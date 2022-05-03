从刘畊宏现象看两岸交流新形式

来源：中评社

作者：张爽

今年4月以来，台湾艺人、健身教练刘畊宏“翻红”，多次登上微博热搜榜、抖音粉丝突破5000万、直播在线观看人数超过300万，成为大陆社交媒体上现象级“顶流”。笔者认为，之前在大陆社交媒体上走红的台湾人多数与时事评论有关，以评论员、名嘴为主，这与大陆民众关心台海局势分不开。刘畊宏的走红，则开辟了一个新领域，就是社交媒体上的生活方式分享。台湾向来以“小而美”著称，生活方式清新、多元，不少具有分享价值，再加上现在大陆的社交媒体平台发展成熟、分享简便，相信未来还会有更多来自台湾的“刘畊宏”们走入大陆网友的视野，带来更多美好、健康的生活方式信息，两岸民众在这样自然的交流中也会更深入了解彼此，实现融合发展。

两岸民众通过媒体平台进行衣、食、住、行、游等生活方式分享由来以久，从早期的台湾综艺节目开始，台湾明星的言行举止就被大陆观众津津乐道。 2008年随着两岸交流全面开放，台湾成为大陆民众的热门旅游目的地，不少大陆民众亲赴台湾感受“小确幸”。近年来，两岸时政等严肃讯息逐渐成为大众关注的焦点，生活方式等轻松话题反而较少出现在社交媒体上。

笔者认为，在疫情之下，两岸民众分享生活方式的渠道已经自然而然地转到了线上，这说明两岸民众有交流的需求，因文化相通也有交流的便利性，正如国台办发言人马晓光所说，“开展交流是基于血脉相连的亲情，也符合两岸同胞共同利益，越来越多的台湾同胞通过两岸交流合作，获得实实在在的好处。”

刘畊宏通过“抖音”走红，也为两岸交流提供了新思路。笔者认为，刘畊宏的健身课直播吸引了大批观众，是因为课程本身有趣、有用、质量高，他的走红是在一种类似市场筛选的机制下实现的，在这种方式下两岸民众交流的效率也比较高。在当前疫情尚未结束、民进党当局不断设置交流障碍的情况下，两岸民众可以多多利用社交媒体平台互相分享，高质量的内容创作者也会自然地脱颖而出，分享到大陆市场的“流量红利”。在台海局势紧张、两岸民间情绪较为对立的情况下，两岸民众自然、自发的交流能够化解敌意、增进了解，对两岸关系大有益处。

笔者认为，刘畊宏的走红有一定的必然性，值得后来者学习借鉴。首先，他从事健身工作多年，热爱健身，有很强的分享欲，而且课程门槛低，设计科学，能让观众快速跟上并看到效果；其次，刘畊宏的直播课上还有同为学员的家人出镜，拉近了与观众的距离，增加了交流感，不少互动内容都成为爆梗“出圈”；第三，疫情之下大众对健康的关注度高，这也是刘耕宏在“健身”赛道上爆红的重要原因。

民进党方面对大陆社交平台有所警觉，例如民进党民意代表林楚茵曾说，大陆通过抖音、小红书、西瓜视频等社交软件，用生活化的方式“渗透台湾年轻人”，进行“认知作战”。随后有台湾网友在抖音平台发现名为“林楚茵”的账号。但笔者认为，这反而说明大陆的社交平台对台湾民众吸引力不可抵挡，因为交流本身就是人的天性。除了健身，台湾的美食、旅游、服饰、美妆以及音乐、文学等都有不少可以在社交平台上分享的内容，大陆应该多多鼓励更多的台湾优质内容创作者入驻大陆社交平台。无论是线上还是线下，通过分享信息提升两岸民众的生活质量、幸福感，这就是交流的真义。