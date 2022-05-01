开放IP属地功能后，宇宙的尽头成了湖南

来源：成都商报

4月28日，微博(WB.US)全量开放评论展示发评IP属地功能，同时，也在微博用户的个人主页上线展示IP属地功能。

红星资本局注意到，这些功能的上线导致了一系列有趣的现象发生，也引发了一轮争议。

按照微博管理员的说法，微博是根据用户最近的发博、发评、投票的IP属地来判断其所属地区，如果用户在国内就显示到省份/地区，如果用户在国外则显示到国家。

然而，不少认证为“本地资讯博主”、“海外资讯博主”的大V，出现了IP属地与资料地址不相符的情况。

本地博主翻车？

网友：“宇宙的尽头是湖南”

一方面，有很多海外资讯博主的IP地址显示在国内某省某地，这让网友们直呼“翻车”。

红星资本局在微博搜索了ID中带有“美国”、“俄罗斯”、“英国”和“法国”等的博主，取粉丝量排名靠前的博主进行观察。

以美国为例，从@美国妇产科医生 到@美国常春藤辣妹、@美国兔妈，他们的IP属地分别在我国的上海市、香港特别行政区和江苏省。

而在上述三位博主微博自行填写的资料中，地址基本上都是“海外”“海外 美国”。

再来看看微博ID中带有“俄罗斯”的博主们，@俄罗斯事儿君、@俄罗斯彼得君、@疯狂的俄罗斯，这三位博主的认证都是“本地博主”、“海外资讯博主(俄罗斯)”。

在他们填写的微博资料中，地址都是“海外”或“海外 俄罗斯”，可IP属地显示，这三位分别在广东省、辽宁省和北京市。

微博ID中带有“英国”的博主也不例外，红星资本局注意到，有博主的ID中虽然带着“英国”，但其填写的资料中地址位于国内，IP属地也在国内，还有部分博主的地址在“海外 英国”，但IP属地显示在国内。

比如，粉丝超千万、微博2021十大影响力海外大V博主@英国那些事儿 ，其微博地址填写为“海外 英国”，但IP属地显示在广东省。还有@英国足球那点事，地址为“海外 英国”，但IP属地显示在上海市。

而微博ID中带有“法国”的资讯博主也有IP属地在国内的，但相比美国、英国的博主较少，红星资本局在搜索页面下拉5页，多数博主的微博地址在法国，IP属地同样在法国。

仅@法国囧事 的微博地址在“海外”，但其IP属地位于陕西省。

另一方面，红星资本局发现，这种情况并不是海外博主独有的。部分微博ID中带着国内城市名的本地资讯博主，其IP属地不在这一个城市，而是位于湖南省。

有网友调侃称，“公开IP属地，成了本地博主们心中的痛……”“看来宇宙的尽头是湖南。”

对于网友列出来的这些本地资讯博主，红星资本局一一进行了核实。

以北京为例，@北京人的那些事、@北京吃喝玩乐事儿、@北京吃喝玩乐热攻略，这三位博主的认证为“本地资讯博主(北京)”“本地博主(北京)”，但他们的IP属地都位于湖南省。

不光是北京的本地资讯博主出现了这样的情况，红星资本局发现，经认证的上海资讯博主也有类似的情况，如@上海吃喝玩乐嗨购、@上海吃喝玩乐播报。

广州市、深圳市和成都市的本地资讯博主中也有IP属地位于湖南省的。

从@广州吃喝玩乐汇集 到@深圳吃喝玩乐汇集 ，再从@成都身边新鲜事儿 到@成都美食生活搜罗 ，这些博主不仅是微博ID中带有某个城市的名字，连认证都是“本地资讯博主(XX)”，可他们的IP属地均在湖南省。

不同博主背后站着同一家公司？

微博：资讯类账号集中商业化运营很常见

4月29日，红星资本局通过私信询问部分本地资讯博主为什么他们的IP属地都位于湖南省。其中，六名博主设置了微博自动回复，回复内容为同一个QQ号——合作QQ195****573。

这些博主既有北京市、广州市的本地资讯博主，也有深圳市、成都市的本地资讯博主，流量却导入了同一个QQ。

该QQ名叫“微博营销”，主页基本上没有资料。当天，红星资本局向该QQ号发送好友申请，但截至发稿尚未被通过，微博私信也未得到回复。

不难看出，这些本地资讯账号的背后或由同一机构/公司操盘，那微博为什么会给予了这些账号本地资讯博主的认证？

红星资本局就此事采访了微博相关负责人，据其介绍，对于地方资讯博主，此前的认证标准主要是关注的是身份资料、内容方向、粉丝、活跃程度以及是否存在可能与相关机构发生混淆的问题。

该负责人称：“资讯类账号的集中商业化运营是很常见的，确实存在一些公司办公地点与旗下账号内容属地不一致的情况。”

该负责人还介绍，IP归属地展示其实更反应真人账号网上言论的真实程度。主要考虑的是“减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为；确保在热点事件发生时，传播内容的真实、透明。(此举的)根本目的是提升微博平台用户发言的真实性。这一系列的动作，都是微博作为社交媒体平台，作为舆论场主动履行企业主体责任平台责任的表现。”