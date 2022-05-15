炒作虚拟货币终将一场空

来源：中国经济网

作者：李华林

“币圈崩了”又上热搜。近日，虚拟货币市场遭遇一场“大洗劫”。首先是有“币圈茅台”之称的LUNA币狂泻逾99%，自5月11日起，从30美元上方，跌至5月14晚间的0.0003美元左右，近乎归零。比特币、以太坊等虚拟货币也接连暴跌，5月12日，比特币由3.2万美元左右跌破2.7万美元。

一向被币圈人士鼓吹为“数字黄金”“避险资产”的虚拟货币，再次用实际行动证明自身的高风险、“大泡沫”。暴跌主要与美联储加息有关。虚拟货币价格极易受流动性影响，在流动性宽松的市场环境下，投机炒作盛行，推动币值水涨船高，而一旦市场环境转变，行情往往急转直下。今年以来，美联储启动加息周期，全球流动性收紧，尤其是5月初，美联储一次性加息50个基点，对资金面和市场情绪带来利空影响，虚拟货币首当其冲。

暴涨暴跌是虚拟货币的一贯表现。虚拟货币没有实际价值支撑，价格极易被操纵，监管方向的变化、几个投资巨鳄的买卖等就能导致币值剧烈波动，引发大量抛售。

在中国监管部门筑牢防火墙的努力下，有效阻隔了虚拟货币风险在国内的传导。去年以来，央行等部门出台一系列措施，禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务、清理取缔境内虚拟货币交易平台、加大核查整治“挖矿”力度等，全方位浇灭虚拟货币炒作“虚火”，给投资者的钱袋子装上“保护锁”。此次虚拟货币惨遭“血洗”，再次证明中国监管部门的行动果断有力、及时必要。

需要强调的是，在中国，虚拟货币交易不受法律保护。去年9月，10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。这意味着，投资者贸然“入圈”，自负亏损不说，还很可能触碰法律红线。

对于一个投资标的而言，若空有投机炒作热度，缺乏实际广泛应用场景，是没有发展前景的。当前，暴跌仍在持续，谁也不知道这列“失控的过山车”何时驶到终点。投资者应保持理性，及时掐灭抄底以及一夜暴富的贪念，远离相关交易炒作活动，否则很可能“币去财空”。