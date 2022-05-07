网红猎手雷彬艺：寻找下一个刘畊宏

来源：经济观察报

你可能并没有听说过雷彬艺和他在六年前创立的MCN机构无忧传媒。

但你一定听说过刘畊宏的名字，甚至可能已经成为了一名基本合格的“畊宏男孩”、“畊宏女孩”。在抖音，刘畊宏的粉丝数量已经突破了6000万人，他已经被视为下一个李佳琦式的存在。

即便你不是一位健身爱好者，只要你刷过手机短视频，你应该都刷到过多余和毛毛姐、大狼狗郑建鹏&言真夫妇、刘思瑶、张欣尧等等各个方向领域的达人短视频。

从曾经周杰伦力捧的好友到天南海北的各种草根短视频网红，你不知道的是，他们中的大多数，都是无忧传媒的签约达人。

作为无忧传媒的创始人，如今的雷彬艺依然坚持无忧是一家创业公司。“能不能自我突破、自我革命，才是我当下最看重的。”

意料之外

自从刘畊宏走红之后，雷彬艺被媒体誉为是“幕后推手”。但在接受经济观察报记者专访时，雷彬艺说，刘畊宏的走红对于无忧传媒来说是一场彻底的意外，“从我到公司，大家都没有想到刘畊宏能够成为如今这样的现象级IP；这确实是我们之前没有预料到的。”

但如果回溯无忧传媒的布局，却能够看出这种意外某种程度上也算得上是意料之内。从疫情发生以来，无忧传媒就在不断加速布局健身、户外锻炼的达人群体；而作为有数十年健身经验的明星刘畊宏，正是无忧传媒在2021年底签下的达人。

“这种发现网红的眼光，源自于我们的一整套决策系统。在创立公司之初，我就认为传统的明星经纪是一门高投入、高风险、但一旦成功可能会高产出的‘独木桥生意’；因此，无忧就基于新媒体平台孵化网生向艺人构建了一整套孵化和成长体系，在选人标准上基于五点考量：颜值、情商、才艺、诉求、人品；然后在选人的基础上，我们再根据不同的发展方向做分层级的孵化运营，再根据数据反馈，结合我们对于整个市场和社会的需求和发展趋势再去判断确定重点扶持对象”雷彬艺说。

在刘畊宏走红之后，无忧传媒内部还没来得及对这一现象级事件进行全面系统性的复盘；他们正忙着如何把这个IP做的更加的饱满并延展出矩阵。

如果现在你打开抖音，平台可能会给你推送刘畊宏的最新一则短视频。在这则短视频中，刘畊宏和他的妻子vivi介绍了他们所开设的抖音新账号“刘畊宏肥油咔咔掉”，这个账号和刘畊宏原来的账号内容有所差异，集中的是包括他成名的本草纲目毽子操90分钟完整版本的长视频，以方便那些希望沉浸式训练的专业用户。不仅如此，刘畊宏的妻子vivi也开设了自己的美食短视频账号。

除了帮助达人进行内容的矩阵化运营之外，雷彬艺还给他们设定了一整套的反馈体系。“我们还有一个非常好的机制，就是数据认证；通过运营数据的反馈，这样会不断的修正我们的判断。帮助我们形成更准确的眼光。”

未来之路

“抖音网红千千万，无忧传媒占一半”，在短视频圈内流传着这样一条俗语。

但在接受经济观察报记者专访时，雷彬艺说，如今他更担忧“盛名之下”的压力：如何管理超过 2500 人的团队和签约的超过 8 万名的主播、达人及艺人？雷彬艺说，相比打造出刘畊宏这样的现象级网红，他如今更头疼于从未遇到这么大的压力。

为了解决组织管理和企业创新问题，他甚至已经开始重新回到课堂——如今的雷彬艺，是长江商学院企业家学者项目的一员。这一项目是长江商学院最具品牌影响力的商学院课程之一，此前就读的多为各个传统领域大公司的掌门人。雷彬艺说，他至今依然记得在企业家学者项目的入学面试时，长江商学院的刘劲教授对他说，中国的企业家群体，应当要有新业态的年轻企业家补充进来。

