网络短视频“拿来主义”盛行 “剪刀手”何时住手

来源：法治日报

据统计，截至2021年12月，中国短视频用户规模达9.34亿。随着网络短视频爆发式增长，“拿来主义”盛行，一些“剪刀手”“搬运工”未经许可，擅自搬运、剪辑、传播，短视频侵权行为频发。

加强以案释法

“剪刀手”“搬运工”的存在，一定程度上与这些人的著作权意识不高有关。因此，公布指导案例，标明侵权的行为细节，在达到法治宣传的效果同时，也能教育警示一批人。有关部门要筛选有代表性的侵权案例，以案释法，既要在网络平台醒目位置展示，同时也要向社会公开公布。——广西壮族自治区司法厅 曹吉锋

专项版权保护

由于短视频领域对于侵权行为的界定模糊、侵权成本低、维权成本高等，容易造成盗窃、剽窃滋生。应将短视频创作纳入版权保护范畴，联合公安、市场监管、文化执法等部门专门挂牌成立版权保护工作站，加大网络版权执法监管力度，开展专项版权保护，严厉打击短视频、网络直播等领域的侵权盗版行为。——江西省崇仁县人民法院 吴凰行

多措并举整治

对于明目张胆的剽窃行为，必须出重拳、动实招，多措并举，从严整治。网络平台要认真把关，发现此类行为要坚决停播，并建立举报和黑名单制度，对存在严重侵权行为者，取消其自媒体从业资格，确保网络视频健康有序发展。——河北省沧州市新华区人民检察院 冯毅

加强监管力度

短视频平台要担起责任，加强对播出内容审核和监测，及时对侵权短视频采取删除、屏蔽等措施，并对相关账号进行禁用或者封号。相关部门要加强监管，升级监管手段，加大对短视频侵权行为的惩处力度。——蚌埠铁路公安处明光站派出所 吴尧尧

借鉴相关机制

视频平台需要加强对“剪辑后视频”的发布监管，可借鉴论文查重机制，研发相关审核软件，铲除侵权行为，保护原视频作者的知识产权。——江苏省兴化市人民检察院 胡健华