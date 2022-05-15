95后小伙武楷斯：想一辈子“收破烂”

来源：中新网

作者：孙秋霞

当夜幕降临，广州文昌北路的古玩旧货市场开始热闹起来，这里是广州著名的“天光墟”(民间集市)，每天入夜后开始营业，天亮时结束，“95后”小伙武楷斯是少数经常光顾这里的年轻人。他一边举着手电，一边仔细翻看摆在地上的二手商品，看到中意的就买下，不喜欢的送他也不要。

从华南理工大学法学院毕业后，武楷斯没有选择“朝九晚五”的上班族生活。被旧物深深吸引的他，开始以“收破烂”为生，至今收集了上万件物品，大部分存放在番禺区岭南电商园一间总面积为360平方米的店铺里，取名“永续旧物”。除日常开销之外，他每月还能攒下一万元左右。

“我想把别人遗弃的东西保留下来，让它的价值永远传递下去。它可以陈列在我的旧物空间，也可以变成另外一个人的心头好。”武楷斯近日接受采访时说，收集旧物不仅能养活自己，而且是自己最喜欢的事情，“何乐而不为”。

痴迷旧物，崇尚“二手”生活

不同于追求精致生活的年轻人，武楷斯似乎有些“特立独行”。他过着“极俭”生活，2016年至今没买过一件新衣服，身上穿的鞋子、袜子都是二手货。虽然有时买到的衣服不合身，但他并不在意。他全身上下最贵的物品可能是花了60块钱配的一幅眼镜片，镜框也是在旧货市场淘的。

“我可以花二十分之一的价格甚至不花钱买到一样的东西，这让我很有成就感。如果我一定要去买新的东西，那么这一笔很大支出会让我无法做别的事情。我把生活上开支节省下来，可以有更多的钱买喜欢的旧物和到处旅行。”武楷斯说。

武楷斯收集的第一件旧物，是2014年在桂林旅行时到六合路旧货市场买的一个粘着泥土的酒瓶子，瓶身上写着“老桂林”三个字。武楷斯回忆道：“当时场面特别壮观，各种奇奇怪怪旧物件都有卖，虽然很多东西都喜欢，但是自己还是学生，没有钱去买，最后只花五毛钱买了一个酒瓶子，带这个东西回去比买一个量产的旅游纪念品有意义得多。”

此次旅行让武楷斯打开了一扇通往旧物世界的大门，从此一发不可收拾。每到一座城市，他一定要到当地的旧货市场转转。大学四年级时，他曾到美国穷游一个月，逛过芝加哥、纽约、洛杉矶、旧金山等地的二手店。

“那是我第一次了解到旧货市场可以这么繁华，而且可以把收旧物作为一个职业，美国旧货市场是我的启蒙。”武楷斯说。

从美国回来后，武楷斯开始寻找广州的旧货市场，当时在网上查到的信息非常少。他把网上碎片化信息拼凑起来，花了两周时间实地探访，整理出广州现存的12个旧货市场，其中一些地方成为他定期的收货来源。

对于自己的“收旧”标准，武楷斯坦言，这完全凭个人喜好。“如果这个物品在那一瞬间打动了我，我就会去收集，如果没有很让我喜欢，我不会为了它的收藏价值去购买。”

在武楷斯的店铺里，摆放着一些泛黄的书籍、老照片、黑白电视机等颇具年代感的小物件。通过这些旧物，可以看到人们曾经生活的模样。比如，一个20世纪80年代的挂盘，虽然已经锈迹斑斑，但是通过上面的图案，可以看到旧时佛山的样貌。

“我不是很喜欢古董，收集的都是平民百姓用过的老物件，我喜欢带有信息的物品，通过一张老照片我们可以看到那个人在做什么，老牌匾也会有一定的信息传达。”武楷斯说。

想逛遍全世界旧货市场

除了逛旧货市场，武楷斯经常到废墟或上门收旧物，他用自己赚的钱买了一辆二手车，上面贴着“收破烂专用车”几个大字。他曾经收过一位印尼老华侨的遗物，老人生前下过南洋，从海外带回一些生活用品，别具异域风情；一对膝下无子的老人曾专门找他上门收旧物，想把自己的物品保留下来，包括结婚时穿过的婚纱……

武楷斯告诉记者，他曾在天光墟收了一大包信件，记录了一个人从幼时到成年的生活点滴。“我把信的内容发到网上后，没想到被信件主人看到了，才知道这是被她亲戚不小心扔掉了，她问我可不可以买回去，我直接送给了她。坊间有一句话，叫做‘白天如果丢了什么东西，晚上就去天光墟去看看’。”

以“收破烂”为生的武楷斯，事业上渐有起色，他在佛山开了一家分店，前不久组织了一场为期四天的二手市集，每天有20个摊主售卖自己的闲置物品或手工制作物品，摊主既有70岁老太太，也有即将毕业的大学生。

武楷斯坦言，他的目标不在于开多少家门店和收集多少件旧物，他想探访全世界的旧货市场和收旧物的人，把这些故事集结成书，留存下来。他说，收旧物和旅行是自己人生中不会改变的理想。

“我喜欢一边旅行一边收集旧物，在旅行过程中可以看到各种文化所衍生出的物品，反映了当地的城市变迁和不同地方的文化差异，旧物也能提高我对世界的认识，可能一辈子都要收集旧货市场信息。”武楷斯说。

在武楷斯看来，中国旧货市场仍旧处于互联网之下，很多人都不知道自己生活的城市存在旧货市场。他经常组织一些市集提高民众的参与度，传播二手循环的理念。“当大家不觉得我收集旧物是多么特立独行的一件事情，那是最理想的一个状态。”

对于上班这件事，武楷斯说等到自己财富自由后，可能会考虑到一个公司体验上班的感觉，而不是把上班变成工作。