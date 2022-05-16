新能源车发展势头未减

来源：经济日报

作者：刘瑾

近期中国冠病疫情多点散发，汽车企业生产、市场销售受到一定影响。5月11日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年前四个月，汽车产销分别完成769.0万辆和769.1万辆，同比分别下降10.5%和12.1%，结束了第一季度的增长态势。

对于车市遭遇的“倒春寒”，工业和信息化部副部长辛国斌在“看见中国汽车”品牌巡礼全国行启动仪式上表示，中国汽车工业韧性强、市场空间大、梯度深。随着疫情防控成效显现，二季度的产销损失有望在下半年得到弥补，全年有望实现平稳发展。

产销明显下降

中汽协数据显示，4月份，中国汽车产销量分别为120.5万辆和118.1万辆，环比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%。

“4月份汽车销量跌破120万辆，为近10年来同期月度新低。”中汽协副秘书长陈士华说，4月份乘用车和商用车产销量环比和同比均呈现大幅下降。

对于销量下降的原因，陈士华分析说，4月份，国内疫情呈现多点散发态势，汽车行业产业链、供应链经历了严峻考验。部分企业停工停产，物流运输受到影响，生产供给能力下滑。同时，受疫情影响，消费意愿有所下降。

乘用车市场信息联席会最新调研显示，受疫情影响，进口零部件短缺，涉及长三角地区的国产零部件体系供应商无法及时供货，有的甚至完全停工、停运，加之物流效率降低和运输时长不可控，生产不畅问题突出。4月份，上海地区5家主力车企产量环比下降75%，长春地区合资主力车企产量下降54%，其他地区总体产量下降38%。

一家新能源汽车企业相关工作人员向记者透露，因部分零部件短缺，公司产品交付时间延长。“正常情况交付时间是八周左右，现在要更长时间。同时，有些车型因订单较多，交付时间也会延长。”

在此背景下，多数车企公布的4月份销量数据不容乐观。上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车等车企4月份销量同比和环比均出现两位数跌幅，还有10余家车企销量环比出现下跌，造车新势力代表企业“蔚小理”（蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车）4月份销量下滑同样明显。

经销商们也面临着巨大压力。乘联会数据显示，国内乘用车4月份零售同比与环比增速均处于当月历史最低值，1月份至4月份累计零售595.7万辆，同比下降11.9%，同比减少80万辆，仅4月份单月销量同比下降达57万辆。

乘联会秘书长崔东树说：“4月份，吉林、上海、山东、广东、河北等地经销商顾客进店和成交都受到影响。”

新能源车仍是亮点

相较而言，新能源汽车虽也受到疫情影响，但依然高于上年同期水平，总体表现较好。

数据显示，今年4月份，国内新能源汽车产销量分别为31.2万辆和29.9万辆，环比下降33%和38.3%，同比增长43.9%和44.6%。其中，4月份新能源乘用车零售渗透率为27.1%，同比提升17.3个百分点。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

“新能源汽车表现较好，同比延续了稳步增长势头，市场占有率依旧保持较高水平。”陈士华分析称，新能源汽车销量之所以能够继续保持同比增长，一方面是由于消费需求旺盛，另一方面也是因为企业积极保产。在整体承压情况下，多数车企选择将主要精力投入到新能源汽车生产中，以确保销量稳定。

4月3日，比亚迪汽车宣布自今年3月份起停止燃油车整车生产。在订单量大涨和积极保产的双重拉动下，比亚迪新能源汽车4月份销量实现了同比和环比双增长，完成约10.6万辆，同比增长达134.3%。这使得比亚迪在乘联会发布的4月份狭义乘用车零售销量厂商排名中，超越一汽—大众，夺得榜首。

崔东树表示，新能源车市场订单充足，但4月份新能源车供不应求加剧，导致未交付订单延期严重。他预估，目前未交付新能源车订单在60万辆至80万辆之间。

值得一提的是，4月份中国品牌乘用车表现也是市场中的一抹亮色。数据显示，今年4月份，中国品牌乘用车销量55.1万辆，环比下降39.1%，同比下降23.3%。虽然销量环比和同比均下降，但其市场份额却有了明显提升。当期市场份额为57%，比上月提升8.5个百分点，比上年同期提升14.9个百分点。

保供应促消费

近期，上海、长春等地的重点企业陆续复工复产，多数汽车企业及零部件企业也在加紧补救产能缺口。然而，在需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力下，汽车行业稳增长任务仍较为艰巨。

中汽协常务副会长付炳锋指出：“当前，稳增长的关键是畅通汽车供应链和物流运输，加快激活消费市场。”

崔东树表示，今年前4个月，全国乘用车国内零售市场销量损失较大，拉动消费是抢回损失的关键。目前的汽车消费环境压力较大，据中国汽车流通协会统计，部分经销商面临巨大经营压力，部分消费者表现出消费收缩态势。

对于经销商群体面临的“供给与需求双落”状况，中国汽车流通协会副秘书长郎学红认为，目前最迫切的是统筹疫情防控和经济社会发展，确保消费者可以正常到店购车。其次，消费者在疫情后产生的观望心理以及当前面临的原材料上涨问题，都会在一定程度上影响汽车消费增长。因此，一系列促消费举措必不可少，要进一步挖掘消费者需求。

近期，从中央到地方，刺激汽车消费的举措密集出台。陈士华表示，党中央、国务院及时推出了稳增长、促消费政策，主管部门和各地方政府认真贯彻落实党中央各项决策，积极作为、协同行动。他认为，汽车企业克服疫情影响，加快复工复产，同时纷纷推出一大批新车型上市，进一步活跃了市场。从目前情况看，汽车产业发展形势正在逐步好转，企业奋力抢抓5月份和6月份关键窗口期，以弥补损失的产销量，预计汽车产业全年有望保持稳定发展。

