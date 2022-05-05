对“躺平”“宅”的反思，是对青年的信心和意志的召唤

来源：环球时报

作者：张颐武

新时代以来，国家和社会始终关注青年的发展，对于青年寄予了殷切的希望和谆谆的嘱托，期望青年能够担当起时代的使命，在中国的未来的发展中发挥重要的作用。以习近平为核心的中共中央对于青年非常关怀和关切，不断提出对青年的期许和要求，不断给予鼓励和鞭策，让年轻一代能够继承中国现代以来的青年运动的历史，在未来世界的历史大变局和中华民族崛起的进程中展现自身的光彩。

青年是一个社会的未来，社会是不断发展的，青年必然会承担起社会的重任。国家和社会就是始终要求青年要有为国担当的精神，也就是要有对国家的认同，这是年轻一代获得发展的最重要的前提。青年的发展是和国家的发展紧密联系的，只有和中国同命运共呼吸，才可能找到自身的舞台和自身的发展的前景。中国40多年的高速发展为青年提供了更大的舞台，更多的机会和更广阔的空间。青年和国家一起前进，为中华民族的复兴而努力，是历史的责任和担当。接过老一代的旗帜，为中国道路不断开拓前行，是时代对于青年的要求。和人民一起前行，把握住自己的方向，就能有前途和未来。这就要从国家认同这样一个最重要的基点上展开自身的努力。而这认同，也需要从中华文化的精神中汲取力量，从现代中国人的奋斗的历程中把握未来的方向，让自己的努力有深厚的根基，能够和这个国家和他的人民一起前进。这就是青年所需要的理想和信念的基点。胸怀理想，志存高远，就是要和中华民族的发展一起前进。

青年是社会中有无限可能的力量。国家和社会期望青年有广阔的胸怀和过硬的本领，这是承担时代使命的最关键的基础。世界风云变幻，科技和社会变化迅速，中国的发展也面临着多方面的复杂的局面，要做到自己对社会有贡献，就要让自己有广阔的视野，能够清晰地定位自己和时代的关系，能够把自己的奋斗和时代发展的要求连接在一起，能够让自己有过硬的本领和坚韧不拔的意志，能够真正通过自己的努力为社会和国家做出贡献。“强国有我”的坚定承诺，就需要有自己能够真正贡献于国家和社会的能力和素养，在自己的方向上能够开拓出一片天地，在自己的岗位中能够发挥真正的作用。青年一代担当使命，就要有力量，有应对未来挑战的要求。中国对年轻人的期许很高，期望很大，年轻一代要不负韶华，就要提升自己的能力，不断地追求更多的进步。大时代需要青年的贡献。

青年是社会中最有朝气和希望的力量，国家和社会期望青年能够扎实地努力和坚韧地前行，这些都是需要付出和奉献的。人们对于一些在部分青年中流行的观念，如“躺平”和“宅”的反思，其实就是对于青年的信心和意志的召唤。这就是要求青年在自己的岗位上做出贡献，让个人的发展和社会的发展有紧密的结合，让社会的需要和时代的期许能够体现在自身的生活和奋斗之中。扎实地努力，就是要脚踏实地，一点一滴的努力，在社会的中发光发热。许多青年在基层所作出的贡献，如在精准扶贫中的努力，在平凡工作中的进取，都是扎实的努力的一部分。而不断突破自我，不断向新的高点的迈进，就需要青年的坚韧地前行。只有这样的一点一滴的努力，自己的一小步，就会汇成中国的一大步，也会促成世界和人类的进步。这些其实是中国的青年的未来的希望所在。

青年的未来的发展，始终是国家和社会关切的中心。为青年排忧解难，让青年的发展更为顺畅，青年的未来更加广阔，也是国家和社会一直在努力的。为青年创业兴业、社会服务、自我发展、就学深造、个人生活提供更多的条件，让年轻一代更多地分享社会发展的成果，同时更好地为社会做出贡献，也是国家和社会对于青年的关怀。这些都为青年的发展创造了条件，提供了更好的前景和机会。

青年担当起自己的责任，不辜负国家和社会的期许和重托，让自己的青春的光芒应和这个时代的要求，为中国的未来做更多的贡献，就是国家和社会对于青年的期许。