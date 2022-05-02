下一步，要重点防范哪些“黑天鹅”“灰犀牛”

来源：新京报

作者：匡贤明

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，对当前及未来一段时间的经济工作作出部署。

这是中国经济生活的一件大事。会议明确提出，各级领导干部在工作中要有“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。这一表述随即引发关注。

防止内外两方面“黑天鹅”和“灰犀牛”

受冠病疫情和乌克兰局势影响，应当说中国发展中面临的“黑天鹅”和“灰犀牛”的挑战在加大。

从国内看，长期以来，作为拥有14亿人口的大国，中国的消费增长呈现稳步上升态势。统计数据显示，从2012年到2021年，社会消费品零售总额从20.6万亿元（人民币，4.32万亿新元）增长到44万亿元，实现了倍增；居民消费支出水平同期从1.2万元提升到2021年的2.4万元，也实现了倍增。不过，近段时期的消费，受疫情冲击，复苏未及预期。

造成可能引发“黑天鹅”和“灰犀牛”事件的国际因素也不能忽视。这次中央政治局会议明确提出“稳物价”面临新的挑战。这个挑战在一定程度上是受乌克兰危机的国际因素影响。

数据显示，1990年以来，俄乌两国占全球GDP比重，最高值为2013年的3.12%，最低值为1999年的0.69%，2020年为1.93%，不足2%。但俄罗斯石油出口占全球石油出口总量的10%，天然气的出口占全球天然气出口的比重的19.1%，俄乌玉米出口占全球出口18.6%，俄乌小麦出口占全球出口的比重达到28.5%，均明显超过其GDP占比。

因此，乌克兰危机直接引发了全球能源与粮食价格的异常波动，国际油价、粮价大幅冲高，全球高通胀形势雪上加霜，这在客观上加大了中国面临的输入性通胀风险。

重要的是加大政策调整力度

中央政治局会议明确提出疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的“三要”，这是防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生的根本保障。

具体来看，避免物价问题、消费问题、产业安全、能源安全等问题成为“黑天鹅”和“灰犀牛”，需要加大政策调整力度。中央政治局会议也指出，加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济。

比如，加大财政力度，提速财政退税减税和降费节奏，直接改善企业现金流，在保市场主体、稳定就业岗位中发挥关键作用；再比如，加大信贷投入，对资金面偏紧的某些特定行业予以支持，对小微企业、科技创新、绿色发展等经济薄弱环节和重点领域提供精准支持，提升信贷需求。

关键是用好改革开放这一招

防止各类“黑天鹅”和“灰犀牛”，关键在于以改革开放加快推动高质量发展。这既是发展的重要空间，也是提升安全发展的重大举措。此次中央政治局会议也明确提出“用改革的办法解决发展中的问题”。所以，改革仍然是破解我们在发展中可能遇到的各种“黑天鹅”和“灰犀牛”事件的金钥匙。具体可以从以下几个方面着力。

其一，适应消费结构升级趋势，加快以服务业市场开放为重点的消费领域改革。服务型消费的不断释放，不仅将为释放增长潜能提供重要条件，而且将为形成新的全球再平衡创造重要基础。这就需要打破服务业领域市场垄断与行政垄断，完善公平竞争的市场环境，消除不同产业间政策的差异，营造竞争中性的制度环境，强化竞争基础性作用，为服务业平等发展创造良好的社会环境。

其二，适应产业结构升级趋势，加快以制造业与生产性服务业融合为重点的相关改革。中国科技研发强度、基础研发占比等方面还有比较大的提升空间。这就需要分产业、分类别、分重点地推进制造业与生产性服务业的融合。重点是全面放宽生产性服务业市场准入，打破金融保险、电信通讯、数字信息等行业的进入壁垒，鼓励社会资本和国外资本参与，增加市场的供给和需求，完善供求机制，引导生产要素向生产性服务业集聚。这将进一步优化中国产业结构，有效应对各种风险考验。

其三，适应能源结构等转型趋势，加快建立一体化的市场体系。为此需要加快市场一体化规则、规制、管理、标准的建设。不久前发布的《关于加快建设全国统一大市场的意见》，就是着眼于国内统一制度、规则、规范等市场建设的重要文件。在打破市场分割的同时做大市场规模，这已经成为事关全局的重大任务，市场流通顺畅，就能增强经济应对各种不确定性的韧性。

其四，适应高制度型开放趋势，推动高水平开放进程。开放是提升安全度的重要保障之一。面对日益复杂的外部环境，大国既要积极倡导恢复国际秩序，又要以实际行动主动推动高水平开放，推动全球经济发展。

总体看，只要牢牢抓住改革开放这根弦，加大政策应时调整力度，以“时时放心不下”的责任感强化统筹发展与安全，就可以有效防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，即便偶有发生，我们也能够从容有效地处理好。