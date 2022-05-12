几株西湖柳，为什么让人心心念念？

来源：澎湃新闻

作者：江城

据媒体报道，最近西湖边景观正在提升改造，但是西湖边靠近少年宫这一带原本的高柳却都不见了，替换成了月季等。这让很多杭州市民着急了，纷纷在网上呼吁留住这几株柳，“杭州西湖柳树被换成月季”的话题还上了热搜。

有记者前往了现场，发现这些株柳树确实没了，被代以月季。不过，这并不意味着柳树会被彻底被移走。杭州西湖风景名胜区管理委员会党政办公室工作人员回应，原来的柳树有病虫害，已经影响了树的长势和整体美观，换完树以后会再栽上去。

据杭州日报最新报道，目前相关部门正在进行沿湖绿化提升、道路铺装改善，在这一过程中，将北山街（断桥东侧至保俶路口，约100余米）长势衰败的7棵沿湖柳树进行迁移。

也就是说，这件事可能事出有因，涉及的也只是7株“病柳”。但值得琢磨的是，西湖边的几棵柳树，为什么如此牵动人心？

西湖和柳树，早已融为一个共同的文化符号了。“西湖十景”里有柳浪闻莺，白居易在西湖边也栽过柳树，苏轼也栽过。所谓“钱塘风月西湖柳”，摇曳多姿的柳树和烟雨朦胧的西湖，合在一起才能构成一个完整的文化意象。

所以，这并非月季不美，也不是说人们不知道拔了柳树能“视野开阔”。只是没了柳树，风景倒还在，但是西湖却再也不能说是西湖了。“新愁又到西湖柳，万缕黄金拂人首”，千百年来的历史韵味，唯有柳树尚在，才能找到安放之处。

杭州当地媒体曾去西湖边进行过一场直播，讲解这几株柳树的前前后后。在评论区，要求“把柳树种回来”呼声格外强烈。虽说相关部门表态会栽回去，但人们等不及，非要这几棵柳树不可。

这说明，国人的审美需求在不断提高。人们希望公共空间的设计与修饰，能够符合自己对美感、历史与文化的理解。一个社会，总会形成有共识意义的审美标准。人们不希望这个标准被轻易打破，哪怕只是片刻。

哲学家恩斯特·卡希尔说过，“科学在思想上给人以秩序，道德在行为上给人以秩序，艺术则在感觉现象和理解方面给人以秩序”。美感的共识，也是千百年沉淀下来的思维习惯与审美倾向。这也是为什么近些年各地一些奇葩修缮、奇葩建筑总能在网络上掀起波澜，人们对突兀、怪诞的景观会产生强烈的不适感。

相信此事很大程度上是个误会，最后几株柳树还会回到原位，继续着烟柳画桥的意境。但事件本身的波折，也给我们提了一个醒。对一些文化古迹的保养与修缮，一定得格外谨慎小心，要考虑到整体的社会观感、民众心态和历史认知，切不可草率、鲁莽。而即使有一些必要的改动，也应该耐心地做好解释，避免产生误会。

其实，脱开西湖这个空间，柳树在中国文化里本身也有着特别的意义。《诗经》里有“昔我往矣，杨柳依依”的诗句；“柳”谐音“留”，所以古代也有折柳送别的习俗。可见，柳树总是意味着某种眷恋与回溯。

这或许也应该是我们对待历史文化遗存的基本态度——不要轻易地改变古色古香、历史形成的风貌和景观，心态上不妨审慎一些、保守一些。