遏制名师被“割韭菜”式挖走，还得破除“唯帽子论”

来源：新京报

作者：熊丙奇

据媒体报道，为规范中小学骨干教师培养制度，进一步加强对骨干教师的培养、管理和使用，陕西省教育厅日前通报取消无序流动的70名教师“陕西省中小学教学名师”等骨干教师称号（资格）。

骨干教师的无序流动，其实质就是在获得“名师”等骨干教师称号（资格）之后，要么自己主动跳槽到其他地方的学校，要么被其他地方的教育部门、学校以更优厚的待遇“挖走”。这使当地推进的骨干教师培养计划落空。

防止优秀人才在获得“名师”等称号后“出走”，除了严格按培养协议取消称号、资格，终止培养计划之外，更需要从根本上清理人才管理、评价中的“唯帽子”观念，给所有教师营造平等的职业、事业发展空间，激励教师提高教学能力、重视教育教学贡献。

当地取消这70名教师的骨干教师称号（资格），是“有约在先”的。按规定，评为陕西省中小学教学能手的教师，由省教育厅、省人社厅颁发荣誉证书，并享受教学能手津贴、优先晋职晋级、建立工作站等待遇。

但是，这是有服务承诺与约束条件的，“获得省级教学能手及以上骨干教师称号和荣誉的，原则上应在本县区服务至少三年方可流动。”刚评上“教学名师”“学科带头人”等就离开，那评选骨干教师，对当地学校办学非但不能起到积极的推动作用，反而会加速人才的流失，对其他教师产生不良的示范。

这也是欠发达地区、农村地区建设教师队伍，面临的现实困境。评“教学名师”“学科带头人”是为了培养并激励优秀教师，可是一旦评上便成为人才的头衔，本人有了流动的资本，而其他地方，尤其是城镇学校，经济发达地区的学校，则会盯着这些骨干，以更加优良的待遇进行定向“挖人”，造成了乡村教师的“割韭菜式”流失。

遏制这种流失，教育部门除规范人才竞争秩序外，还需要推进破除“唯帽子论”的人才管理、评价改革。评“教学名师”、“学科带头人”等做法，不可否认，确实可以打造一批名师，如果所谓的“名师”称号只是一个指标，或者一个头衔，而非教书育人一线实打实的好成绩，恐怕只会过犹不及。这种情况，需要警惕。

另一方面，欠发达地区、乡村地区学校要吸引并留住优秀人才，应该关注每一位教师的职业与事业发展，而不单单打造少数“名师”。要整体提高乡村教师的待遇，改善乡村教师的生活条件。

今年4月，中国教育部等八部门启动新时代基础教育强师计划提出，对长期在乡村学校工作的中小学教师，职称评聘可按规定“定向评价、定向使用”，中高级岗位实行总量控制、比例单列，不受各地岗位结构比例限制。如此，才能着力提高乡村教师地位待遇，形成“学校越边远、条件越艰苦、从教时间越长、教师待遇越高”的格局。

实际上，推进公共教育资源配置均等化，缩小基础教育的城乡差距、地区差距，就必须重点加强城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动，而不能再有乡村优秀教师被城镇学校、省会城市学校以至发达地区的学校“割韭菜式”挖人。

其次，更要提高所有教师的职业荣誉感、事业成就感，引导教师做出符合推进基础教育均衡发展，办好每一所学校发展趋势的职业选择。