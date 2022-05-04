为什么现在的神仙动不动就20万岁起步？

来源：壹读

作者：彤子

如今的小说、电视剧越来越爱走“亘古之恋”的路线。

以往高富帅的霸道总裁只爱女主一人的剧情不够甜，还要爱得天长地久。为了让爱情持续得足够久，男女主人公纷纷化身神仙。

《千古玦尘》中的白玦是个年近十八万岁的老神仙，《三生三世》中的东华帝君年逾三十六万岁，相比《白蛇传》中修炼千年的白娘子或《西游记》中不到千岁的孙悟空，年龄长了上百倍。

为什么如今的神仙的年龄越来越“长”了？

底层逻辑决定的神寿

目前虽没有证据证明人是神造的，但有确切证据证明神是人写出来的。

既然神是人写出来的，作者的世界观对神的“造化”就会产生极大影响。

当年吴承恩笔下的《西游记》，开篇就写道：盖闻天地之数，有十二万九千六百岁为一元。

“十二万九千六百岁”并不是吴承恩随便编的数字，而是引用了宋代邵雍所著的哲学著作《皇极经世书》。

《皇极经世书》运用易理和易教推究宇宙起源、自然演化和社会历史变迁，其中就有：盖闻天地之数，有十二万九千六百岁为一元。

大意是，天地的寿命以十二万九千六百年为一轮回，每个轮回称为“一元”。“一元”之后，天地重新归于混沌，再开始下一个“一元”。也就是“一元复始”。

自盘古开天辟地到天地毁灭再归混沌，每一次的时间周期大约是12.96万年。称之为“一元”。“一元”之后，再开始下一个“一元”。也就是“一元复始”。

《西游记》等古代的“神魔小说”，受《皇极经世书》的理论影响，神仙的肉体年龄都有上限。

而 《三生三世》《千古玦尘》之类的现代仙侠小说的作者，自小接受的是现代科学教育，上小学时就知道科学家估算的地球（天文）年龄为45.5亿“岁”，因此在神仙的寿命上比较“放得开”。

《千古玦尘》中神仙也要渡“混沌之劫”，只是神仙们过了18万年都没经历过“混沌之劫”，明显不受易理、易教“一元”理论的约束。

这方面不止中国仙侠小说的神仙寿命长了，国外影视作品里的神寿命也在提升。

漫威宇宙《银河护卫队》中，男主星爵的父亲伊戈自称“Celestial”。“Celestial”这个词比“God”魔幻多了，既有“天神”的意思，又有“天体”的意思。

而伊戈本身就是一颗存活了数百万年的天体。

当然，天体变神仙一点都不稀奇，在咱们中国古代花草树木、飞禽走兽、凡夫俗子……“万物”皆有机会修仙。

这时就有问题了，世间万物都在拼命修仙，神仙编制够不够容纳这么多上进的“万物”？

不能，所以需要在岗神仙“下岗”。那么神仙下岗的标准是什么？

说走就走的神仙考核

修仙就像一座围城，城外的人想进去，而城里的人想不出来也得出来。

受易理、易教“一元”理论影响，即便是寿与天齐的高等神仙，也会因“一元复始”集体挂掉。孙悟空当年大闹天空，想取代玉帝时，被如来告知：玉帝经历过一千七百五十劫，每劫该十二万九千六百年。

如此算来，玉帝的“魂龄”有两亿多岁，零头都比仙侠剧里主角的岁数大，且每次都能熬到“寿与天齐”，只是人家不到处说罢了。

而水平中下游的神仙，没到“一元复始”的时候，就会因“神寿”用尽而下岗，并出现衣服变脏、头冠失色、腋下流汗、身体发臭、烦躁多动的现象，称为“天人五衰”。

“天人五衰”后的神仙不会“死”，而是坠入世间变成凡人，或堕落三恶道中变成牲畜、恶鬼或在地狱受尽折磨。

三恶道即畜生道、饿鬼道、地狱道。

《法句譬喻经》中就记载过帝释天“天人五衰”的经历：

帝释天又叫因陀罗，居于第三十三层天，然而帝释天的“临终命运”是变成一头驴，当他出现“天人五衰”现象时整日忧心忡忡，忽然想到佛陀或许能救他于危难，就跑到佛陀处求法“抱佛脚”，却发现自己已经在驴的子宫里……好在帝释天的驴妈妈忽然四处乱窜，惹恼了主人，并因挨揍而流产，才使帝释天逃过一“劫”。

多数神仙是很难逃过此“劫”的，毕竟天宫也需要吸收新鲜血液，保持“企业活力”，老神仙永远不退休，新神仙怎么办入职？为了保证天宫的高效运转，神仙除了按时“去死”，还要遵守严格的“考核制度”。《西游记》中师徒四人中，有三个都是“考核不达标”被贬凡间的。

金蝉子唐僧上课时打瞌睡被贬世间，成了凡人；天蓬元帅猪八戒调戏嫦娥被贬畜生道，成了一头野猪；卷帘大将因打碎了蟠桃会的琉璃盏，有可能被贬饿鬼道，因为非人非妖的沙僧曾说过：“樵子逢吾命不存，渔翁见我身皆丧。来来往往吃人多，翻翻复复伤生瘴。”

可见神仙也不是“铁饭碗”，像金蝉子、天蓬元帅、卷帘大将这样的基层员工编制说没就没。

既然神仙会“死”、会“考核不达标”，那如何保障神仙中的核心业务骨干不流失呢？这就需要一套严格的“奖金机制”。

延长的神寿奖金机制

神仙不爱财色，但神寿有限，所以《西游记》中的神仙高管王母娘娘才会办“蟠桃大会”，专门为天宫里的核心业务骨干“延神寿”。会上受邀的神仙都能分得一颗延年益寿的蟠桃，搭配一杯琼浆玉露，外加太上老君所炼的金丹，算是给优秀神仙发增“寿”套餐抵奖金。

王母娘娘的蟠桃园规模宏大，拥有蟠桃树三千九百株，分为三档：下等蟠桃三千年一熟，能使凡人无需修炼而成仙；中等蟠桃六千年一熟，能使凡人拥有证实神仙编制，且长生不老；上等蟠桃九千年一熟，能使凡人吃后与天地齐寿。

明眼人不难看出，中、下等蟠桃只能起到鞭策老 员工 神仙的作用，随便丢给一个凡人，就能顶替神仙的正式编制。只有最低产的上等蟠桃配合金丹，才能延长神寿，还要王母娘娘邀请才有机会延。

众神仙为了获得蟠桃会邀请，只能努力干活儿，巴结领导。职场上“干得好”和“巴结领导”在有些环境下完全没用，比如玉帝非让猴看蟠桃园的环境……

企业有二八定律，既20%的人获得80%的收益。而孙悟空当年更过分，一个人吃掉了50%的蟠桃和100%的金丹，给天庭带来了史无前例的“神寿危机”。

天上的蟠桃连正式工都不能做到“见者有份”，更不用说地上的神仙了。好在《西游记》中还有知名的人参果，出自地仙之祖镇元子家后院，生长周期和上等蟠桃差不多，一颗能增寿四万七千年，效力虽不及上等蟠桃，也绝对比没得吃强。

而使人长生不老的唐僧肉，效力约等于中等蟠桃，更受妖精们欢迎。

其实，神仙怎么续命也看作者的喜好，吴承恩的续神寿方式靠吃，别人自然可以靠其他方式。

新一代仙侠作品中的神仙们，单是谈恋爱就足以让他们活的很充实。有情饮水饱，或许“爱情”就是新一代神仙的新蟠桃吧。