露营，能拯救民宿吗？

来源：“深燃”微信公众号

作者：宛其

眼下，露营是最火的户外活动。

据携程《2022“五一”假期出游趋势预测报告》显示，中国五一假期露营旅行订单较清明假期增长五倍。2022年1月-4月上旬，通过携程报名露营游的用户数量，是2021全年的5倍以上。

民宿老板也想来分一杯羹。一些民宿经营者，让民宿搭配露营业务，提升入住率，拓展收入来源。

深燃与多家民宿店经营者交流后发现，他们中，有的从旅游接待，转做民宿店经营，凭借灵敏嗅觉，从去年就开始押注露营，从未下过牌桌；有的为了增加民宿特色，吸引客户，尝试接入露营业务；有的对露营表现出极大兴趣，不过为了能保证露营的品质体验，目前还在规划筹备中。

成都郊区某民宿负责人刘娜说，从2020年开设露营业务以来，咨询露营的客人不少，现在，咨询露营的顾客比咨询民宿的还多。今年五一，早在半个月之前，露营和民宿都已经订满，“现在我们已经忙得脚不着地了”，她说。

一位位于北京郊区的民宿老板也提到，由于主打周边游，近两年自家生意受疫情影响不大，看到露营火了，自己也购置了一些帐篷，如果客人需要，就可以出租。“帐篷出租60元-100元一次，一些客人也会自带装备”，他说。

多位旅游行业人士对深燃表示，露营对于民宿经营者来说，入门门槛不高，部分乡村民宿有现成的场地可供露营。

这看起来是一门好生意。上述《报告》显示，通过该平台购买露营产品的人均消费约600元（人民币，125新元）。其中，过夜露营产品人均花费约700元，不过夜的产品人均花费在400元上下，单纯的营位票人均花费就在200元上下。

露营是火了，但这些冲进来的民宿老板们，能做好这门生意吗？

民宿老板冲进露营市场

哪些民宿盯上了露营市场？

近两年，疫情反复，外地游减少，带火了城市周边游。根据途家民宿发布的五一出游趋势，截至4月22日，五一期间乡村民宿订单量占比达到51%，较去年占比提升20%，这也是五一乡村民宿订单量首次超过城市民宿。

乡村民宿更能和露营做结合，因为乡村民宿一般在郊区和野外，相比于在城市露营，露营占地面积、顾客露营体验的扩展空间更大。

整体来看，盯上露营的民宿店可以分为两类。一类是依靠外省游客支撑生意的民宿店。疫情下跨省旅游人士减少，靠转型做露营求生。一类就是被城市周边游盘活的乡村民宿店，露营被民宿老板当作吸引客人的一大亮点。

在大众点评、美团上，据深燃观察，不少民宿店都有露营业务，其中，一些位于山区的民宿店，还会带上“露营”两字做宣传。

刘娜所在的民宿店，开拓了露营业务，所在园区能提供公共卫生间、浴室，还有热水，即便客人不住民宿，也能来过夜露营。今年五一，民宿和露营位早早被订满。由于露营地在指定区域，场地有限，只提供20顶露营位，很多人来，只能排队。

她提到，他们店会在抖音、小红书上每天更新视频，做推广，很多客人通过网络渠道找来，“节假日和周末都会约满”，她说。

还有的民宿老板，干脆暂停了民宿店，直接冲进了露营赛道。

李琦林是星辰野宿的负责人，开的两家民宿店，分别位于宁夏和内蒙沙漠，往年店里90%都是外地客人。疫情对生意影响大，他们2020年小有盈利，2021年只勉强做到营收平衡。到了2022年，“受气候影响，西北的冬天是旅游淡季，往年在3月-4月也能陆续接客，但今年已经到五一了，不敢开业”，李琦林说，疫情反复，外地游客减少，店里还不敢接客。

在2020年，李琦林就开始琢磨开拓新业务，想到的方法是从经营外地客群，转做本地客群生意，于是着手规划城市精致露营。直到去年10月中旬，民宿店暂停营业，公司13个人将全部精力投入城市露营经营上。

