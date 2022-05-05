这个五一假期，露营卷起来了

来源：界面新闻

作者：白帆

由于中国多地出现疫情反复、防疫政策收紧，今年的五一假期有点不一样，“安全防疫”成为首要考虑。游客的出游半径缩小，而游玩的方式更多样、更深入，这些趋势正在推动旅游市场的改变。

据多家旅游平台发布的数据，本地游和周边游成为今年五一假期的主流。携程发布的《2022五一假期出游报告》显示，今年五一小长假期间，本地游订单占比达40%，较2020、2021年同期均高出逾10个百分点，远到城市郊区的景区、露营、自驾游，近到城市内的艺术展览、公园野餐等，都成为热门选项。

受本地游的带动，部分大城市周边酒店销售火爆。去哪儿数据显示，从酒店预订量看，此次五一假期全国最热门的省份包括湖南、四川、重庆、湖北、云南、广东、河北、浙江、天津、海南，其中川渝、云贵地区酒店预订量环比前一周涨幅近两倍。

然而，相较于去年同期，今年五一酒店价格整体偏低，多城市酒店均价甚至创下五年新低。同程研究院分析称，酒店、航司在疫情期间打折促销，用户平均出游半径缩短，共同导致了酒店价格的下降。

同程旅行发布的《2022“五一”假期旅行消费数据报告》显示，从整体来看，五一假期机票、酒店价格较节前有所上涨，但仍维持在较低水平。其中，酒店订单平均间夜价格较去年同期下降50%，机票订单平均票价同比下降25%。

在出行半径缩短的背景下，露营成为这个假期最受欢迎的旅游项目，“不是在搭帐篷，就是在去搭帐篷的路上。”携程数据显示，五一假期首日，“露营”在平台的访问热度达到历史峰值，搜索热度环比上周增长90%。来自同程旅行的数据则显示，五一期间“露营”相关旅游搜索热度环比增长117%。

后疫情时代，人们追求亲近自然且相对安全的出游方式，露营因此受到追捧，继而产生产业链效应，相关酒店、景区门票、露营帐篷等周边产品持续热销。去哪儿大数据显示，4月30日至5月4日假期期间，住宿、出游等露营相关产品的预订量是去年的三倍，可以露营的公园门票销量同比去年涨幅超五成，部分城市露营地周边酒店预订量同比去年涨幅达1.5倍。

为了赶上露营这波热潮，许多酒店、民宿专门搭起帐篷，为度假客人营造露营氛围。五一假期，携程平台上带有“露营”标签的酒店、民宿订单量较清明假期增长153%。部分城市周边的露营地和精品民宿价格较平日大幅上涨，与机酒市场的降价潮形成鲜明对比。

此外，受益于露营的火爆，在草地上扔飞盘这项“轻运动”也一夜爆红，甚至出现了飞盘比赛、教学、活动摄影等等配套服务，俨然一个全新的产业链。

在交通方式上，自驾成为热门选择。据马蜂窝的数据显示，近一周以来，马蜂窝站内各地“自驾”相关搜索热度平均涨幅近70%，“重庆周边自驾游”热度涨幅更高达228%。

还有很多市民选择在市内进行休闲活动，博物馆、市集旅游、艺术展览等本地人文体验类旅行的关注度有所增长。同程旅行的数据显示，2022年五一假期，博物馆相关旅游搜索热度环比上涨62%，同程旅行非遗专题关注度环比上涨超过100%。

“云上看展”也成为五一假期的另一种休闲方式。故宫博物馆举办了“何以中国”特展，可通过线上观展；江西博物馆则通过数字平台，引导游客从博物馆外一路参观到备受瞩目的海昏侯展厅，以虚拟的形式领略“王侯威仪”。

在周边游盛行的同时，各地传统景区依旧吸引了不少游客。去哪儿平台的门票预订数据显示，五一假期预订票量最高的top20景区中，有13个都在四川省。而在大型主题乐园中，广东珠海长隆海洋王国门票预订量环比涨幅最大。

值得注意的是，不少老牌景区紧跟潮流，打起“露营牌”，例如江苏的南京钟山风景区、淮安白马湖景区等，在五一期间都推出了露营项目。

各地的旅游热度，与当地疫情防控形势息息相关。同程旅行的数据显示，相比疫情较为严峻的长三角和京津冀地区，成渝地区、珠三角及中西部疫情防控形势较为稳定，游客五一出行也更为活跃。