伪装“合群”大可不必

来源：广州日报

作者：刘硕

“每天身处喧嚣，却无比孤单。”这句话，曾有人用来调侃自己的“不合群”，形象地说明了内心的苦恼。据报道，最近，“合群真的那么重要吗”成为网上热议话题。有人觉得不重要，没必要去迎合所有人；也有人觉得，在生活中必须合群，不然很可能被孤立。

作为群居动物的我们，在现实生活中总是无法避免要与社会接触、与人沟通交流。无论是读书时结识的同窗，还是工作后遇见的同事，日常生活总是围绕在这些形形色色的人所形成的一个又一个圈层之中。很多人也许在学生时期还有着“初生牛犊不怕虎”的勇敢，和“少年仗剑走天涯”的率真，勇于特立独行，做孤独的逆行者，不困于世，不流于俗。然而，随着逐渐走入社会，在诸多现实因素的无奈之下，一些人失去了成为“孤勇者”的勇气，尤其在职场中，因为害怕被排挤和孤立，不少人不得不伪装“合群”，甚至向讨好型人格发展。

表面来看，伪装“合群”似乎可以给人带来一定的好处。在人为的迁就和迎合之下，可以避免因“不合群”而造成的群体排挤和孤立，赢得人缘的同时，还可能给自身带来更多利益和机会。但是，长此以往，这种并非出自本心的“合群”往往也会暴露许多问题，不得不让人引起重视。

一方面，人们参与社交生活，通常是想要获得情感和精神上的满足，从而达到调节情绪的目的。然而，伪装“合群”，是基于妥协形成的社交模式，这种不具备较强稳定性的“无用社交”，不仅劳心劳力，那些因违心妥协而产生的负面情绪，还会对个人身心健康和日常生活造成影响，未免得不偿失；另一方面，一个人想要“合群”，某种意义上来说，也是在寻找自我归属感。但是，无论是伪装“合群”、盲目“合群”，都会在一定程度上将个体的真实表达隐藏于群体之中。沉默的螺旋循环往复，不仅容易导致自我迷失，更会因此错失那些真正志同道合的“同好”群体。

当下，随着年轻一代的深度触网，青年群体的自我意识正在不断觉醒，尊重个性化、多元化的发展观念正逐渐深入人心。相信在移动互联网社群蓬勃发展的当下，更多人可以拒绝伪装“合群”，能够遇到一群真正的伙伴，共同享受生活的美好。