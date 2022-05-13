鲍威尔的就业市场思维 与许愿无异

来源：彭博资讯专栏／《经济日报》编译转载

作者：李文（Jonathan Levin）／编译任中原

过去一年来，美国联准会（Fed）主席鲍威尔一直在推销一项概念，就是当冠病疫情消退后，离职的劳工将会重返职场，使工资升幅减缓，并缓解通膨压力。到目前为止，实际情况确实也是如此，但鲍威尔不宜幻想会再有大量离职劳工回到工作岗位。

美国4月就业报告显示，已不再有大量的美国成年人回到职场。最有力的证明，就是尽管平均每位失业劳工就有两个工作机会，但4月的“就业／人口比率”（EPR）却下降到60%，低于3月的60.1%，为两年来首见。其中，25-54岁主要工作年龄者的EPR也下降。

即便是在4月就业报告之前，鲍威尔认为劳工回流就能缓解劳动市场供需失衡的想法，就已经愈来愈像是“许愿式的思维”（wishful thinking），甚至可说是“痴心妄想”。3月主要工作年龄人口的就业率就已达到80%，只略低于冠病疫情爆发之前的80.5%，更高于疫情之前10年的平均水准77.5%。4月主要工作年龄人口的就业率虽略降到79.9%，但还能有多少提高的空间？

鲍威尔这套劳工回流的想法要实现，须仰赖高龄（54岁以上）劳工回流，包括“婴儿潮世代”后期出生的人在内。但疫情的致命危险性、加上股市走高也提高了他们投资帐户的价值，因而这群人有充分理由提前退休。现在冠病疫情消退，加上股、债下跌，确实可能会使其中一些人重新思考是否要提前退休，但很难评估究竟会有多少人重返职场，而且也不应预期为这类人会对劳工供给带来重大影响。

但鲍威尔仍高谈劳工可望回流，并以此作为乐观的源头之一。他认为，现在劳工有太多职缺可选，因而推升了工资。在鲍威尔的完美世界里，Fed紧缩信用将促使企业减少求才人数（减少需求），更多劳工将会回流（供给增加），从而能够引导经济达成“有点软的着陆”（softish landing）。

鲍威尔这套思维不仅很难实现，还需要鸿运当头。4月就业报告也透露一道曙光：非裔族群的就业／人口比率从58.3%提高到58.6%，这也是回升空间最大的族群，为劳工供给增加带来一些希望。

然而，Fed抑制工资升幅、防止工资－物价上升螺旋的政策，不应该依赖更多劳动力加入职场。这基本上只是在祈祷文，也不该被当成任何政策架构的基础。事实上，Fed要在升息时，既抑制通膨、又不要使经济陷入衰退，本来就是超级困难的任务，而现在也绝不是继续粉饰太平的时候。