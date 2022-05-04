越南，到底有多努力？

来源：中时新闻网

作者：周忠祥

追赶了几十年，越南终于跑到了中国前面？

2022年一季度，越南GDP实现921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期中国（4.8%）、新加坡（3.4%）经济增速。

比经济增速更震撼的是进出口贸易。一季度越南货物进出口总额达1763.5亿美元，同比增长14.3%。其中出口885.8亿美元，同比增长12.9%。

越南一季度贸易额，相当于同期中国的12％、广东的61％、江苏的90%。

其中，越南3月出口同比增长14.8%，达340.6亿美元，远远超过同期深圳（189亿美元）。

20年间，越南进出口规模增长了17倍。伴随全球产业转移，越南外贸还在提速，一切只是开始。

01订单排到年底 世界工厂雏形

越南，已然崛起成为“世界工厂”。

三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量，都由越南生产。

耐克超50%的鞋类产品以及30%的服装产品，都在越南工厂完成。

美国市场中有1/3的鞋类制品以及1/5服装，都在越南加工制造。

不靠出口原材料发家，越南最能打的就是加工制造业。

从2002年的364.5亿美元，到2021年的6685.4亿美元，20年间越南进出口额增长了17倍，贸易规模位于全球第20位。

在越南身前的19个国家中，只有中国、墨西哥、印度、俄罗斯是典型的发展中国家。墨西哥、俄罗斯不以加工制造业见长，紧随中印，越南在某种程度具备了「世界工厂」的雏形。

一季度，越南有5种商品出口额超过50亿美元，分别是手机及零件、电脑电子、机械设备、纺织服装、鞋类，合计占外贸进出口的60%。其中手机/零件与电脑电子产品出口额最大，分别为149亿美元、132亿美元。

这些印有“Made in Vietnam”（越南制造）标识的产品，大部分流向美欧中韩世界市场。

从一穷二白到制造业大国，越南加工贸易为何这么能打？

一个重要原因是擅用外资。在越南一季度货物出口总额885.8亿美元中，外商直接投资的部门达653.1亿美元，占比高达73.7%，长期以来这一比例都在70%上下。

外部产业资本涌入，让越南加工贸易实现了从0到1的历史跨越。

2008年金融危机从东南亚席卷全球，全球产业资本重新洗牌。由于对世界市场融入度不高，越南幸运躲过一劫，这为其争取到了宝贵的市场真空。

时任三星会长的李健熙与接班人李在镕，危机中奔赴越南。不久后，一座耗资6.7亿美元的手机制造厂在这里拔地而起。

大危机中两位掌门人亲临，三星对越南的图谋绝不是开一家工厂。这里港口众多，交通便捷，劳动力、土地生产要素成本低，是资本的绝佳去处。

随后十多年，三星对越累计投资180亿美元，建立了200多家本土供应商，雇佣了11万名本土员工。

2019年惠州生产基地关闭，三星的中国制造彻底结束，越南正式加冕为三星的「世界工厂」。

目前，越南已是三星全球最大的生产基地，2021年越南三星公司出口额超过655亿美元，同比增长16%。

手机之外，越南电脑电子产业也走了一条相似的路。

2007年越南加入WTO，郭台铭亲自参观了从深圳龙华工厂到河内的跨国运输路线，一口气在越南北宁买下了400多公顷的土地。

数年后，鸿海精密在这里建起了三家工厂，雇佣了4万名员工。彼时鸿海在大陆有百万员工，这里连零头都算不上。

2018年贸易战升级，鸿海加速向越南转移。一方面，将美国网通产品的制造中心，从广西南宁迁到了越南北宁。另一方面，将部分iPad和MacBook生产线从中国转移至越南。此后鸿海对越增资2.7亿美元，开始扩大对液晶显示屏的生产。