“我家露营主打高中端客群，总投入在100万左右”，他说，这投入量在宁夏不算少，“其他民宿店老板要么是投资不起，要么是没有专业团队来运营，只能选择关门歇业”。

李琦林经营的这家露营地位于银川市一家高尔夫球场，最多能容纳300人的客流量。他现在的管理团队都是原来民宿店的员工，在人员管理、物资采购、客户服务上，都可以将原有的方法移植过来。据他观察，今年在宁夏市开业或正筹备的露营营地已经有十几家，“幸亏做的早”，他说。

一边是低迷的民宿生意，一边是火热的露营业务，李琦林说，目前营地开业刚半年，节假日和周末都很火爆，今年五一也早已被预订满了。

此外，除了卖门票，露营的商业价值也正被广告商看到。李琦林说，虽然开业时间不久，已经有十几家广告商来谈合作，给饮料品牌展示位，收取售卖分成，他们还正在和一家跑车谈合作，让跑车成为营地网红打卡点，他们收取展示费用。

从民宿到露营，生意真的好做吗？

尽管民宿老板拥有客流资源，但民宿和露营，还是存在行业壁垒，拓展并非易事。

2021年被称为“露营元年”。艾媒咨询预计，2022年，国内露营营地市场规模增速达18.6%，市场规模达354.6亿元。巨大的市场，吸引资本入局，不到两年，露营越来越精致，各环节体验都在提升。

而民宿店提供的露营服务，相对较基础。

刘娜就提到，民宿店虽开设了露营业务，还是更希望客户自己带帐篷和设备。因为民宿店统一采购的设备不能满足客人个性化需求，比如有些客户对帐篷的透气性要求很高，他们无法做到让客人百分百满意。

另外，营地露营需要提供烧烤及通电设备等，这都存在安全隐患。刘娜说，为了减少这些隐患，他们会提供餐车服务，供应食物。

百花山社是北京郊区一家高端民宿店，负责人刘岚说，“有不少客人来问，店里是否可以提供露营服务”，他们也计划开拓露营业务，做高端精致露营，但暂时还未启动项目。

刘岚解释，这是由于很多方面还未考虑周全。比如在郊区甚至山区开设露营，风险很大，百花山有野生动物，夏天有蛇，冬天有野猪、野鸡、刺猬等动物，首先需要保障顾客安全问题，“这些还无法为客人解决”，她说。

其次，他们还需要解决营地自循环的问题，比如营地上如何上水、通电、淋浴等，都需要经营者完善。

有在城市开设民宿的老板，在了解露营的投入及运作之后，选择了放弃。琉璃是一家北京市区的民宿店老板，就曾想尝试火爆的露营生意。“发现要投入不少，还需要专业的团队运营，像进入一个新行业”，他说，了解后就打消了念头。

多位位于市区的民宿老板也对深燃表示，他们对露营生意有很大兴趣，但鉴于成本、运营、各方资源协调等，都不敢轻易尝试。

而不少已经配备了露营服务的民宿店，也暴露出一些问题。有的因为设备简陋，被吐槽像是在“帐篷住宿”。

在大众点评上，一些在民宿店露营过的游客，在游记中就提到对部分露营的不满，意见集中在景区建设不完备、卫生条件不好等。有网友对此类露营提出质疑，“睡搭好的帐篷，吃别人烧好的饭菜，也叫露营？”。

露营户外产品销售李理表示，民宿如果只提供一些简单的配套服务设施，再加上烧烤、喝酒、唱跳等活动，只能满足一些人的户外居住体验，并不能吸引追求深度露营的爱好者。

资深露营爱好者尉犁，从2014年开始喜欢上露营，他也表示，自己去山区或者野外露营，不会仅仅住个帐篷，再单独开间民宿去解决日常洗漱，“那不是我想要的露营形式”。

“我希望真正玩露营的人到山上、到森林里去，体验没有光污染，没有城市声音，没有任何噪音的环境”，尉犁表示，这才是他们对露营的期许。

民宿店提供基础的露营服务，投入不大，效益也还不能和主营的民宿相比。

刘娜所在的民宿店，露营对于总营收的贡献目前还有限。刘娜介绍，露营自带帐篷入园费是98元，人数包含两位大人一位小孩，超出的人数需要再购买一张38元的代金券。民宿提供的帐篷是148元一顶，单独搭天幕会加收68元。

