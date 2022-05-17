如何提高青少年居家学习状态？超七成家长建议关注孩子情绪

来源：中国青年报

在疫情防控常态化的背景下，很多青少年都需要居家学习。他们的学习生活状态如何？本周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1505名受访家长进行的一项调查显示，80.0%的受访家长表示孩子最近经历了居家学习。73.2%的受访家长认为要及时关注居家期间孩子的情绪，进行引导、纾解。

受访者中，幼儿园家长占30.6%，小学生家长占52.9%，中学生家长占16.5%。

89.9%受访家长觉得有必要重视孩子居家期间的心理状态

朱悦的女儿在北京读初中，孩子以前是住校生，最近因为疫情防控管理而改为居家线上学习。朱悦说，在居家期间，自己有了更多机会了解孩子的学习生活，“以前只有在周末孩子回家时，才能听她说一说学校发生的事情，现在每天都能参与到孩子的学习中去”。

朱悦有时会旁观一下孩子的网课，“整体作息时间跟平时是一样的，晚上也会有晚自习，整个班的学生都在线上一起自习。我也会跟孩子说，我陪你，你学习我看书”。

在北京工作的吕艳有两个孩子，老大读初中，老二念小学，最近自己和孩子都是居家状态。吕艳说，居家学习期间，自己比较关注孩子在上课期间能否认真听讲，“孩子屋门一关，耳机一戴，有时不确定他们是否在认真学习”。

数据显示，80.0%的受访家长表示孩子最近经历了居家学习。只能上网课、学习效率低(64.0%)和过度依赖电子设备、影响身心(60.2%)，是受访家长觉得容易对孩子居家状态带来影响的主要原因。其他还有：生活节奏、起居习惯被打乱(57.5%)，缺少与同伴线下的交流互动(51.5%)，缺乏监督、自律性变差(46.3%)等。

朱悦觉得，在孩子居家期间，非常有必要给孩子营造一个良好的环境。“孩子也会主动跟我分享上网课过程中开心的瞬间。那天她跟我说，老师上课讲了一个有意思的故事，同学们都被逗笑了，有人截屏了大家大笑的画面。要是在平时，这种场景可能就没法记录下来了”。

调查中，89.9%的受访家长觉得有必要重视孩子居家期间的心理状态，其中45.7%的受访家长觉得非常有必要。

共青团12355青少年服务台心理咨询专家蔡燕苏说，从近期的个体咨询和服务台值守工作来看，居家学习会给青少年带来一定的挑战，比如对网课不够适应、学习动力不足、缺少运动、作息不规律等。人际关系的变化和过度使用电子设备等，会让青少年感觉到一定的不适，需要家长帮孩子进行调整。

73.2%受访家长认为要及时关注孩子情绪，进行引导

“现在进行答疑时，不仅要解决孩子们在知识上的困惑，也要关心他们居家学习生活的情况。”北京某初中班主任赵仪(化名)觉得，线上教学不像在教室里上课，很难敏锐感知到学生的状态。同时，学生居家期间与父母的关系也会影响到他们的学习生活，“我了解到，有的家长过于关注孩子上网课的状态，盯得太紧，让孩子觉得不舒服，或者完全不管不问，都不利于孩子居家期间保持良好的状态”。

赵仪专门召开了线上家长会，让家长和孩子能够用恰当的方式沟通，“亲子关系好了，学生居家的状态也会更好”。

吕艳不希望孩子在居家期间完全过线上的生活。“会鼓励他在做好防护的前提下，参与户外活动，跟小区里的孩子接触，弥补居家期间没有学校集体活动带来的同伴交流缺失”。

要更好地调整孩子居家期间的状态，73.2%的受访家长认为要及时关注孩子的情绪，进行引导、纾解，65.7%的受访家长认为要给予孩子更多尊重理解，不过度干涉。其他方面还有：丰富家庭生活，带领孩子多参与文体活动(58.1%)，家长帮助孩子合理安排学习生活(57.1%)，帮助孩子提高居家生活能力(34.3%)等。

“平时因为忙碌，父母很少有时间与孩子交流。居家学习期间正是了解孩子的好机会。”重庆市青联委员、团重庆市委青年讲师团成员、心理咨询学家陈志林分析，在孩子居家生活期间，父母可以通过寻找孩子感兴趣的话题，主动和孩子沟通，从而倾听孩子的心声，“做到这一点后，孩子会很开心，觉得父母原来是可以尊重自己、理解自己的，从而更加尊重父母。父母也可以结合疫情防控期间发生的故事，让孩子对生命和社会产生思考，从而帮助他们在学习生活中找到意义和价值”。

“家长除了关心孩子的学习外，也要意识到青少年正处于个人成长的关键时期。”蔡燕苏认为父母可以从4个方面入手，进一步提高孩子居家期间的学习生活状态。“首先，在遇到一些问题时，家长可以通过沟通，多让孩子表达和提问，引导他们掌握更多处理问题的方法。其次，帮助孩子建立自我管理机制。要根据网课学习节奏，合理安排作息时间，最好和平时上学保持一致。特别要注意劳逸结合，也可以带孩子进行居家运动。”

“第三，家长可以用自己的经验或感受，帮助孩子理解生活中可能遇到的暂时性挫折。”最后，蔡燕苏建议家长与孩子一起，做一些力所能及帮助他人的事情。这样不仅可以让孩子学习如何与人沟通合作，也可以让孩子在帮助别人的过程中，获得心理上的能量。

蔡燕苏还提示，家长要多关注孩子居家的情绪状态。如果孩子在一段时间里出现生活或学习动力不足的情况，家长要尽量采取积极的方式，尝试理解孩子的状态和内在冲突，切忌一味指责或贴标签，必要时要寻求专业的帮助。