拥有压倒性的优势。而酷狗音乐、酷我音乐都是腾讯音乐旗下运营产品。

除音乐APP版权之争外，短视频平台“BGM”(背景音乐)的繁荣也导致腾讯音乐APP用户分流。新京报贝壳财经记者梳理财报发现，2021年第四季度，腾讯音乐在线音乐月活跃用户数量同比下降1%至6.15亿。财报认为，这主要是因为轻度用户流失到其他泛娱乐平台。

新京报贝壳财经记者梳理腾讯音乐和云音乐的财报发现，同比2018-2021第四季度，腾讯音乐的在线音乐服务月活跃用户数量逐渐缓慢下降，而网易云音乐是以歌曲评论UGC社区为特色的音乐APP，在用户活跃度和用户黏性更高，在近年来一直保持增长，但2020-2021年增长速度放缓明显。云音乐财报称，2021年，网易云音乐每名日活跃用户每天平均花费约78.2分钟听歌。同时， 近一半的用户听歌的同时亦浏览“评论区”。

尽管腾讯音乐月活数量有所下降，但腾讯音乐在线音乐付费用户继续实现强劲的同比和环比增长，创下新高7620万；在线音乐付费率从上市前不到2%增至12.4%。

腾讯音乐称，这部分的增长主要来自音乐订阅与长音频，但被再授权、数字专辑销售和广告业务的下降所部分抵消。

而云音乐的在线音乐服务月付费人数从1600万人增加至2890万人。增速达80.62%，在线音乐服务收入也从26亿增加到33亿。在线音乐服务每月每付费用户收入从8.4元降至6.7元，这是由于云音乐于2020年至2021年与其他平台合作增加联合会员套餐的销售，将自己的会员订阅以折扣价出售，以推销网易云音乐的订阅以扩大服务覆盖面。

4.寻求新增长

腾讯音乐发力长音频 云音乐扶持独立创作人

腾讯音乐旗下运营的产品有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌和爱听卓乐五大产品。而云音乐的业务则围绕着“网易云音乐”以及附属的社交娱乐产品如“LOOK直播”“声波”及“音街”。

近三年来，腾讯音乐净利润增长率呈持续下降趋势，网易云音乐净利润增长率波动较大，头部音乐APP纷纷主动寻求新增长点。

腾讯音乐选择着力发展长音频业务，扶持播客主播，加速扩充PUGC和UGC的长音频内容，收购懒人听书并开始进行业务融合，发布全新长音频品牌“懒人畅听”。

云音乐则加码扶持独立音乐人，推出内容创作者扶持计划“云梯计划2022”， 上线中国领先的一站式Beat(伴奏)交易平台BeatSoul，为Beat制作人、说唱音乐爱好者扩宽交易渠道，以培养用户黏性。

腾讯音乐财报显示，2021年第四季度长音频月活跃用户在第四季度超过了1.5亿，同比增长达65%。长音频营收的强劲增长推动了腾讯音乐第四季度在线音乐服务的营收，增至28.8亿元，同比增长4.3%。腾讯音乐还发布TME Live、TME数字藏品等创新模式获得发展红利，丰富和完善其业务生态与商业模式。

云音乐旗下的主要产品网易云音乐则着力于扶持独立音乐人和对原创音乐的支持。截至2021年年底，网易云音乐拥有超四十万独立音乐人，而截至2021年第四季度末，腾讯音乐人平台入驻的独立音乐人数量仅达到30万。