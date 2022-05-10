19岁的阿尔卡拉斯，男子网坛的下一站天王？

来源：中国新闻网

尚不满20岁的阿尔卡拉斯，看上去已经准备好在强手如云的男子网坛创造属于自己的里程碑了。在今晨结束的ATP1000马德里大师赛决赛中，这位年仅19岁的西班牙小将以6:3、6:1横扫兹维列夫，夺得冠军。

进入决赛的过程中，阿尔卡拉斯连续淘汰了纳达尔和德约科维奇。大约一个月前，他刚刚捧起个人首座大师赛冠军。现在，阿尔卡拉斯证明自己本赛季的崛起绝非偶然。

“小时候看拉法(纳达尔)在这里举起奖杯，这给了我很大力量，让我为实现这一刻而努力工作。对我而言，这是值得铭记的时刻。马德里是我现场观看的第一站赛事，所以在这里夺冠是如此激动人心。”阿尔卡拉斯赛后说。

这场决赛，作为世界第三的兹维列夫没有获得任何一个破发点，这也反映出阿尔卡拉斯的巨大优势。“能够击败这些顶级选手感觉很好。包括历史上最好的两位球员，然后是兹维列夫。我想说这是我生命中最美好的一周。”在阿尔卡拉斯看来，年龄是他的优势，“我已经19岁了，这是我能够连续进行长时间艰苦比赛的关键，目前我身体感觉很好。”

去年此时，阿尔卡拉斯还排名百位之外，在马德里对阵纳达尔的比赛中只赢得了3局。如今，阿尔卡拉斯对阵排名世界前10球员的连胜场次已达到7场。在夺得今年个人第4座单打冠军后，他将上升至生涯新高第6位。

自去年7月以来，阿尔卡拉斯5进巡回赛决赛取得全胜，决赛胜率高达100%。去年阿尔卡拉斯在四大满贯正赛首秀中均闯过首轮，其中美网打入八强。

“我认为自己仍需要在各个环节上继续精进。我总说，你可以改善一切，永远不会达到极限。看看纳达尔、费德勒和德约科维奇，他们整个职业生涯都在不断完善自己，这就是为何他们如此优秀，能一直处在顶尖的原因，他们从未止步。这也是我想做的事，我想继续进步，变得更好。”

与此同时，阿尔卡拉斯认为自己已经做好准备，去赢得一座大满贯冠军。即将到来的法网，也因此备受期待。“这是我今年的一个目标，我会为此付出努力。让我们看看会在罗兰加洛斯会发生什么吧。”