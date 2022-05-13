外卖快递美发，是城市动人的细节

来源：澎湃新闻社论

外卖、快递、美发美容，如常的生活离我们又近了一步！

今天的上海新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍，目前快递业揽收和投递业务量日均值均已达到100多万单，恢复到常态水平的1/6；快递业第二批复工复产企业白名单将于近期公布。《上海市餐饮服务业复工复市疫情防控指引》、《上海美发美容服务业复工复市疫情防控指引》，也分别于近日发布。

通过前期努力，上海重大项目复工复产工作有序推进，不少重点行业、大型企业正在加快恢复产能，疫情以来首批“上海产”特斯拉已出口海外。机器转起来了、生产线忙起来了，意味着上海的经济主动脉正在提速畅通。外卖、快递、美发美容等服务行业的加速恢复，则直接关系到千家万户的如常生活，代表着城市烟火气将逐步复苏。

向好局面来之不易。以快递行业为例，涉及链条长、各个环节面临的困难不一、各分拨中心和营业网点承担的服务保障任务有轻重缓急，复工复产既要统筹好疫情防控，又要做到高效、精准、精细；既要有序释放运能运力，又要坚决夯实防控底线，对人、车、邮件快件实现无死角的防疫安全。仅为寄递人员办理电子通行证1.5万余张一项，就需要市交通委、公安局、商务委和大数据中心的倾力协作。

今天的发布会介绍，上海疫情走势趋稳向好，社会面疫情风险得到有效控制，这是快递业、餐饮业、美容美发等行业复工复市的底气和根基。但疫情防控仍处在“逆水行舟、不进则退”的关键时期，防控成绩并不巩固、反弹风险依然存在，现实提醒我们，相关行业的复工复市必须紧紧筑牢疫情防控屏障，稳妥有序地推进。

尤其是餐饮、美发美容行业高度依赖近距离接触，不能忽视防控的全程化和细节性。比如对从业员工的健康管理与跟踪，进出时的信息登记和查验，服务区域的安全距离设置等，仍有很多注意事项。这在餐饮、美发美容行业《防控指引》中得到了体现，比如餐饮门店的复市仅限于通过企业小程序等途径实施线上外卖服务；美发、洗染等居民生活服务限定在防范区里，错峰限流。

无论是商家还是顾客，都需要绷紧神经，履行好各自职责，确保服务过程严格遵守相应的防疫要求。人是疫情防控链条中最关键也最容易出现变数的因子，必须让服务的所有参与者守责尽责，尽可能做到万无一失。

作为中国乃至全世界重要的经济枢纽城市，上海再度运转起来、热闹起来是人们热切的盼望，每一点复工复产复市的消息都有鼓舞人心的力量。付出过艰苦努力的上海市民，心情可以理解，但更不能忘了“行百里者半九十”，我们要将对趋稳向好局面的珍惜，化作更坚定的信心和决心，继续推进防控攻坚工作，直至彻底打赢大上海保卫战。

热气腾腾的外卖、精心设计的发型、久久盼望的快递，是城市烟火气的动人细节。为了这一天早日回到所有人身边，让我们再坚持一下、努力一下。