雷彬艺本科毕业于华中科技大学，他已经在视频行业从业近二十年，历经产品、运营、版权及营销等复合工作挑战。2011年曾任凤凰网多终端部总监，2014年曾任YY娱乐渠道推广与合作部总监，2016年他选择创业，创办无忧传媒。他率先在业内提出打造互联网型经纪公司，致力于直播、短视频、电商、整合营销、商品IP、音乐制作发行、明星经纪等业务，并36次获得抖音MCN机构月榜第一。

不过，反观发达经济体的文化娱乐产业，并没有类似无忧传媒这样的商业模式的成功先例。

雷彬艺说，他也并没有对自己的公司作出定位，而是想要“按照我们的想法去探索”。在传统的经纪公司的业务模式基础上，他想要做一些不一样的事情，如今，雷彬艺和他带领的无忧，已经开始在探索知识分享这些全新的内容板块。

“能不能让更多的有才华的年轻人被看见？能不能让中国的品牌在走向全球的过程中，贡献我们的一份力量？这是我创业之初的愿景，至今也没有改变。”雷彬艺说。

｜对话｜

新的舞台

经济观察报：刘畊宏的爆火有必然性吗？

雷彬艺：在意料之外。之前我签他的时候，是觉得能够做起来的，但确实没想到能够这么火。这种现象级的爆款，在平台上也是很罕见的。不过我们的基本预案还是有的，因为我们无忧基本每年都会有一两个火遍全网的红人，因此，在内容、渠道各个板块我们都有预案——当然也是因为各个板块有了之前的经验教训，所以机会来了之后，我们能够去抓住，让他往上跳得更高一点。

经济观察报：从刘畊宏身上看，明星和之前的网红打造，有何区别？

雷彬艺：传统经纪公司实际上确实是一个高投入高风险，但也是有可能高产出的领域。这首先意味着“选苗子”的要求也会更高一些。

早期对于演艺界来说，梅兰芳大剧院可能是他们的舞台。后来，是港台“四大天王”诞生的那种培训班模式。再后来，像此前我们大家都耳熟能详的《超级女声》《中国好声音》等等，可能上个综艺就火了。

而到了新媒体时代，我们去推一个人，前期成本可能就不会那么高。比如我们一个艺人，他可能舞台不需要花多少钱，可能就是一个麦克风、一些服装道具、工作人员，成本实际上是比较低的。但他获得了更大的舞台，通过直播间他收获了比以往更多的观众。这是一个很大的变化。

比如刘畊宏，他可能之前也需要上综艺，但这会受制于他的时间安排和精力分配；而到了新媒体平台，他在家里就能展示才艺、输出内容、与观众互动，最后产生商业价值。所以我们认为，新媒体确实打开了一个天花板：在未来，明星和网红的界限是比较模糊的。

当然，圈内潜在的鄙视链可能还会存在，但随着新媒体平台的用户体量越来越大，我们可能会发现这个主舞台正在发生变化。

这种变化是必然的，因为观众在哪里，舞台就在哪里；用户在哪，营销就在哪。

所以我觉得未来达人和明星的概念是模糊的。关键在于你的天赋和后续愿意学习什么，你愿意巩固什么，你愿意沉淀什么，此外，就是你的公司能不能给你带来新的空间。

网红方法论

经济观察报：你是怎么提前发现“刘畊宏们”的？无忧与签约艺人的合作模式是什么？

雷彬艺：传统的经纪公司往往都面临着一个很大的问题，那就是一个公司可能就签几个人、几十个人，最多可能签一百来个人，他们面对渠道和市场相对来说比较单一和固化；这也就意味着，传统的经纪公司是独木桥的生意。一年能够出的爆款综艺、电视剧、电影总共就那么多，需要的演员、主演也是有限的。这就决定了传统经纪业务是一个高投入、高风险，但同样也可能真正做成高产出的领域。

