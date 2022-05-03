“情急之下”不是违法的借口

来源：央广网

作者：胡辉

近日，中青宝董事长李瑞杰强制要求员工“五一”假期加班，并表示“‘五一’全部加班且没有加班费，不服的，马上炒掉”。聊天截图曝光，在网上引发热议。

“五一”劳动节是属于劳动者的法定节假日，作为上市公司，却罔顾劳动者休假权，强制员工无偿加班，不仅没有“人情”，更是无视法律法规，不尊重员工权益。

“情急之下”不是违法的理由。根据中国劳动法、劳动合同法和《国务院关于职工工作时间的规定》等法律法规相关规定，用人单位节假日安排员工加班，应当与工会和劳动者协商，不能强制员工加班。而且，劳动法也明确规定，法定休假日安排劳动者工作的，应支付不低于工资百分之三百的工资报酬。可见，强制要求员工在“五一”假期无偿加班是明明白白的违法行为。

这不，无情又无法的强制加班，让中青宝陷入了舆论旋涡。5月1日，中青宝就此事发布致歉声明。声明称，面对疫情等不利影响，在一季度没有完成既定业绩目标的情况下，公司董事长情急之下在公司内部群里发表了不恰当言论，引发了负面舆论，对公司形象造成了不利影响。但是，“情急之下”就是无视法律的理由吗？况且，如果没有舆论发酵，“被加班”的员工权益又要如何保障？

法律是不可触碰的红线。实际上，以牺牲员工休息权、休假权为代价换企业发展，也是自断生路的一招臭棋。企业业绩下滑，想通过工作日加班加点、占用周末时间加班、带薪年休假抵扣等方式，把疫情造成的损失夺回来，这完全可以理解。但是，应看到，尊重善待员工才是企业行稳致远的重要法宝。与其以强制加班寒了员工的心，不如加强沟通、增进理解，让员工心甘情愿与用人单位同舟共济、共渡难关。

企业可以“任性”，法律却不能旁观。劳动者要勇于维权，决不能“做哑巴”，任凭企业“一言堂”。与此同时，更重要的是，相关监管部门要及时跟进，让法律长牙齿，用法治为劳动者“撑腰”，让企业从中汲取教训，让劳动者合法权益不因放假而“放假”。