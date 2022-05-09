禁止未成年人直播打赏，以重罚倒逼平台压实责任

来源：新京报

作者：亓拾遗

5月7日，中央文明办等中国四部门发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》（以下简称《意见》），对未成年人参与直播打赏、从事主播以及优化升级“青少年模式”等进行了明确。

近年来，随着网络直播等新业态的迅速兴起，网络直播、直播电商等产业得以发展。但是，随着相关事务的发展，网络直播领域也暴露出诸多乱象，平台主体责任缺失、主播良莠不齐、打赏行为失范等问题多发频发。尤其是，部分未成年人沉溺直播、参与打赏，造成的相关问题，已严重损害了未成年人身心健康。

在此背景下，四部门发布《意见》，着眼于网络直播乱象对未成年人的影响，依法提出针对性的治理举措，为未成年人参与网络直播打赏等活动划出了清晰而明确的红线。这无疑极具现实意义，也是规范网络直播乱象的题中应有之义。而规范直播乱象，则离不开平台企业对意见要求的积极落实和高度行业自律。

今年3月，《法治日报》报道，据相关统计，未成年人在直播打赏的用户中占据重要比例，每10个直播用户中，就有一个未成年人。由此可见，热衷直播打赏的未成年人绝非个例。而近年来此起彼伏的“未成年人打赏门”事件，也不断刷新着公众认知。

其实，对于网络直播打赏等纠纷，最高法早在2020年5月就曾以司法解释形式明确，限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。

而此次四部门出台《意见》规范未成年人参与直播打赏，发现网站平台违反相关要求，从严从重采取暂停打赏功能、关停直播业务等措施。这无疑是相关治理的“更进一步”，也以严厉的处罚措施倒逼直播平台明确自身的责任和义务。

这就要求，各相关平台要迅速行动起来，聚焦未成年人保护，坚持问题导向、重拳出击，标本兼治、综合施策。具体而言就是，要对网络直播中针对未成年人参与直播打赏、从事主播等行为进行严格整改，切实落实《意见》要求，履行平台主体责任。

比如，从打赏机制层面入手，用明确的规则规制未成年人参与打赏的行为。同时更要注重“源头管理”，加强主播账号注册审核管理、落实实名制注册管理以及优化“青少年模式”等。平台和行业自身尤其需要自觉履行法律责任，不得越过“禁止未成年人参与直播打赏”这条红线。

新业态意味着新机遇，但也带来了新的风险。有关部门和企业都要在新业态发展过程中提前看到风险，并积极化解，以行稳致远。当然，更为重要的是，任何发展都不能脱离法律的范畴，涉及未成年人则需更加重视。

说到底，对于未成年人参与直播打赏、从事主播乱象的整改，除了积极监管和法律规制外，还得看各直播平台和行业的自律程度。无论是从源头的账号申请注册规范，还是事中的严格内容审核把关流程，抑或是事后的未成年人打赏投诉与退赔机制的建设等，都需要平台主动发挥能量。

而这，不仅事关网络直播平台企业在未成年人保护方面的社会责任履行，也事关平台企业能否获得更健康、持久的更大发展。

