对话“弃北大读技校”当事人：职业教育如何“破局”？

来源：广州日报

11年前，周浩从北京大学退学、转至技工学校就读，轰动一时，成为职教史上的一个标志性事件。

11年后，在职业教育的讨论热度仍在持续的时代背景下，当年的“吃螃蟹”者又有着怎样的“职教观”？记者近日直接对话周浩，追问他在职教之路上的思考。

职校生“就业好、地位差”的现象改变了吗？

2011年，周浩从北京大学退学，选择去北京市工业技师学院就读。经媒体报道后，这一选择引发争议。

在周浩看来，这只是更忠于自己内心的选择。他认为，每个人都具有不同潜能，理想的教育应因材施教，帮助孩子更早发现和培养属于自己的潜能。

教育部2021年数据显示，近5年职业学校毕业生就业率持续保持高位水平。但不少人认为，职校生就业率虽高，却不易找到“体面”的工作；与普校生相比，未来发展也面临更多瓶颈、更高门槛。

从普通教育转至职业教育体系的周浩，对此也有切身体会。

2014年，从技师学院毕业后，周浩留校任教。他发现，在传统教育体系和社会观念里，技校生常遭歧视，也易自卑。教师要做的，首先是帮他们重塑自信。

他讲了一个事例：不少学生可能并不在乎一台普通机器能不能修好，但当他们得知自己维修的机床要用于航天事业时，态度就不一样了。“要让他们知道，自己的工作是有价值的。”

但与此同时，隐形门槛与“天花板”依然存在。

周浩注意到，长期以来，一些用人单位更重视外在学历，而非岗位与能力的匹配度。为了有更好看的学历，不少中职学生选择继续读高职和硕士。“用人机构需要进一步转变观念，并提升专业评估能力。”

职校学生毕业后，也面临薪资待遇上的落差。一些学生会问他：“数控机床维修这么难、这么苦，我们好不容易学会了，为啥每个月还是只能挣几千块钱？”……

甚至他自己，也会遭遇职场“天花板”——随着学校发展壮大，教师中有越来越多硕士、博士，无论是评职称还是晋升，周浩的学历都没有优势。

平等之路还有多远？

职业教育究竟如何“破局”？周浩认同北京市工业技师学院原院长童华强的观点——当务之急，是在工学一体化课程体系建设和师资培养等“内涵”上发力。

北京市工业技师学院在教师培养方面肯“下血本”：学校会出资十几万元，送教师去一流企业脱产培训几个月；设计“四级梯度”发展体系，从普通教师、一体化教师、课程负责人到专业负责人，老师们有明确的上升路径。

2017年，童华强离开技师学院，创办教育咨询公司，希望帮助更多职校提出改革之策。2019年，周浩也加入该公司，从职校老师转型为“职校老师的老师”。

通过研究国内外专业、去企业调研访谈、组织专家访谈会，他们帮助职校老师一步步梳理工作任务关键点和技能提升点，构建一体化课程体系。

开展教育咨询项目后，“一些老师成长很快，学校也快速发展。大家能看到，这几年有些职校开始‘冒’出来了。”对此，周浩感到欣慰。

而在提升教学质量之外，社会观念的改变则仍需时日。周浩认为，职业教育的高质量发展，离不开全社会的观念更新。只有在社会层面改变选人用人机制，在教育层面改进内容方式，在个体层面改变认知期待，“厚植尊重实践的工匠精神，鼓励多元发展的文化，整体社会认知改变，职业教育才能更多吸引和培养全面发展的人才。”

如何让更多人安心实现“职教自由”？

有专家认为，培养过多学术型人才，会与社会需求脱节，中国更多大学应开展职业教育，培养职业技术人才、应用型人才。

在深圳打工期间，周浩曾遇到一个一起卖软件的女孩。其他人感觉完全一样的颜色，她一眼就能看出区别。但可惜的是，她既不知道自己具有超常的艺术感知力，也没有接受良好教育的机会。

“理想的教育，应更多按照孩子的天性与潜能培养人才，而非简单依据成绩分流。”周浩说，要让学生拥有在不同教育轨道上自由切换的可能性，令普通教育和职业教育真正融通。

周浩注意到，职校学生可能在职业发展初期更具技能优势，但越向上走，综合学习能力强的学生越有潜力。因此在课程设计中，他反复强调，职校要注意培养学生的职业发展能力。“职校学生也应学习综合知识。要为充满变数的未来培养技术人才，而非仅仅根据当下需求培训技术工人。”

一次，为了给某职校景泰蓝专业增设“初创课”，周浩与老师沟通小半年，甚至多次争吵。老师起初认为，中级工没有设计基础，无法创作。而在开设“初创课”后，一些学生的设计令人眼前一亮。

“创意需要被激发，且越早越好，这能让学生对职业产生更多认同感、成就感。”展示这些设计图时，周浩很兴奋。这是他最有价值感的时刻。

周浩觉得，每个人都有最适合自己的道路。他也在一条“少有人走的路”上，逐渐找到属于自己的人生意义，以及自己在时代中的位置。