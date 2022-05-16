“刘畊宏男孩女孩”运动损伤，保险能赔吗？

来源：国际金融报

作者：罗葛妹

“腰间的赘肉咔咔掉！”“人鱼线马甲线我想要！”“come on！”……

简单易学的动作，富有感染力的口号，欢乐无穷的直播氛围，再加上洗脑的《本草纲目》，在上海居家隔离的刘畊宏在网络上爆火，成为全民健身教练。

由于运动强度到位，不少网友调侃，“看刘畊宏直播不要钱，要命！”“李时珍的《本草纲目》能救人，刘畊宏的《本草纲目》能废腿！”“第一批‘刘畊宏女孩（男孩）’已受伤（入院）”等话题相继出现。

比如，5月13日，一则“女子穿暴汗服跳健身操心悸晕倒”的新闻冲上微博热搜；

此前，疯狂跳操的杭州女孩汪汪不小心扭到了脚，之后脚开始红肿，最后选择了就医治疗；

患有高度近视的小陈在跟操的过程中，出现了眼底出血的情况，造成视网膜震荡伤；

疤痕体质女孩小刘，腋下脱毛后因跳操流汗太多未及时洗澡，致腋窝溃烂等……

像这样的突发状况最近时有发生，那么，在家“云健身”不慎受伤，保险可以赔吗？怎么赔？《国际金融报》记者邀请到小雨伞保险经纪意外险负责人刘娜为大家详细解答。

意外险能赔吗

如果买了意外险，出现了上述运动受伤等情况，有的能用上，有的用不上。我们先从意外险的种类和出险原因展开说。

先说种类，意外险有很多种类，常见的有综合意外险、运动意外险、旅游意外险、交通意外险等，适用不同的场景，包含的责任也不尽相同，一般情况下都会包含意外身故伤残责任、意外医疗责任，意外医疗费用主要是通过其中的意外医疗责任来赔付。跳操场景中，最适用的意外险种类是综合意外险和运动意外险。

综合意外险适用绝大部分的场景，不论是工作期间、日常生活，还是旅游或者运动。例如，某款热销综合意外险，就包括意外医疗责任，不限制使用场景。

这类意外险一般都有职业要求，如果出险的时候不符合职业要求，那么理赔容易出问题。这里要提醒大家，如果投保时不符合职业要求，就不要投保，如果投保时符合职业要求，但是中途换了工作导致出险时职业类别不符合要求，保险公司也可以拒赔。

这类意外险一般也不保高风险运动，不排除有的产品将高风险运动作为亮点特意加到责任中。

此外，消费者在购买意外险的时候，还要看清责任范围、免赔额、赔付比例等。

运动意外险的场景，从名称就可以知道是保障运动过程中的意外事故。运动意外险还能再细分成骑行、跑步、高风险运动意外险等。对于一般人（非专业运动员）来说，这类意外险基本没有职业限制，且价格比综合意外险更便宜。“刘畊宏男孩女孩”们适用保障健身的运动意外险，需要注意的是，有些运动意外险不保住所内的运动。

能不能赔，先看买的意外险种类是否适用“云健身”场景，然后再看出险的直接原因是不是意外。

这里需要强调的是，保险中的意外是指受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件。大白话就是，让我受伤的不是疾病，而是一种来自外界的伤害，不受控制，我也不想它发生，但是它突然就发生了，让人猝不及防。如果满足上述描述，那就是意外。比如，非被保险人故意造成的车祸，车被撞了，或者是人走在路上被车撞了；再比如，非被保险人故意造成的火灾、泥石流；爬楼梯不小心踩空，摔骨折了等。

如果种类和出险原因都满足，而且不属于特别约定和条款中的责任免除内容，那就是可以赔付的。

假设文章开头列举的刘畊宏男孩、女孩们都买了含意外医疗责任的综合意外险，也都满足职业要求，那么：

汪汪可以赔付，符合意外定义；小陈的情况比较特殊，没有具体的资料证明出险原因的情况下，其实很难判定是否可以赔付，存在拒赔的可能；小刘不可以，因为不属于意外。

买多份意外险可同时赔吗

其实，除了意外险，常见的住院万元护、百万医疗险也可以赔上述情况。百万医疗的免赔额比较高，如果理赔金额达不到免赔额，也无法获得赔款。同样，理赔时也要看是否有涉及特约和条款中明确说明不赔的情形，以及职业是否满足投保要求。

那么，如果购买多份意外险或多份医疗险，是否可同时赔？

医疗费用的赔付总的来说是要满足损失补偿原则。所谓损失补偿原则，是指被保险人通过任何途径所获得的医疗费用补偿金额总和以其实际支出的金额为限。被保险人已经从社会基本医疗保险、公费医疗和任何第三方（包括任何商业医疗保险）获得相关医疗费用补偿的，保险人仅对扣除已获得补偿后的剩余部分医疗费用，按照约定承担给付保险金的责任。

也就是说，如果在其中一家保险公司理赔完之后，还有没有赔完的医疗费用，可以再找另外的保险公司赔付剩余部分；或者同时找多家保险公司赔付，各家保险公司按承保比例分摊赔款。

除了医疗责任之外，有的产品还会有津贴责任，这个就可以同时赔，例如分别在两家保险公司投保了带住院津贴的产品，津贴保额都是200元（人民币，41新元）/天，无免责天数，假设住院10天，那么两家保险公司都要赔付200×10=2000元，合计获得津贴赔款4000元。

最后，需要提醒的是，虽然医疗险和意外险可以为“刘畊宏男孩女孩”增添一份保障，但这毕竟只能在事后提供经济补偿。有专家提示，运动不要盲目跟风，提前做好热身，量力而行。尤其是居家健身不适宜进行长时间大强度锻炼，否则导致身体机能失调，免疫功能下降，运动损伤风险增加。患有骨质疏松、韧带炎症等基础性疾病人群以及肥胖患者，更应注意避免运动损伤。