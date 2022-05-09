网购能“砍价”，有时是“套路”

来源：人民日报

作者：白光迪

“金币”、“钻石”、提现道具卡……花哨的页面不断跳出各种诱导性的广告，声称“只要把相关链接分享给好友，让好友点击助力，就能获得‘砍价’、红包、加速等回报”。然而，消费者参与这些活动，真的能兑现奖励吗？

江苏省南京市市民方女士是某电商平台的忠实用户，曾经“砍”到过空气炸锅和烤箱等物品，还获得过平台红包。但在最近一次活动中，她发动了身边同事和亲朋好友助力，都未能完成“砍价”任务。“‘砍价’活动存在很大偶然性，付出的时间成本和所得到的收益并不总是成正比。”方女士说，还有许多类似活动其实只关注是否拉入新用户，“如果参加的都是老用户，那拉多少人都没用”。

记者调查发现，不少电商平台都有通过好友分享派发福利的活动，但获得难度通常较大，广告中诱人的大额奖励很难兑现。记者在某电商平台注册后，系统就告知通过抽奖可以对100元（人民币，20新元）红包进行“砍价”，最终获得提现。一番操作后，系统突然将红包金额提高到了2000元，并提示还剩10元就可以提现红包。记者发动了身边的亲朋好友一起帮忙“砍价”，将金额砍到了0.01元。就在记者以为胜券在握之际，“砍价”金额忽然变成了“提现兑换券”，还需要五个兑换券方能成功。随后，兑换券又相继变成了“金币”“钻石”等价值单位，每次接近成功时就跳出新的任务，要求消费者继续拉人“砍价”。

经过不断尝试，当离提现只差0.1个“钻石”时，系统提示时间已到，记者没能在规定时间里完成任务，红包奖励也从2000元回到了100元。为了这个红包，记者花了一下午的时间，还找了不少亲朋好友。难怪一些网友在参加了“砍价”活动后，表示“电商平台如此作为，简直是欺骗消费者”。

以“砍价”的方式来销售商品，实际上是将简单的买卖变成了复杂的交易，以吸引更多的关注度。南京大学法学院副院长刘勇表示，交易当事人对交易方式的说明义务一般是根据交易复杂程度而增加的，电商平台应对“砍价”交易方式的具体构成承担说明义务，但目前电商平台大多对于“砍价”的具体算法并没有特别清晰的表述。“这一定程度上会使消费者产生以零价款或者接近零价款完成交易的预期，经营者则存在诱导或者放任消费者产生上述预期的可能。”刘勇认为，在这种情况下，消费者的预期应被解释为买卖合同的内容，即按照消费者预期来履行合同。

有专家学者表示，虽然当下没有明确的法律法规对网络电商平台的“砍价”商业模式做出规定阐释，但也并非没有规范。达辉律师事务所合伙人童杰表示，反不正当竞争法和消费者权益保护法中的相关条款都可以规范这类商业行为。反不正当竞争法明确规定，经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响。市场监管总局发布的《规范促销行为暂行规定》也明确，经营者开展促销活动应当真实准确，清晰醒目标示活动信息，不得利用虚假商业信息、虚构交易或者评价等方式作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关公众。“随着经济社会发展，新的经济活动和商业模式层出不穷，这对立法提出了更高要求。如何有效维护市场秩序正常运转、保护消费者权益应当是有关部门努力的方向。”童杰说。

从消费者角度而言，对于纷繁复杂的交易模式，消费者也要理性分析得失、合理管理预期，不能只看到便宜的价格。刘勇认为，长期来看，塑造良好有序的市场竞争环境离不开消费者与商家的共同努力，消费市场的逐渐完善离不开对经营者行为的规制和消费者理性消费能力的提升，“只有双方共同努力、一起成长，才能形成完善的市场秩序，最终促进市场繁荣发展”。