知网被查，学术数据库要回归公共性

来源：澎湃新闻

作者：余渔

13日下午，一个简短的消息迅速刷屏：市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。

作为中国最大的文献数据库，知网在实现全社会知识资源传播共享与增值利用方面，发挥了很大作用。但由于近年来，知网的商业味越来越浓，霸道操作屡见不鲜，导致其涉嫌对数据学术资源垄断，以及获利过高等问题越来越受到舆论诟病。这种情况下，“天下苦知网久矣”成了许多知识分子和科研人员的心声。

去年，中南财经政法大学退休教授赵德馨与中国知网的侵权纠纷，就暴露出知网对于作者的知识产权，缺乏基本尊重。在过去十多年中，知网擅自收录赵德馨教授百余篇论文，并从未支付过稿酬。更为荒诞的是，因为知网的付费下载规定，连其自己下载自己的论文，也要收费。

知网一方面对作者进行“压榨”，另一方面又利用免费或低价攫取的学术资源，向个人和研究机构收取不合理费用。比如，近年来，知网高额的查重服务费用和不合理的查重机制，让广大高校毕业生叫苦不迭。

面对知网“芝麻开花节节高”的收费，大学和研究机构同样不堪重负。去年，中科院文献信息中心就公开吐槽，“2021年中科院集团中国知网数据库订购总费用已达到千万级别”。此前，许多大学都曾因知网数据库涨价过高表示抗议，但最后仍然不得不选择与知网继续合作。

从知网曝出的种种问题看，知网是否涉嫌垄断，以及垄断地位是如何形成的，知网是否滥用市场支配地位，都是无可回避的问题。然而，知网官方对这些问题始终讳莫如深。面对去年以来发生的诉讼和收费争议，知网只是表示将进行反思，并研究进行经营模式优化改善，却并未触及“知网让知识变得越来越贵”背后的深层次原因。

此次，市场监管总局对知网立案调查，无疑回应了社会的关切。学术资源的集中和商业变现，虽然是合法的，但这并不代表学术数据库可以无限扩张和随意滥用市场地位。查清知网是否存在垄断，才能规范、引导中国知网等学术数据库健康、有序发展，促进著作权人权益的保护，为个人、大学和研究机构提供更为公平的服务。

须知，学术数据库提供的产品，与一般的产品不同，它汇集了人类智力成果，是知识传播的重要载体。学术数据库若形成垄断，将可能为知识获取制造不必要的人为门槛，使知识从开放走向封闭，损害国家的创新能力。

中国知网作为重要的国家知识基础设施，其建设与运营关乎公民社会权利和文化权利的实现，显然不能只顾追求商业利益。期待未来的反垄断调查，在查清事实的同时，也为建立更为健全的行业规则提供司法范例。如此，才能在知识的商业化与共享之间找到一个平衡点，让学术数据库回归公共性，让知识的普及惠及更多人。