3月14日，鸿海旗下富士康暂停深圳工厂生产，富士康表示“不考虑撤离中国大陆”。但市场并不相信，并对鸿海的潜在下家做出预判：越南与印度。

不止鸿海，越来越多的台湾以及大陆供应商也在投资越南。

仁宝（越南）公司相关负责人表示，公司投资5亿美元在永福省设立了笔记本工厂，主要为戴尔、谷歌、亚马逊品牌代工。目前工厂运行稳定，预计二季度末将吸引1.5万名员工。

大陆苹果供应商立信精密、歌尔声学、蓝思科技、德赛电池等制造商，也在加大北越的生产规模。

外资企业疯狂涌入，让越南成了手机电子产品的制造王国。除此之外，来自全世界的纺织鞋帽订单，也在疯狂涌入越南。

胡志明市服装、纺织品、刺绣和针织协会主席此前表示，很多纺织服装企业获得了大量订单，可以生产到今年年中甚至9月，甚至在越一些工厂订单已经排满整年。

全球订单拉动了越南加工制造业的兴盛。

一季度加工制造业成为越南经济增长的绝对引擎，同比增速达7.79%，其对整个经济体的附加值贡献了2.05个百分点，高于所有其他品类之和。

全球订单持续流入，驱动越南产业链走向完善；外资涌入加工制造业，让越南“世界工厂”成色变足。

一个由订单与外资合力驱动的加工贸易链，在越南形成了。

2018年贸易战以来，出于政治安全及经济利益考虑，西方国家试图重构全球供应链，越南便是他们眼中理想的供应链中心。行业预测，越南2022年进出口贸易额将突破8000亿美元大关。

02世界投资热土，民众造富乐园

1987年越南通过了激进的外商投资法案，“动员一切力量吸引境外资本”，甚至承认“外资全权控股”。

从那时起，整个越南都在向外资抛出橄榄枝。

2021年越南全国新批、新增外国直接投资和股权併购金额311.5亿美元，同比增长9.2%。加工制造业吸收外资占总额的58.2%，其后依次是占比18.3%的电力，以及占比8.4%的房地产。

进入2022年，外资延续快速流入势头。

今年一季度流入越南的外国直接到位资金为44.2亿美元，是近5年来的最高水平。从行业结构来看，加工制造业註册资金为占比68.2%；房地产经营活动高居第二，占比18.7%；其他行业合计只有13.1%。

加工制造业之外，房地产对外资的虹吸力在快速提升。

2022年4月，李嘉诚旗下长实集团，通过当地合作伙伴万盛发集团，走进了胡志明市市长潘文迈的办公室。

长实集团在胡志明市的投资事宜，被很快敲定了。长实集团总裁赵国雄承诺，长江实业将与万盛发在最短的时间，向（胡志明市）住宅、办公、商业等领域注入大量资金。

资本是逐利的。从大陆飞往英国，从英国飞回越南，李嘉诚嗅到了越南房地产市场的巨大商机。

2022年越南房企大幅提高了营收计划，知名开发商Phat Dat计划收入4.6亿美元，是上年的3倍。越南最大房产公司Dat Xanh计划合併净收入4.3亿美元，较上年亦有大幅提升。房地产投资集团Novaland计划筹集15.9亿美金，是去年的2.3倍。

房企造富运动在越南上演，但越南房地产的春天始于需求开闸。

2015年越南修改《住房法》，外国人只要持有合法签证便可在越南买房，大量国外炒房客开始涌入。

Batdongsan网站统计显示，92%的人选择2022年继续投资房地产。77%的人表示购买是为了拥有更多的房子，44%的人表示会在未来1-2年内购买。

强劲需求推高了资产价格，也让整个产业链都火爆起来。

据越南建设部报告，2022年一季度，河内、胡志明市、岘港、海防、平阳、同奈、庆和等8个地区房价出现了相当高的涨幅。河内公寓平均售价同比上涨了9%-12%，胡志明公寓售价同比上涨近10%。

从2015年至今，河内房价创出新高，胡志明市房价年均涨幅超20%。

世邦魏理仕发布的《2021年亚太投资者意向调查》显示，胡志明市首次跻身亚太地区跨境房产投资首选目的地榜单，排名亚太区第五位，在东京、新加坡、首尔、上海之后。

中国日渐销声的地王奇迹，在越南重现。

去年底，胡志明市守添富人街4块地皮的成交价比起拍价高出7倍。2022年一季度河内待售住宅用地价格平均上涨20%-25%，胡志明市住宅用地上涨了10%-25%。在海防周边，部分地块价格两年升值了4.5倍。

