健身是好事，但不必人人都学刘畊宏

来源：新京报

作者：张田勘

遭遇疫情，“五一”假期很多人都蹲在家里，在做家务和读书之外，居家健身也应时应景火起来，“云健身”更是受到不少人青睐。

“云健身”指的是基于互联网技术下的健身方式，人们下载一些运动App，在线上购买健身课程接受教练指导并同时在线下运动。

在“云健身”浪潮中，刘畊宏和他的毽子操的爆火，刮起了“刘畊宏女孩”“刘畊宏男孩”“朋友圈含宏量”风，在多个社交媒体平台几乎霸屏了。

在动感音乐伴随下，跟着刘畊宏跳毽子操的人逐渐增多，但也陆陆续续出现了有人受伤的新闻。还有更多的人发现，这种毽子操由于强度较大，难以坚持。事实上，这种网红健身操也并不适合于所有人。

比如，刘畊宏毽子操要求脊柱、腰椎、关节等要特别稳定和有力量，但整天坐着操作电脑的一些人，容易出现颈肩腰的毛病，包括颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、椎间盘突出、网球肘等。因此，对于一些久坐的白领、科研人员等人员来说，这种毽子操就并不那么适合。

刘畊宏最火爆的“本草纲目毽子操”，动作看起来简单，但实际上对体能、灵活度、运动基础都有一定的要求，而且有不少胯部、髋部运动，节律较快。如果有颈、肩、腰不适的人也盲目跟着做，再加上没有现实中的教练对于动作是否标准进行指导，就很有可能会对脊柱、腰椎和关节等造成伤害。

疫情期间，“云健身”也有多种方式和路径，每个人都可以根据自己的居住条件和环境选择合适自己的“云健身”方式，没必要非要跟风网红健身操。

比如，网上还有一位“云健身”网红——在楼顶散步的“不知名”阿姨。据媒体报道，安徽淮南一位女子通过阳台窗户，看到对面楼顶一位阿姨每天都在楼顶绕圈散步，且已经在楼顶天台上走出了一个明显的椭圆痕迹。被发到网上后，也引起了关注。

由于疫情期间不能外出散步，这位阿姨每天坚持在楼顶散步20分钟，时间久了就走出一个椭圆形的跑道痕迹。这位阿姨的事迹也表明，世上本无最流行的健身之道，适合自己的才是好的。

居家健身也需“随机应变”。小区未封闭，可以选择在小区走路散步；小区封闭则可以下载健身软件，跟着网络课程健身；甚至也可以自己做一些简单动作，如手握矿泉水瓶练力量，做俯卧撑，垫上地毯练走步或高抬腿运动等。当然，如果家里本来就有健身器材的，就更好了。通过健身器材，既可以跑步，也可以练力量。

总之，刘畊宏毽子操爆火，一定程度反映了民众对个人身体健康的重视，这无疑是社会进步的一个表现。可以跟着刘畊宏练健身，但也不必人人都学刘畊宏，结合自己的实际情况，时时处处都能健身。



