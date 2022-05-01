废弃矿山何以变身国际赛车场？

来源：新华网

站在浙江省宁波市北仑区的爬山岗上，眼前的景象令人震撼：全长4.01公里的国际赛道建在山间平地，可容纳上万名观众的看台依山而建，22个弯道随山势起伏，高度差达24米。

这座以前被当地人称为牛头颈的矿山，原是采石场，2012年停止开采。“之前山体边坡裸露，岩石松动，生态环境较差，还存在一定程度安全隐患。”宁波市自然资源和规划局北仑分局党组成员黄俊峰说。

本着先修复、后改造的原则，当地对4.6万平方米的区域进行台阶削坡、锚固岩体、挂防护网、喷播复绿等生态治理。

2015年，矿山后续利用被提上日程。当时，北仑区已初步形成汽车制造产业链，开始谋划打造工业旅游新品牌，形成既能造车、又能玩车的全生态链系统。于是，相关企业提出投资建设赛车场。

“对于底盘很低的赛车来说，哪怕微小的路面沉降都是致命的。”黄俊峰说，宁波一些地方土地松软，但废弃矿山的地基却较为坚硬，使得改造有了先天优势。

2017年，宁波国际赛车场建成开业，至今已举办3场国际级赛事、19场国家级赛事，观众累计超过30万人次。

“目前，赛车场已吸引近30家车队入驻。”宁波国际赛道常务副总经理谢雄说。

韩坜潮是一名驻场车队车手。他说，赛车场赛车氛围浓厚，场地既有地形特色，又非常专业，难度级别也足够，对车队和车手的发展成长都有利。

如今，除了方程式赛事，赛车场还拓展了卡丁车、赛道模拟器、赛车培训、赛道摄影、汽车表演秀场等文旅项目。

黄俊峰表示，从治理到改造、运营的每一步，都给同类废弃矿山的改造更新中带来借鉴。