这又带火了房产中介行业，许多从未参与过地产交易的人做起地产代理，试图从中赚取高达10%的交易佣金。

一时间，房企、炒房客、投资基金、地产代理等各行业一股脑涌入越南房地产市场，都想从这片投资热土上分一杯羹。

楼市之外，5%的越南人加入了股票投资市场。

在东南亚诸国中，越南的股市规模已经超过新加坡，仅次于泰国。

2022年初越南股市流动性持续增加，平均每日成交额30.8万亿越盾，同比增长15.9%。一季度末越南证券账户总数超过498万，较2021年底增长15.7%。

大量越南人正变身股民。2022年一季度越南股市新开账户达676616个，几乎等于2021全年新开账户数量。

房地产与股市传递出一个重要信号：整个越南人民不只忙加工贸易，也开始做资产投资了。

越南不仅是外资热土，也是越南民众的造富乐园。

03努力的越南，可怕的越南

热土越南，曾经走过很多弯路。

20年的越南战争，让这里一片荒芜。10年计划经济（加入苏联互助会），让越南丢掉了仅有的财富积累。

但越南没有倒下，为了发展，它变得更加努力，更加激进，更加冒险。

1986年越南总书记阮文灵拉开了越南“革新开放”的序幕，核心有两个：一个是私有化改革，另一个是开放市场。

他主政期间，越南通过了激进的外商投资法案，“动员一切力量吸引境外资本”，承认“外资全权控股”。超自由的外资环境，让西方国家都感到震惊。

1994年，外国直接投资（FDI）占越南GDP比重达到了11.94%。从那一刻起，外资在越南经济中的超然地位确立了。越南的农业、加工制造业开始出口创汇，越南人民的日子好了起来。

所有的资本都可以接纳，所有的敌人都可以原谅——只要是为了发展。

2000年，河内大学迎来一位重磅嘉宾——时任美国总统的克林顿。

此时距越战结束25年，但河内大学挂起的“忘记过去，面向未来”标语，仍让人心绪复杂。是忘掉战争，还是忘掉历史？

越南很快给出了答案，“为了发展，可以忘掉一切。”

克林顿访问越南的价值，很快得到显现。当年越南签发了《加快融入国际经济》决议，6年后越南如愿拿下了WTO的入场券。

撬开了WTO大门，越南从两个方面扩大开放战果，第一个是与更多经济体签署贸易协议，向它们出口商品；第二个是深化外资开放力度，吸引更多资本进入。

形势一片大好，等待越南的却是一次次惊险闯关。

2020年越南进出口总额5450亿美元，出口总额2827亿美元，全年顺差199亿美元。其中对美出口额839亿美元，占出口的30%，这造成巨量的贸易顺差，也触犯了美国的利益。

胡志明市投资与贸易促进中心副主任陈富旅表示，截至2020年底，美国对越南产品发起了193次调查，包括108项反倾销案，22项反补贴案，23项逃税案。这些调查商品均为纤维、水产品等初级产品。

虽然是个噩耗，但它却加快了越南加工制造业的升级。

在关键制成品中，2021年越南手机零件出口同比增加11%，电脑电子产品出口同比增加11%，机械设备出口增长超30%。尽管当年越南贸易顺差大幅降低，但贸易结构却得到了完善。

2021年7月23日，美国政府公开表示越南不存在汇率操纵行为，并解除对越南的关税限制。不少越南民众直呼，“这是越南的胜利”。

2021年第三季度，越南疫情暴发，按照「哪里发生疫情就在哪里彻底处理」的防疫政策，大批工厂停工停产，越南单季GDP同比下滑6.02%，严重影响了各国产业资本在越投资利益。

2021年9月，代表欧美和韩国投资者的四大商会联合致信越南总理，要求给予企业明确的复工时间表，并称至少五分之一制造企业已将部分产能转移他国。

迫于压力，9月25日越南调整新阶段防疫战略：有针对性在小范围实施出行限制，放松生产经营活动。

去年四季度越南生产迅速恢复，2021全年GDP增长2.58%。进入2022年，越南重获市场认可，经济与外贸双向高速增长。

一位在越投资制鞋的广东老板回忆，“最初（放开疫情）恢复生产并不容易，不管是政府还是企业都没底，但民众没有恐慌开始复工，（厂子）最终挺过来了。”

越南又一次闯关成功。

不满足于加工制造，越南瞄向了互联网数字经济新战场。

据谷歌、淡马锡和贝恩咨询联合发布的《2021年度东南亚电商报告》，2025年越南互联网经济规模将达570亿美元，届时将成为东南亚第一。

在胡志明市“数字化转型计划”中，2025年数字经济要占该市GDP的25%，2030年升至40%。

过去30年，越南依靠外资承接了国际产业转移，确立了如今外向型经济模式。越南要在数字产业驱动的内需上下文章。

纵观越南每一阶段革新之路，它是激进的，也是热切的，甚至具备一定赌博色彩。但有一点可以确认，那就是它对发展变革的决心，异常坚定。