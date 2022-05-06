价格贵，没厕所？露营经济不能只凭运气

来源：新京报

作者：丁慧

一顶帐篷、一把折叠椅、一块天幕、一块空地，有了这些，基本就可以张罗起一场说走就走的“露营”。中国今年五一假期，露营成了户外“顶流”。在各类社交平台上，与露营有关的照片、帖子早已刷了屏，在某生活方式分享平台，关于“露营”的帖子也已超过200万篇。

“露营热”也催生出了露营经济。据《法治日报》报道，某旅游网站最新发布的《春季出行趋势报告》显示，3月至4月出行的露营产品预订火热，预订量环比增长120%。此外，从帐篷到桌椅，市场上也涌现出一大批露营品牌。但露营作为一个新兴的消费形态，目前还缺乏相应的规范，问题也有不少。

《潇湘晨报》报道，商业化露营基地一般分两种：一种可以自带帐篷，基地只提供露营位；还有一种可以直接提供“帐篷酒店”。自带装备的一般需要缴纳进场费，有的按人头收费，有的按家庭收费，还有的以帐篷数量为单位，没有统一的标准，价格也从几十元到几百元不等。各个营地提供的配套设施也不一样，有的提供卫生间、水源，有少部分还能提供淋浴间、厨房等。

对于商业化的露营基地来说，营销很重要，再加上营地容易营造出质感，容易出“大片”。在“貌美”的露营社交图片吸引下，相当一部分人在“露营热”的裹挟下去尝试了人生中的第一次露营，却发现实际体验更多是难以为外人道的种种不适。

比如，网红营地同质化严重，帐篷拥挤不堪，营销图片和实地“图文严重不符”；某露营地帐篷酒店高达2388元（人民币，495新元）一顶/天；有的露营地甚至没有卫生间……事实上，商家在露营产品营销以及经营上，每多一件对实际舒适度打折扣的行为，都是在加速人们对于露营“幻想”的破灭。

“精致露营”起源于欧美，发扬于日本，近些年才被引入国内，却通过一些社交平台迅速“破圈”。与之前带有户外探险性质的“野营”不同，商业化的露营，没有探险，也没有冲锋衣，有的是氛围灯和休闲椅，人们更多的是感受露营的精致、休闲氛围以及这种新兴休闲方式带来的仪式感。

这的确也是一种商机，但部分商家的急功近利行为却并不利于露营经济发展。露营，不该演变成为一个拍照打卡活动，而应注重回归露营亲近自然的初衷，满足人们休闲、放松、娱乐的露营需求。而这些最终回归的其实还是人们露营时的舒适感，以及对自然的爱护。

目前，针对商业化露营行为的专门规范并不多。仅有上海、湖南等地出台了相应的地方规范，对帐篷营地的经营基本条件、营地建设和游客的基本服务、特色服务、配套服务以及安全管理、服务评价等方面提出了具体要求。

在露营行业标准尚未完善、相关规范尚未形成的现实语境中，一些消费者也并不具备普遍良好的露营素养。比如，有些人乱扔垃圾，有人违规露天烧烤，还有人为了逃避营地费用，随意扎帐篷的情况。

可以说，目前的露营经济虽然势头蓬勃，但也十分脆弱。这就对露营行业的合规性建设提出了迫切要求，需要行业标准与规范及时“补位”，而经营商家也要继续完善相关配套，切实提升人们的露营舒适度，以培养露营活动的“黏性”。

当然，并非所有的露营都是商业化露营，对这部分露营需求，有关方面也不妨从软硬等多方面提供条件，满足民众休闲需求。不过，也需要提醒，家庭在露营时，也应避免对周围居民造成不良影响，更要避免对环境造成破坏，背离了亲近自然的露营初衷。