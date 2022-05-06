为什么说劳动课不光是学校的事

来源：澎湃新闻

作者：如歌

这段时间很多人足不出户，做饭成了难题，尤其那些平时依赖外卖和堂食的年轻人，更是头疼不已。有人三天烧糊两个锅，有人煎炒烹炸样样不行。此时此刻，很多人最想补上的或许就是劳动这节课。

近日，中国教育部正式印发《义务教育课程方案》，将劳动从原来的综合实践活动课程中完全独立出来，并发布《义务教育劳动课程标准（2022年版）》。

这也意味着，从今年9月开学起，孩子们的课程表里将有重要一课——劳动，每周授课时间不少于一课时。

其实，一课时并不算多，劳动的任务也不算太难。对我们的父辈而言，小小年纪就扛起家务重担，早早学会照顾家人和自己都是常事。如果劳动课也有考试，他们一定能取得满分的成绩。

然而有媒体记者调查发现，今天的很多学生别说做饭修家电，甚至连包书皮、整理书包、叠衣服、缝扣子等比较简单的劳动技能也没有掌握，甚至有一些五六年级男生还不会系鞋带。一项调查显示，美国小学生平均每天的劳动时间为1.2小时，韩国为0.7小时，而中国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟。

如此看来，让今天的孩子们认真学习一下劳动技能，确实很有必要。不过，不必先入为主地认定他们不爱劳动。一方面，如今的同学们既有学习任务也有学习压力，他们不是没有劳动，只是脑力劳动的时间远多过体力劳动；另一方面，一些家庭里的教育观念也有偏差，急功近利、片面重视学习成绩的心态之下，要不要教孩子劳动技能也就成了次要问题。

当然，时代在变，环境在变，再要求每一位Z世代的年轻人都去学父辈，一味去干苦活重活，似乎不现实也没有必要。既然经济发展水平在进步，家庭生活条件在提高，我们就不能用刻舟求剑的眼光去看待劳动。

最关键的问题就在，劳动课程够不够科学，有没有实用性，是不是能切实培养孩子们的劳动技能以及劳动精神。从目前公布的方案来看，劳动课程内容共设置十个任务群，每个任务群由若干项目组成。各任务由易入难、循序渐进，比较符合孩子的认知水平。

一些课程也非常有的放矢。例如在第三学段（5-6年级），做两到三道家常菜，还要会设计一顿营养食谱。做一道西红柿炒鸡蛋，炖一个骨头汤，看上去不难，但一辈子都用得上。若干年后，或许会有很多长大成人、成家立业的孩子会感谢现在打下的劳动基础。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”摆脱衣来伸手饭来张口的依赖，才能懂得柴米油盐的人生真味。从这个角度看，劳动课不是学校教育单方面的事，更应该得到广大家长的支持和帮助——不管是在家还是在校，让孩子们自己动起来、干起来，从小养成爱劳动的习惯，才能体会到劳动的意义，培养独立生活的能力，这对他们的一生都有益处。