排除客人其他额外娱乐消费，20顶露营位住满，一晚上流水最多3000元，而民宿住满，一晚上流水有1万3800元。

这也让部分民宿老板对露营业务态度游离。一位成都山区的民宿店老板说，依靠周边游，他们民宿店生意没有太受疫情影响，今年五一假期，民宿住房早在二十多天前就约满。她表示，目前推出露营服务，是为了吸引客人，只有客人主动提出要露营，他们才会提供一些露营设备。

认真做，就得跟着露营卷起来

探索露营，浅尝辄止的民宿人收益有限。即便是全身心投入露营生意的民宿老板，经营起来也远非想象中容易，他们不得不陷入露营赛道越来越卷的竞争里。

露营业务是不是一门好生意，首先跟当地的气候、地理位置、经济发展程度密切相关。

李琦林就提到，在宁夏，他们的露营业务，“来咨询的人很多，实际下单的很少”。他介绍，白天单人消费需要100元以上，晚上露营过夜需要300元以上。目前营地营收主要依靠白天游玩的客人消费，比如在营地消费下午茶、火锅、烧烤、参加亲子活动等，真正来营地过夜的露营营收，只占总营收的两成。

客服都是超负荷的接待客人对露营的咨询，但鉴于消费门槛，“有70%-80%的客户咨询完就放弃了”，他说。

露营业务本身的局限性也影响着营收增长。露营属于周末经济，即周末和节假日生意火爆，日常生意冷淡。而由于一家露营营地的单日承载量有限，即便周末再火爆，也有营收天花板。这是一门受气候影响极大的生意，户外遇到刮风、下雨等天气，就无法露营，在北方，还有漫长的冬季无法开业等不利因素。

李琦林说，他经营的这家店去年8月正式开业，“到10月末又歇业，今年3月才开始营业，按这样的节奏，预计在2023年才能实现盈利”。

越深入露营生意，越发现专业技能的重要性。

李琦林介绍，营地想要更有竞争力，必须打出差异化。他以露营地常配备的烧烤为例，为了留住客人，需要研发新产品，或做得更好吃，或让客人参与度更高。在内容形式上，深燃也发现，有些城市露营场地，已经开发出篝火、荧光舞会、音乐会等游玩项目。

不仅如此，李琦林还表示，现在的城市露营讲究“潮流”，桌面如何摆放、花艺如何展示，都要讲究生活美学，甚至采购的餐食、器皿、毯子、桌椅，都要考虑拍照打卡是否好看，市面上流行的风格，经营者都要时刻关注。“这很考验经营团队的审美”，他表示。

另外，他们也需要对设备保持更新换代，满足不同客群需求。李琦林提到，他们现在正在接触团建客户，需要找能容纳20-40人的天幕、桌椅等。同理，想要接待不同类型的顾客，如亲子类、情侣类，需要针对客户做定制产品。

他的露营地主打精致轻奢露营，会增添一些摆放有仪式感的帐篷、桌椅等，费用投入不少，一套下来就要花三四万。“这些新增投入，算是更新设备，要按照总投资的10%来做预算”，李琦林表示，如果一家营地想要提高客单价，也需要不断升级装备。

他认为，未来竞争加剧是必然，每个营地要找出自己定位，会出现如农庄型、草坪型、公园型等各种形式的露营风格。在宁夏的民宿圈，像他一样转型做露营的不多。很重要的原因是，城市露营需要前期场地、硬件投入，还要背靠专业运营团队。

露营未来会如何发展，还有待观察，但可以肯定的是，精品化会是一个方向。

在众多露营专业选手的夹击里，对于民宿店经营者来说，露营可以成为增收的曲线，但挑战将会越来越大。

（应受访者要求，文中琉璃、尉犁、李理、刘娜为化名。）