孩子身高“内卷”，长高只能靠打针？

来源：扬子晚报

9岁女孩打“性抑制针”半年花10万，这条新闻上了热搜。新闻中的“性抑制针”，很多人可能听都没有听过，而“半年花10万”“副作用不明”等表述，又挑起了大众的热议。实际上，这已经不是药物助长第一次进入大众的视野，去年8月份，新华社也曾批判过因为身高焦虑而盲目打“长高针”的危险行为。

所谓的“性抑制针”是什么？真的有用吗？长高的代价是“天价”吗？扬子晚报记者马上就访。 扬子晚报/紫牛新闻见习记者 吕彦霖 记者 杨彦

临床探访

一点不稀罕

性抑制针能给发育按“慢放键”

南京市妇幼保健院儿童保健科张敏主任告诉记者，所谓“性抑制针”是目前作用于中枢性性早熟的一种医学干预手段。性早熟是指女孩在8岁前，男孩在9岁前出现第二性征的发育。“性早熟的原因众多，中枢性性早熟又被称为‘真性性早熟’。”张敏形象地将这种性早熟的过程形容为体内一条通路的过早启动，从下丘脑到垂体，再至性器官，提前进入了青春期第二性征发育的过程。

“一般对于性早熟的孩子，我们会做全面系统的检查，如果发现已经影响到生长发育的过程，比如提前发育使得骨龄明显提前，并最终导致身高受损，对于这样的中枢性性早熟是需要采取药物干预的。”而所谓的“性抑制针”，学名为“促性腺激素释放激素类似物”，是一类抑制垂体-性腺轴，控制性发育进程的药物。张敏解释，在性激素的作用下骨龄会快速增长，因此科学注射“性抑制针”除了能够抑制过早的性成熟，另一个相当重要的作用就是避免骨骼的过快成熟。

江苏省人民医院儿科朱天一主治医师也告诉扬子晚报记者，抑制性发育针在临床上一直存在，并不是什么新鲜的、稀罕的药物。它相当于给青春发育按下了“慢放键”，给骨骼的生长留足时间。

指征很严格

“想长高就打针”会被拒绝

在儿科，医生们确实也能感受到这几年来家长在孩子身高上的“内卷”。两位专家表示，临床上确实也有一些家长觉得孩子个子矮，想咨询能不能打针来长得更高一些，还有的家长设定了一个目标身高，想要给孩子打针。

“这些孩子是不是真的需要生长激素治疗？大多数都没必要！”朱天一主治医师表示，“身高不够就来打针”的诉求很多时候都是不合理的，只有当孩子的身高达到矮小标准才需要考虑是否需要采用生长激素治疗，并且首先要寻找孩子矮小的病因，而不是盲目地寻求打“增高针”。临床上对“生长激素”使用的指征把控会很严格。医生的建议是关注孩子的生长曲线，如果发现身高落后较多或者身高增长很慢，那么就应该及时到儿童内分泌专科进行身高管理，调整生活方式，必要时进行药物干预。

即使是有性早熟征象的孩子，也并不都需要“打针”来干预。中枢性性早熟仅是性早熟的一类，性早熟还有外周性性早熟(假性性早熟)、不完全性早熟(部分性早熟)等情况。张敏指出，假性性早熟与误服了含有雌激素的药物、使用含雌激素的化妆品以及某些环境因素有关。“有的性早熟可能单纯只是乳腺的发育，但其他性器官，如卵巢、子宫并没有真正地出现变化。”张敏表示，对于非中枢性的性早熟应以密切监测为主，根据不同原因去提供适当的监测频次和治疗方案，并不是每一个性早熟都需要治疗。此外，还有一部分孩子被确诊为“继发性中枢性早熟”，通常是由于存在其他原发疾病而导致性早熟。对于这样的患儿，则首先需要治疗原发疾病，便能及时切断发育通路的提前启动。

新闻追问

1

长高的代价是“天价”？

新闻中的小患者，为了长高，半年花费了10万元，这个价格也是新闻如此“出圈”的原因。那么，长高的代价就是天价吗？

朱天一主治医师告诉记者，单单打抑制性发育针，没有那么贵。临床上不同的性抑制针，价格在800-1400元不等，一般每28天打一针，治疗周期在两年左右，总花费可能在3万元左右。新闻里的半年花费10万元，很有可能是抑制性发育药物和生长激素一起的价格。“生长激素的剂量是根据体重来计算的，一般进入青春期时孩子体重比较大，生长激素的费用相对较高。”

2

药物的副作用不明？

另外在新闻中家长纠结的“副作用”不明这一点，朱天一医师表示，在把握好适应证的情况下，抑制性发育药物是相对安全的，临床上只有少数部分人会有一些局部红肿过敏疼痛等局部的不良反应。治疗周期结束停药以后半年左右，性激素会恢复至性发育水平，对以后的怀孕及生育都是没有影响的，所以一旦确定需要治疗，家长不必过于担心。

“长个儿”小贴士

从科学的角度来讲，一个孩子能长多高，一看基因遗传，二靠后天努力。春生夏长，江苏省中医院儿科生长发育亚专科专家提醒，眼下正是“春生夏长”关键期，要想孩子的个头跟着季节“蹿一蹿”，家长们要注意这些小贴士。

高质量睡眠

人体的生长激素在白天处于低水平分泌状态，在夜间十一、二点达到分泌高峰，但此时必须处于深睡眠状态，才有利于生长激素发挥作用。家长要做的有两点：一是给孩子营造良好的睡觉环境，包括柔软舒适的床铺、空气流通的房间、安静的睡眠环境、没有光线的刺激等等；二是睡前避免让孩子看刺激性的电视节目，让孩子睡前放松心态，不带负担地愉快入睡。家长可通过教孩子事先做好计划、听轻音乐放松身心等方式，帮助孩子在入睡前就能安静下来。

适当的体育锻炼

家长一方面要鼓励孩子适当户外活动。需提醒家长的是，运动类型的选择很重要，孩子的活动应当选择轻松活泼、自由伸展和开放性的项目，比如游泳、舞蹈、羽毛球、单杠、跳绳、双手摸高(树枝、篮板、天花板等)、双腿跳等。而那些负重、收缩或压缩性的运动，比如举重、举哑铃、拉力器、摔跤等，对身高增长是不利的。

科学合理的饮食

从孩子开始添加辅食开始，家长就应该在孩子的饮食上多下功夫。一是根据春夏秋冬的不同季节特点，选择应季的蔬菜瓜果；二是摸清孩子的饮食喜好，有针对性地制作食谱，让孩子吃得开心。三是各种营养素都要均衡，最好每天保证吃入食品的样数在十几种。

孩子长高，家长要特别注意动物性蛋白的补充，尽量保证孩子每天至少喝200毫升牛奶，吃1个鸡蛋以及适量的各种肉类、谷类和水果蔬菜。零食尽量少吃，饮料、奶油蛋糕、巧克力等等能不吃尽量不吃。

定期测量身高

每个家庭都应定期测量儿童身高，观察儿童生长发育情况。身高每月或每3月测量一次，做好记录。经过一段时间的测量可以准确掌握儿童的身高增长规律。一旦发现生长发育滞后，请由专科医生进行全面的体格检查、骨龄测定以及必要的内分泌功能检测；尽早进行针对性干预，青春期前达到正常身高很重要。