来源：中国青年报

今年“五一”小长假，朋友圈里的“景色”和往年相比大不一样：一部分人走到户外，享受露营带来的惬意；还有一大部分人继续居家，跟着直播间里的刘畊宏跳起了“本草纲目”。4月上旬开始，健身直播、跳毽子操似乎成了人们绕不开的话题，众多“刘畊宏男孩”“刘畊宏女孩”准时准点在云端“打卡”。

这几年，受冠病疫情反复的影响，健身作为消费市场的一环，不断发生变化，居家场景被充分开发。从健身环、健身镜等黑科技产品的推出，健身平台纷纷布局线上课程，到周六野、帕梅拉、刘畊宏等一众健身IP人物快速迭代，全民“云健身”的风潮火热掀起。

不过，随着“刘畊宏男孩女孩跳进医院”的话题不断冲上热搜，许多业内人士提醒，健身一定要注意训练强度，量力而行，不要盲目跟练。

“云健身”出现“人传人”，选择适合的最重要

“你跳‘本草纲目’了吗？”90后成都女生林琳发现，身边朋友们最近打招呼的问候语变了。她对中青报·中青网记者说，“仿佛一夜之间，刘畊宏成了所有人的健身教练，有时候远远看到朋友‘颤颤巍巍’走来，就知道她昨天跳操了”。

在林琳看来，被网友戏称的“人传人”式的跟练现象，俨然成了年轻人的“社交新方式”。作为健身爱好者，林琳一有时间也会跟着刘畊宏的直播进行锻炼。

“在刘畊宏爆火之前，各大平台已涌现出了不少网红健身博主，课程多种多样。要选择自己能够坚持跟下来的、喜欢的课程，有规律地训练。不必苛求自己，毕竟健身是一件能够令自己释放压力的事情。”林琳说。

其实，早在刘畊宏之前，被称为“人形AI”的国外健身博主帕梅拉，就在国内掀起过一股跟练风。分享跟练课程，也让不少线下的健身教练和健身爱好者转战网络，成为粉丝众多的健身博主。有意思的是，今年“五一”小长假，在一些平台推出的“全民健身计划”中，武大靖、任子威、苏炳添等奥运会冠军，也开始参与其中，带着大家一起健身。

“云健身”席卷社交平台，显然是一片红海。

越来越多的明星、运动员和健身博主免费授课，仿佛给了大家“动起来”的理由。跟着Keep课程跳绳，去线下搏击馆练拳，在北京工作的杨小逸高兴地晒出了健身成绩单：5个月减重30斤。她告诉中青报·中青网记者，3月初从原公司离职后，“云健身”让她拥有了很多快乐。

虽然没有跟练刘畊宏的“毽子操”，但杨小逸也会在社交平台寻找适合自己的健身博主。她在筛选跟练课程时，会格外注意博主们发布的个案和留言评论，“一般会验证下课程是否科学，也会看博主背后的利益链条，如果博主只是为了带货，运动不适合自己，就会排除掉”。

一位不愿具名的健身从业者提醒说：“不可忽视的乱象是，一些博主为了追求流量，迎合市场，把一些动作效果吹捧得过于‘神话’。回归初心，健身博主推荐的应当是自己擅长的运动领域，给予喜爱你的人以专业的指导，让大家能够爱上运动，不会受伤，且享受到运动的快乐。”

拥有百万粉丝的B站运动健身UP主“刘逗逗不怎么逗”建议，健身之前要先了解自己的身体情况，量力而行；健身期间，也要适当学习一些健身科普知识，这样才能更好地分辨和选择适合自己的健身博主和运动方式，“运动健身要慢慢来，急不得”。

“云健身”也要有“干货”，也能为线下健身培养用户

因为手术后复健期接触健身，运动成了刘逗逗的日常习惯。成为专职健身UP主前，她做了7年的健身教练。刘逗逗坦言，她喜欢在线下和学员面对面交流的感觉。

“直到2021年年初，因为声带受伤，在家休养期间才尝试把平时自己跳舞和训练的视频分享到各个平台上，没想到收获了很多的关注。”两个多月后，刘逗逗选择了“主攻”线上。

没有了线下健身面对面的氛围感，线上课程的内容如何吸引年轻人喜欢，显得尤为重要。刘逗逗告诉中青报·中青网记者，她很反对“速成”和身材焦虑，更希望在线上课程中传递更多情绪价值。

“比如，让大家觉得运动健身其实也可以很快乐，运动也可以融入大家喜欢的舞蹈和音乐，还可以让你在工作生活中变得更加积极、有劲儿”。让她开心的是，“刘畊宏的健身直播间其实也在为大家提供情绪价值，这值得更多人看到。健身并不只是为了美，还可以是快乐、解压，尤其是在居家模式下，或许更需要情绪的释放”。

“早期制作的跟练视频更像是‘翻译官’，帮助大家做口令上的引导、安全提示和动作讲解等。但翻译跟练动作的视频谁都可以做，我还是要做自己的原创内容。”刘逗逗坦言，相比其他博主，她的课程“比较小众”，并不会有高强度的动作，都是自己也很喜爱的健身燃脂舞。不过，她也会根据网友的建议，编排更多有意思的课程。

闫帅奇做过两年健身教练，又在Keep平台担任过课程设计师，如今他已成为一名粉丝近200万的运动UP主。他观察到，疫情暴发以来，在健身房无法营业的时候，很多健身教练转向线上，也有一部分做得好的教练成了全职博主。

针对课程受众大多为男性用户，他把自己的课程按照减脂、练单个部位、体态调整、居家可练、新手适用等进行分门别类。在他看来，“做运动课程和做品牌一样，内容一定要有侧重点，不可能面向所有人群。要把自己面向的受众人群的需求摸透，根据需求有针对性地推出响应内容，同时也要讲解大家需要的‘干货’，以及安全训练的提示”。

今年年初开始，刘逗逗明显感觉到，身边的很多健身教练都在试水自媒体，也有机构邀请她进行自媒体运营的分享和培训。在她看来，“云健身”的风靡，不仅使得线上课程内容更加丰富、优质，喜爱健身的人也越来越多，还将促进健身行业的发展。

“或许有一部分人会更喜欢线上课程，但也会有一部分人通过线上课程养成了健身习惯，疫情过后，他们会转向线下健身，为线下健身场所带来引流。更重要的一点是，线上优质课程内容越来越多，也将倒逼线下健身教练要更加专业。”闫帅奇也认为，线上优质课程的增多，将促进健身行业更好地发展，“居家健身的人越多，等疫情过后，愿意去线下健身的人也会越来越多”。

在北京经营一家健身馆，让王丽萍觉得很有意思的是，“尽管疫情反复，馆内学员也会日常跟着健身博主锻炼，但他们也迫切希望能够到线下场馆训练。大家在一起挥汗如雨、你拼我比的感觉和氛围，是线上直播无法达到的。”不过，她也看到了健身市场从线上到线下的激烈竞争，“挺过疫情，我们也会继续提升课程和服务，和健身大行业一起飞速发展”。