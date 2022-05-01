上官婉儿为啥能上热搜？她的一生简直太传奇了！

来源：中国新闻网

28日，中国首座考古学科专题博物馆——陕西考古博物馆对公众试行开放，馆内大量的珍贵文物都与公众见面。其中，有着“巾帼宰相”之称的上官婉儿的墓志也将首次对外展出，相关内容很快占据了社交媒体热搜榜单。

很多人对上官婉儿的了解来源于影视剧，也有年轻人通过游戏角色认识到了这位传奇女性。但回顾真实且厚重的历史，上官婉儿究竟是什么样的人？她的一生都有怎样跌宕起伏的经历？

早在2013年，考古人员就在陕西省西咸新区空港新城发现了上官婉儿墓。2014年，上官婉儿墓志全文在《考古与文物》期刊发表，短短982个字，记录了上官婉儿颇具戏剧色彩的一生。

据史料记载，上官婉儿的祖父是唐朝大诗人上官仪，后者因替唐高宗起草废武则天的诏书，被武后所杀，因此连累了整个家族。上官仪遇害后，年幼的上官婉儿和母亲郑氏一同被发配到后宫为奴。后因才华出众被武则天赏识，成为武后身边的女官。

历史上的很多文人对上官婉儿的才华极其推崇，晚唐文学家吕温曾这样描述她：“自言才艺是天真，不服丈夫胜妇人。” 可见婉儿虽为一长于深宫的女性，却颇具巾帼豪情，其文学气质绝非普通柔弱女子可比。

上官婉儿的墓志中，虽未记载她的文学成就，但却简单描述了她在宫帷中的经历。13岁时，上官婉儿被封为唐高宗的才人，42岁时，又被封为唐中宗的昭容。

据此，有专家认为上官婉儿曾先后嫁给父子两位皇帝，走上了和武则天相似的道路。但也有学者认为，“才人” 和“昭容”是宫中女官的官职名称，前者是正五品，后者是正二品。墓志只能说明上官婉儿被封过官，不能确凿证明她曾是皇帝的配偶。

影视作品中，常有上官婉儿秽乱宫闱的桥段。对此，墓志中并没有明确说明。不过，墓志以详尽篇幅记载了婉儿劝阻安乐公主成为“皇太女”一事。

安乐公主是唐中宗和韦后最宠爱的女儿，她恃宠而骄、飞扬跋扈，曾在韦后默许下，向中宗索要“皇太女”的地位，想当储君。

墓志记载了上官婉儿四次向唐中宗进谏的过程，从检举揭发，到辞官不做，再到削发为尼，都没有得到唐中宗准许，最终婉儿采取了“请饮鸩而死，几至颠坠”的激烈方式以死相谏，才阻止了安乐公主“皇太女”的美梦。

上官婉儿与太平公主的关系，也是后人一直津津乐道的话题。有学者认为，这两个年龄相仿、在武则天时代权势俱炽的风华女子，很可能交往过密，在波云诡谲的政治斗争中结为盟友。墓志中对于上官婉儿死后的描述，似乎也佐证了这一点。

据记载，上官婉儿在乱军中身亡。墓志还特别提到：“太平公主哀伤，赙赠绢五百匹，遣使吊祭，词旨绸缪。”据了解，五百匹绢在唐代是一笔不菲的数目，相当于今天50万元左右的购买力，由此也可见太平公主对上官婉儿深重的情谊。

纵观婉儿的一生，她自始至终都没有走出皇权斗争的阴影。后人对她的评价也是毁誉参半，有人称赞她文采过人，有人批评她骄奢淫逸。只不过，历史的车轮滚滚向前，千年之后，只剩下黄土之下的斑斑字迹，静待后来人揭开盛世大唐的秘密……