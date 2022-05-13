来源：广州日报

作者：刘冉冉

近日，有用户在职场社交平台上爆料称，某在线职业教育企业在员工居家办公期间，将用摄像头每5分钟抓拍一次人脸。如果几次抓拍不到，就要扣除全部绩效；不够89次的算旷工。

居家办公屡曝奇葩规定，它就不能再被看作一家公司的“家事”，而是涉及个人信息保护和劳动者权益保障的大事。民法典以及去年11月起施行的个人信息保护法都要求，个人信息的收集使用除了合法、正当、必要，还必须明示并征得同意，采取对个人权益影响最小的方式。拿这次案例来说，员工可能没有当场反对，却在职场社交平台上忍不住吐槽，实际上就是明确了态度。对此，企业不能视而不见。

从企业的角度来说，员工敢怒不敢言，当然就很难心往一处想、劲往一处使了。一家企业，如果把数字化手段用在监控员工防怠工上，把考勤的优先级架于实际成果之上，实为本末倒置，无法让员工产生归属感，更对企业长远发展有百害而无一利。

科技手段日新月异，企业管理也要积极创新。今年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》，要求规范科技伦理、促进科技向善。科技向善发展，除了需要社会自觉之外，还需要监管部门以伦理先行、敏捷治理等进一步解放人们的生产力，切实保护群众的合法权益。有关部门要创新监管模式，提高监管效能，引导技术手段不要走向歧途，才能更好地服务社会生活。