我们创立无忧，是因为看到了变化：现在不是大家千军万马去挤个独木桥，而是新媒体这个平台上，你只要有几千几万的粉丝，你就能获得比较好的发展和收益。在这个基础上，我们构建了一套基于人的孵化体系。

在2017年初，我们就确定下来五个基本点——颜值、情商、才艺、诉求、人品——作为基础判断，然后再基于市场和社会需求发展，去判断哪一些是有机会大火的；最后，我们还有数据验证，它会不断修正我们的判断。

所以6年下来，我们逐渐形成了越来越精准的发现“好苗子”的眼光。但我们不光是能够发现这样的“好苗子”，我们要做的是如何让他们持续火，这其中还包括他火了之后的心理建设、技能支撑和提升，这些都是我们要去做的。

经济观察报：对于视频内容赛道，你们未来是否有看好的新方向？

雷彬艺：除了健身赛道，我们会增加知识服务，例如育儿知识、情感辅导、技能知识等，着重在知识的分享和转化，我们会去加强这方面的专业人士引入，然后去制作一些课程。还有一些职业教育的推介，我们也会逐步去拓展。

让一部分人先火起来

经济观察报：作为MCN领域的头部机构，无忧现在会感觉有竞争压力吗？

雷彬艺：直到今天，我依然认为需要保持创业时的心态。现在整个行业不仅发展快速，竞争也在加剧。2020年疫情之后，我们看到越来越多的资本、各个行业的高手都开始进入这个行业。随着参与的人多起来，对行业也确实提出了更高的要求。我们也面临着一些同行的竞争，比如在短视频加广告这个领域有同行竞争，直播带货更不用说，竞争更激烈，后面的知识服务领域，肯定也会有很多竞争者。

所幸的是，这是一个足够大的市场，前面的路，我认为有更大的机会；而且从无忧的综合板块来看，在全业务领域的覆盖，目前我们的竞争者相对会少一些。为此，我们定下了每年只重点新增发力一个到两个方向，扎实地去做，然后逐渐地做到行业头部的计划。所以我说，最重要的一点还是如何能够实现自我更新和自我革命。

经济观察报：你现在遇到的最大问题是什么？

雷彬艺：相比打造现象级网红，我后来遇到了一个从来没有过的挑战，就是管理。现在公司员工超过2500人、今年可能还要突破3000人，他们分布在全国10多个城市，这对于企业管理提出了非常大的挑战。

我的解决方案是，去读商学院看看。受到朋友推荐和一些背景了解，我去年做了一个决定，就是读长江商学院，希望能与更多有成熟经验、开阔视野的人进行交流；也希望有高人指点，更系统化地去学习。

我至今依然记得在企业家学者项目的入学面试时，长江商学院的刘劲教授对我说，中国的企业家群体，应当要有新业态的年轻企业家补充进来。

其实在入学之后，我当时面临的一个很大困惑就得到了解释。当时对于共同富裕的理解，我比较迷茫，但在长江，教授们通过系统的理论和全面且翔实的数据及案例让我得到了对这个问题的深入理解，后来在做相关决策时，我的很多想法就清晰起来了。

经济观察报：你是如何定位无忧的？

雷彬艺：当时创立无忧的时候，我提出了两个愿景：第一个就是让有才华的年轻人，借助新媒体平台，能获得更多的发展机会。我记得17年有一位平台高层谈到，中国 70%以上的音乐人是不挣钱的，而挣钱的 30%的人可能有很大一部分在酒吧驻唱，收入微薄。我们能不能拓宽音乐人这样的年轻的发展道路？能不能让大家“在追梦的路上不饿肚子”？能不能“让一部分人先火起来”，让更多的年轻人看到希望？我觉得还有很大空间。

第二个愿景，就是希望能够帮助中国的新消费品牌走向世界。我们知道近年来在直播间诞生了很多中国消费新品牌，能不能让我们的达人互动，去更好的推广这些中国消费品牌，我们希望在这个进程中，能够贡献我们自己的力量。