国际大学排名，真的那么重要吗

来源：澎湃新闻

作者：守一

最近，多所中国名校退出国际大学排名的消息，引发很多关注和讨论。有媒体证实，中国人民大学已决定不再参加国际排名。此外，南京大学校方曾明确，学校发展和学科建设均不再使用国际排名作为重要建设目标。兰州大学也对外表示，未参加过泰晤士高等教育世界大学排名。

首先需要界定清楚的是，所谓“退出”大概包括几层意思：大学不和相关国际机构合作，不提供排名可能需要的各种数据，不把国际排名做为学校发展和学科建设的重要目标等。但不意味着中国的这些大学从此都会从国际大学排行榜上消失。中国这些名校的“退出”，对榜单本身可能不会有太大影响，更多是传达出大学对这类国际榜单的态度。

很多国际大学排行榜，本质上其实类似对企业或者富豪做的榜单，是按照一定的标准，根据一些公开数据做出的排名。无论企业或大学自身愿意不愿意被排名，只要有人关心、有这类需求，这些榜单就不会消失。但是，各高校该如何看待这些排名，确实值得探讨。

不可否认，过去这些年不少国内高校对于大学的国际排名比较重视。许多高校在对内对外宣传时，会重点引用一些国际大学的排行榜名次，来证明自己的实力。不同排行榜的权重虽然不一样，但是能在排行榜上获得好名次，多少也能证明高校在某些方面的成就。所以国内外各种排行榜对于大学的发展，客观上还是能提供一些指引和促进作用。

但正如一些教育专家指出的，大学排行榜也是鱼龙混杂。当排行榜做成了一门生意，当大学过于在乎国际排名，就难免会产生一些负面影响。比如，有学校和某些排名机构做灰色交易，通过所谓“合作”来提高自身的排名。

这种掺水的排名，并不能客观反映学校发展的优劣，还会对学生和公众的判断造成干扰。如果大学的“退出”，是对灰色交易说“不”，决定专心科研或提高教学质量，这显然是好事。

此外，即便制作榜单的机构没有私心，排名也很难做到绝对的客观公正。不同的排名标准各有侧重，有的更看重科研成果、论文发表数量，有的更看重雇主对毕业生的评价。不同的标准之下，高校的排名自然不一样。高校如果过于看重某个排名，把提升排名而不是综合实力放到发展规划的重要位置，那就有本末倒置的危险。

所以，面对国际大学排名，不妨采取比较理性的态度。各高校完全可以将之视作参考，提醒自己有哪些可以改善的地方，但是，大可不必把它当做唯一标准，更不该被其“绑架”。

对名校退出国际大学排名，也不该做过度解读。无论退出还是不退出，都是各高校自由选择的权利。说到底，一所真正优秀的大学，本来就不必过于在乎各类排行榜名次，最重要的还是用自身的科研实力、教育质量来说话。