跟别人不如做自己 香港天文台测雨有机制

来源：《星岛日报》社论

一股低压槽为香港华南地区带来持续多天恶劣天气，澳门、珠海等地严阵以待，宣布停课，但香港却不为所动，引起市民热议究竟应否跟随周边地区的决定。最终天气不似预期般恶劣，香港天文台和教育局罕有地被赞处理得当，避免耽误学生的学习进度。

中国大陆气象局预测近日广东沿岸将会有暴雨和雷暴，广州、珠海、佛山和澳门都如临大敌般，提早宣布昨天停课，广州更发出红雨预警，做足防水浸措施，结果除了珠海和澳门分别录得逾200和100毫米雨量外，广州和香港即使有下雨，却并非滂沱大雨。本来市民对周边地区提早宣布停课，但港府却波澜不惊的做法有所微言，但随着家长眼见雨量连黄雨的标准也未到，纷纷转为大赞天文台今次准确预测天气，未有误导教育局作出错误决定。

雨带变数多过早预测如赌彩数

事实上，面对暴雨和台风来袭，天文台是否跟随周边地区做法都会动辄得咎。若不跟随，却下起倾盆大雨或刮起强风或烈风程度的阵风，势必被狠批反应迟缓；若跟随却天气不似预期，又会招来反应过度、庸人自扰的批评。

因此，天文台在天气预报须依科学数据行事，切勿邻近地区有特别做法便照跟。天文台前助理台长梁荣武指出，预测暴雨最困难，因不像台风有轨迹可寻，而是充满变数。虽然天文台现时有能力在数天前预测低气压槽的降雨量和大致降雨地点，但要准确地定时、定点、定量预测降雨量，却是很大挑战，因雨带可能出现突然减弱或移动转向，假如过早发出定量、定点降雨预测，便有机会造成虚报，久而久之会产生“狼来了”的效应。因此，天文台强调，暴雨预测时效性可能只有10多分钟，意味要每10分钟来估算，才能作出更准确预报。

此外，澳门、珠海等地面对持续暴雨来袭，须作出提前停课决定，可能与当地排水系统能力不足有关，一旦遇上倾盆大雨，老旧的排水系统因排水不畅，随时出现水浸现象，严重影响交通。以澳门为例，五年前台风“天鸽”吹袭，将当地排水系统落后曝露无遗，即使当局事后作出改善，但当遇上黑雨时，水浸仍是很普遍现象。正正因为忧虑特大暴雨，当局才会提早停课，以免让学生冒雨和水浸狼狈上学，加剧交通挤塞问题。

反观香港的排水系统经历工程提升后，已解决了以往暴雨时水浸问题，加上基建做得好，只要按着现行的顏色暴雨机制行事，根本毋须仿效澳门、珠海的停课做法。若因担忧暴雨来袭便要停课，是不负责任的做法，因在过去两年多，学生已多次因疫情缘故停课了相当长时间，已严重影响学习进度，若在天气未算恶劣便贸然跟风停课，学生留在家中，相信大多埋首打机或上社交媒体闲聊，有多少人会专注于读书。

给学生过多舒适区不利成长

更重要是，当局动辄为学生设定舒适区，若担心他们可能在暴雨中变“落汤鸡”便跟随周边地区停课，反而让其养成一遇上天气不稳便不上学的思维。孩子是社会未来栋梁，给予适当保护可让其茁壮成长，可是过分保护，犹如温室中生长的小树苗，好处是活得惬意，弊处是经不起风浪，一旦遇上小挫折或面临逆境，不是思考如何面对，而是只想着退缩，不利其成长。

虽说风雨难测，但天文台和教育局会密切监察天气变化作出合理决定，让学生们可安全安心上学去。